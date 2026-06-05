Στο επίκεντρο μιας ανείπωτης οικογενειακής τραγωδίας βρίσκονται τα δύο ανήλικα παιδιά του δολοφονημένου Πολωνού καθηγητή, Πσεμισλάβ Γεζιόρσκι, και της 40χρονης πρώην συζύγου του, η οποία έβαλε τέλος στη ζωή της μέσα στο κελί της στις γυναικείες φυλακές Κορυδαλλού. Τα δύο παιδιά, μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, βρέθηκαν εντελώς μόνα στον κόσμο, έχοντας χάσει με τον πιο βίαιο τρόπο και τους δύο γονείς τους.

Με αφορμή την αυτοκτονία της κατηγορουμένης που είχε παραπεμφθεί για ηθική αυτουργία στην εκτέλεση του 43χρονου ακαδημαϊκού, πρώην συζύγου της, ο συνήγορος της οικογένειας του θύματος, Μιχάλης Δημητρακόπουλος, προέβη σε μια συγκινητική αλλά και καταγγελτική γραπτή δήλωση. Μέσα από αυτήν, αναδεικνύει το δράμα των παιδιών, τα οποία παραμένουν εγκλωβισμένα σε δομή φιλοξενίας, εξαιτίας των γραφειοκρατικών καθυστερήσεων της ελληνικής Δικαιοσύνης.

Ο γνωστός ποινικολόγος χαρακτήρισε την είδηση του θανάτου της 40χρονης ως «θλιβερή», υπογραμμίζοντας τις ολέθριες συνέπειες που έχει αυτή η εξέλιξη για την ψυχική υγεία και το μέλλον των ανηλίκων: «Η είδηση της αυτοκτονίας της κατηγορουμένης για ηθική αυτουργία στην ανθρωποκτονία με δόλο του πρώην συζύγου της είναι θλιβερή. Πλέον τα δύο ανήλικα παιδιά έχουν χάσει και τους δύο γονείς, είναι μια τραγωδία», αναφέρει χαρακτηριστικά ο κ. Δημητρακόπουλος.

Εγκλωβισμένα σε δομή φιλοξενίας

Το πιο ανησυχητικό στοιχείο που φέρνει στο φως η πλευρά της οικογένειας του καθηγητή είναι η τωρινή κατάσταση των παιδιών. Παρά το γεγονός ότι ο πατέρας τους δολοφονήθηκε και η μητέρα τους προφυλακίστηκε (και πλέον αυτοκτόνησε στη φυλακή), τα παιδιά εξακολουθούν να διαμένουν σε ίδρυμα, καθώς δεν έχει εκδοθεί ακόμη η σχετική δικαστική απόφαση που θα κρίνει το μέλλον τους.

Ο κ. Δημητρακόπουλος αφήνει σαφείς αιχμές για τον χειρισμό της υπόθεσης από τις δικαστικές αρχές, τονίζοντας:

«Τα παιδιά είναι ακόμα σε δομή φιλοξενίας, γιατί καθυστερεί αδικαιολόγητα η απόφαση της Πρωτοδίκου Αθηνών, που θα ορίσει τον τόπο διαμονής των παιδιών καθώς και τον οριστικό επίτροπο».

Έρχεται στην Ελλάδα εσπευσμένα ο θείος των παιδιών

Μέσα σε αυτό το ζοφερό περιβάλλον, η οικογένεια του δολοφονημένου καθηγητή από την Πολωνία προσπαθεί να δημιουργήσει ένα δίχτυ ασφαλείας για τα δύο ανήλικα. Όπως έγινε γνωστό, ο αδελφός του άτυχου Πσεμισλάβ Γεζιόρσκι ταξιδεύει εσπευσμένα προς την Αθήνα, προκειμένου να βρεθεί αμέσως στο πλευρό των ανιψιών του, να τους προσφέρει τη στήριξη που χρειάζονται και να δρομολογήσει τις διαδικασίες για να αναλάβει την κηδεμονία τους.

Η πλευρά της οικογένειας απευθύνει έκκληση να επισπευσθούν οι διαδικασίες από την ελληνική Δικαιοσύνη, ώστε τα παιδιά να βγουν το συντομότερο δυνατό από τη δομή φιλοξενίας και να βρουν τη σταθερότητα που απαιτείται σε ένα οικείο, συγγενικό περιβάλλον, μακριά από τη βαριά σκιά του εγκλήματος που διέλυσε την οικογένειά τους.