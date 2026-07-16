Ο αστυνομικός με την εντυπωσιακή σωματοδομή και την σύντροφο – συνεργάτη, που οι ώρες στο γυμναστήριο είχαν εμφανή αποτελέσματα στην εξωτερική της εμφάνιση, είχε για αγαπημένο προορισμό την Μύκονο.

Στο κοσμοπολίτικο νησί δεν περνούσε απαρατήρητος και λόγω της σωματικής του διάπλασης αλλά και γιατί περπατούσε μια «ανάσα» από γνωστά πρόσωπα και επιχειρηματίες. Ο αρχιφύλακας όμως βρέθηκε και στο στόχαστρο της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων «για διακίνηση αναβολικών ουσιών και φαρμακευτικών σκευασμάτων».

Το αρχηγικό μέλος, ένας θηριώδης Πολωνός 56 ετών, πρόλαβε και διέφυγε στην πατρίδα του και αναζητείται από τις Aρχές. Όταν όμως επικοινώνησαν μαζί του, «έδειξε να είναι συνεργάσιμος και έδωσε εύκολα το «πράσινο φως» για να μπούμε στις δυο αποθήκες με τα χιλιάδες σκευάσματα», περιγράφει αστυνομικός που συμμετείχε στην επιχείρηση.

Ανάμεσα στους κατηγορούμενους, και ένας γιατρός από το νοσοκομείο «Ανδρέας Συγγρός» με έντονη παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά και ακόμα δύο αστυνομικοί.

Πώς δρούσε η σπείρα με τα αναβολικά

Όλα ξεκίνησαν όταν τον περασμένο Αύγουστο εστάλη ένα e-mail στο Εσωτερικών Υποθέσεων το οποίο μεταξύ άλλων ανέφερε ότι «ο αστυνομικός εργάζεται παρέχοντας προστασία σε επιχειρηματίες στη Μύκονο όπου βρίσκεται με αναρρωτική άδεια την οποία έχει λάβει ψευδώς και ότι ακόμη διακινεί βαριά αναβολικά κάνοντας και ο ίδιος χρήση αυτών».

Επιπλέον αναφερόταν ότι «η σύντροφος του φημολογείται ότι ασχολείται με τη διακίνηση κοκαΐνης και ότι ο αστυνομικός της γνωρίζει πελάτες με μεγάλη οικονομική ευχέρεια».

Οι Αρχές έκαναν την σχετική έρευνα και διαπίστωσαν τα στοιχεία του αστυνομικού ο οποίος είχε λάβει μέρος και σε αγώνες σωματικής διάπλασης με επιτυχία, ενώ η φίλη του δεν δίσταζε να «διαφημίζει» σκευάσματα μέσω αναρτήσεων που έκανε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που διατηρούσε.

Βίντεο με τον αστυνομικό και τη σύντροφό του στο γυμναστήριο:

Όσο για τον γιατρό; Οι καλοσχηματισμένοι κοιλιακοί του ήταν η καλύτερη προβολή για το κύκλωμα.

Τα στελέχη των «Αδιάφθορων» διαπίστωσαν ότι τα παράνομα σκευάσματα εισήγαγε στη χώρα μας, ο Πολωνός μέσω μιας εταιρείας με έδρα τις Βρετανικές Παρθένες Νήσους.

«Στη συνέχεια, οι ουσίες διακινούνταν είτε απευθείας σε ενδιαφερόμενους αγοραστές είτε μέσω του αστυνομικού – μέλους της οργάνωσης και της συνεργού του. Οι τελευταίοι, οι οποίοι είχαν αναπτύξει και ξεχωριστό δίκτυο πελατών, αναλάμβαναν την προώθηση των προϊόντων, την ενημέρωση των αγοραστών για τη χρήση τους, την είσπραξη των χρημάτων και τη διαχείριση των παράνομων εσόδων» όπως αναφέρει και το σχετικό δελτίο τύπου.

Οι παραδόσεις γίνονταν πολλές φορές χέρι με χέρι ή με αποστολή ταχυδρομικών δεμάτων ενώ οι πληρωμές, λες και ήταν κάτι νόμιμο, μέσω ηλεκτρονικών εφαρμογών άμεσων μεταφορών χρημάτων!

Οι «δουλειές» πήγαιναν από το καλό στο καλύτερο αλλά τον περασμένο Μάιο μια «διεθνής επιχείρηση υπό το συντονισμό της Europol για την αντιμετώπιση της διακίνησης παραποιημένων φαρμάκων και συμπληρωμάτων διατροφής», που δεν αφορούσε τους εμπλεκόμενους, τους έκανε να αναθεωρήσουν τον τρόπο που κινούνταν και να γίνουν ακόμα πιο προσεκτικοί δυσκολεύοντας την αστυνομική έρευνα.

«Ειδικότερα, προχώρησαν σε αύξηση των μέτρων αντιπαρακολούθησης που εφάρμοζαν και αναζήτησαν νέες πηγές προμήθειας των παράνομων προϊόντων, συνεχίζοντας ωστόσο αδιάλειπτα την εγκληματική τους δραστηριότητα». Ο αστυνομικός, η φίλη του και ένας ακόμα συνεργάτης του, προκειμένου να εξυπηρετήσουν τους πελάτες τους, προσπάθησαν να κάνουν ευκαιριακές αγορές καθώς η «ροή» των παράνομων σκευασμάτων μέσω του Πολωνού προμηθευτή τους είχε σχεδόν σταματήσει.

Πριν από λίγες μέρες όμως σταμάτησε και η παράνομη δράση τους όταν αστυνομικοί τους συνέλαβαν και επίσης κατέσχεσαν και μεγάλες ποσότητες αναβολικών και παράνομων σκευασμάτων.

Κατά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες και αποθηκευτικούς χώρους, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

720 δισκία αναβολικών ουσιών,

985 φιαλίδια αναβολικών ουσιών,

346 φιαλίδια βακτηριοστατικού νερού που χρησιμοποιείται για την παρασκευή ενέσιμων σκευασμάτων,

συσκευή εκτόξευσης ειδικού τύπου (όπλο),

10 αβολίδωτα φυσίγγια,

4 χειροβομβίδες κρότου-λάμψης,

3 χειροβομβίδες καπνού τύπου CS,

μικροποσότητες κοκαΐνης και ακατέργαστης κάνναβης.

Βίντεο με τα κατασχεμένα «προϊόντα»:

Από την έως τώρα καταγραφή και αξιολόγηση των κατασχεθέντων αναβολικών ουσιών και φαρμακευτικών σκευασμάτων, σε συνδυασμό με τα ερευνητικά δεδομένα της υπόθεσης και στοιχεία της αγοράς, εκτιμάται ότι η συνολική αξία τους ανέρχεται περίπου στις 500.000 ευρώ».

Ο αστυνομικός, η φίλη του και ο συνεργός τους, οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα και μετά τις απολογίες τους στον Ανακριτή αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.