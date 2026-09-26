Το δραματικό χρονολόγιο της τραγωδίας στη Πλάκα

Η ισχυρή έκρηξη που συγκλόνισε το πρωί της Παρασκευής την καρδιά της Πλάκας άφησε πίσω της μια εικόνα απόλυτης καταστροφής. Λίγες ώρες αργότερα άρχισε να αποκαλύπτεται το πραγματικό μέγεθος της τραγωδίας.

Μέσα στους τόνους από συντρίμμια του κτηρίου της οδού Λυσικράτους, οι διασώστες άρχισαν να εντοπίζουν προσωπικά αντικείμενα των ανθρώπων που βρίσκονταν στο εσωτερικό του: μία γυναικεία τσάντα, μία φωτογραφία ζευγαριού, έγγραφα, δύο διαβατήρια και μία βαλίτσα. Τα ευρήματα αυτά έγιναν τα πρώτα στοιχεία που βοήθησαν τις Αρχές να συνθέσουν την εικόνα για τους ενοίκους και να καταλήξουν ότι έξι άνθρωποι αγνοούνταν κάτω από τα ερείπια.

Ακολούθησε μία ολονύχτια και εξαιρετικά δύσκολη επιχείρηση της ΕΜΑΚ. Τα μηχανήματα σταματούσαν ανά διαστήματα, τα γεώφωνα αναζητούσαν τον παραμικρό ήχο και οι διασώστες καλούσαν επανειλημμένα τα κινητά των αγνοουμένων, την ώρα που κομμάτι-κομμάτι απομακρύνονταν τα συντρίμμια ενός κτηρίου που παρέμενε ασταθές. Οι ελπίδες, όμως, έσβηναν όσο περνούσαν οι ώρες.

Από τα ξημερώματα του Σαββάτου μέχρι το μεσημέρι, οι σοροί άρχισαν να εντοπίζονται η μία μετά την άλλη. Με την ανάσυρση και των δύο τελευταίων θυμάτων, οι έρευνες ολοκληρώθηκαν και ο απολογισμός της έκρηξης έκλεισε στους έξι νεκρούς. Πλέον, το ενδιαφέρον στρέφεται στα αίτια της καταστροφής και στα στοιχεία που θα δείξουν τι ακριβώς συνέβη μέσα στο κτήριο, λίγα δευτερόλεπτα πριν ένα από τα πιο πολυσύχναστα σημεία της Αθήνας μετατραπεί σε τόπο τραγωδίας.

Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου – 07:30: Η έκρηξη που συγκλόνισε την Πλάκα

Ήταν λίγο μετά τις 07:30 το πρωί όταν μία ισχυρότατη έκρηξη σημειώθηκε στο κτήριο της οδού Λυσικράτους 15, πολύ κοντά στη λεωφόρο Βασιλίσσης Αμαλίας και απέναντι από τους Στύλους του Ολυμπίου Διός.

Η δύναμη της έκρηξης ήταν τέτοια ώστε μεγάλο τμήμα του κτηρίου κατέρρευσε σχεδόν ακαριαία.

Το ωστικό κύμα έσπασε τζάμια, προκάλεσε ζημιές σε γειτονικά κτήρια και οχήματα και έγινε αισθητό σε μεγάλη ακτίνα στο κέντρο της Αθήνας. Κάμερα ασφαλείας γειτονικού ξενοδοχείου κατέγραψε τον εκκωφαντικό κρότο και τους ανθρώπους που βρίσκονταν στο εσωτερικό να τρέχουν πανικόβλητοι.

Στα πρώτα λεπτά επικρατούσε πλήρης σύγχυση.

Ένας άνθρωπος τραυματίστηκε από θραύσματα, ενώ πυροσβέστες απεγκλώβισαν δύο γυναίκες από παρακείμενο κτήριο. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν για ιατρική φροντίδα, χωρίς οι πρώτες πληροφορίες να κάνουν λόγο για σοβαρή απειλή για τη ζωή τους.

Την ίδια ώρα, όμως, άρχιζε μία πολύ δυσκολότερη επιχείρηση.

Να εξακριβωθεί ποιος βρισκόταν μέσα στο κτήριο που είχε καταρρεύσει.

Το κτήριο: Airbnb στον πρώτο όροφο, ηλικιωμένο ζευγάρι στον δεύτερο

Όσο οι Αρχές συγκέντρωναν πληροφορίες από ιδιοκτήτες, συγγενείς και ανθρώπους της περιοχής, άρχισε να ξεκαθαρίζει η χρήση του κτηρίου.

Το ακίνητο αποτελούνταν από ισόγειο και δύο ορόφους.

Το ισόγειο δεν κατοικούνταν.

Ο πρώτος όροφος χρησιμοποιούνταν ως κατάλυμα βραχυχρόνιας μίσθωσης, ενώ στον δεύτερο όροφο κατοικούσε μόνιμα ένα ηλικιωμένο ζευγάρι.

Για το ηλικιωμένο ζευγάρι, οι νεότερες πληροφορίες έκαναν λόγο για έναν άνδρα περίπου 78 ετών και μία γυναίκα περίπου 77 ετών, οι οποίοι δεν είχαν δώσει κανένα σημείο ζωής μετά την έκρηξη.

Στον πρώτο όροφο, όμως, η εικόνα ήταν αρχικά περισσότερο συγκεχυμένη.

Οι πρώτες πληροφορίες έκαναν λόγο για τρεις ανθρώπους. Καθώς περνούσαν οι ώρες, οι Αρχές κατέληξαν ότι στο κατάλυμα συνδέονταν τέσσερα άτομα.

Σε μεταγενέστερη ενημέρωση έγινε λόγος για έναν πατέρα, μία 66χρονη γυναίκα, τον γιο τους και την 36χρονη σύντροφό του. Άλλα αρχικά ρεπορτάζ τους περιέγραφαν ως δύο ζευγάρια που είχαν φτάσει στην Ελλάδα από τις ΗΠΑ. Οι ακριβείς συγγενικές σχέσεις και οι υπηκοότητες μεταδίδονταν τις πρώτες ώρες με διαφοροποιήσεις από τα μέσα ενημέρωσης. Αυτό που τελικά κατέστη σαφές ήταν ότι τέσσερις άνθρωποι συνδέονταν με το διαμέρισμα του πρώτου ορόφου και δύο με τον δεύτερο: συνολικά έξι.

Η τσάντα μέσα στα ερείπια που άλλαξε τα δεδομένα

Για αρκετές ώρες κανείς δεν μπορούσε να πει με βεβαιότητα εάν οι ένοικοι του καταλύματος είχαν ήδη αναχωρήσει πριν από την έκρηξη.

Το check-out ήταν προγραμματισμένο αργότερα εκείνο το πρωί, ενώ υπήρχαν πληροφορίες ότι οι τουρίστες επρόκειτο να φύγουν από την Αθήνα την ίδια ημέρα.

Το απόγευμα, όμως, οι διασώστες έκαναν το πρώτο κρίσιμο εύρημα.

Μέσα στα συντρίμμια εντοπίστηκε γυναικεία τσάντα, η οποία συνδέθηκε με μία από τις γυναίκες που διέμεναν στο κατάλυμα του πρώτου ορόφου.

Και δεν ήταν το μοναδικό αντικείμενο.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ , μέσα ή κοντά στην τσάντα εντοπίστηκαν έγγραφο μίσθωσης αυτοκινήτου και μία φωτογραφία στην οποία εμφανιζόταν η γυναίκα μαζί με τον σύζυγό της.

Στα συντρίμμια βρέθηκαν επίσης δύο διαβατήρια και μία βαλίτσα.

Τα ευρήματα αυτά ήταν καθοριστικά.

Δεν αποτελούσαν ακόμη απόδειξη ότι όλοι βρίσκονταν μέσα την ώρα της έκρηξης, όμως έδειχναν ότι προσωπικά τους αντικείμενα είχαν παραμείνει στο διαμέρισμα.

Και όσο περνούσαν οι ώρες χωρίς κανείς από αυτούς να εμφανίζεται ή να επικοινωνεί με τις Αρχές, οι ελπίδες περιορίζονταν.

Από πέντε σε έξι οι αγνοούμενοι

Αρχικά η Πυροσβεστική είχε πληροφορίες για πέντε αγνοούμενους: το ηλικιωμένο ζευγάρι του δεύτερου ορόφου και τρεις ανθρώπους που είχαν νοικιάσει το διαμέρισμα του πρώτου.

Στη συνέχεια διαπιστώθηκε ότι υπήρχε και τέταρτο άτομο στην ομάδα των τουριστών.

Έτσι, μέχρι το βράδυ της Παρασκευής, η επιχείρηση είχε πλέον έναν συγκεκριμένο αριθμό:

έξι αγνοούμενοι.

Τέσσερις συνδέονταν με το διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης και δύο με την κατοικία του επάνω ορόφου.

Οι διασώστες καλούσαν τα κινητά τους μέσα στα συντρίμμια

Η επιχείρηση εξελισσόταν με εξαιρετικά αργό ρυθμό.

Το κτήριο είχε υποστεί τέτοια καταστροφή ώστε κάθε μετακίνηση ενός μεγάλου κομματιού μπορούσε να προκαλέσει νέα κατάρρευση και να θέσει σε κίνδυνο τους ίδιους τους διασώστες.

Κατά διαστήματα, όλα τα μηχανήματα σταματούσαν.

Στην περιοχή επικρατούσε απόλυτη σιωπή.

Οι άνδρες της ΕΜΑΚ χρησιμοποιούσαν γεώφωνα, ειδικές κάμερες και εκπαιδευμένους σκύλους, προσπαθώντας να εντοπίσουν ακόμη και τον παραμικρό ήχο κάτω από τους τόνους των ερειπίων.

Παράλληλα, γίνονταν επανειλημμένες κλήσεις στα κινητά τηλέφωνα των αγνοουμένων, με την ελπίδα ότι ένας ήχος, μία δόνηση ή ένα κουδούνισμα θα μπορούσε να προδώσει το σημείο όπου βρίσκονταν.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν περίπου 30 πυροσβέστες με έξι οχήματα, δύο ειδικά διασωστικά οχήματα της 1ης ΕΜΑΚ και τρεις σκύλοι έρευνας και διάσωσης.

Η Λυσικράτους έγινε νύχτα-μέρα

Οι έρευνες δεν σταμάτησαν όταν έπεσε το σκοτάδι.

Ισχυροί προβολείς φώτιζαν το κατεστραμμένο κτήριο, ενώ εκσκαφείς και μηχανήματα του Δήμου Αθηναίων απομάκρυναν σταδιακά τα μπάζα.

Το έργο γινόταν σχεδόν «χειρουργικά»: οι εκσκαφείς αφαιρούσαν τα μεγαλύτερα και ασφαλέστερα τμήματα και στη συνέχεια οι διασώστες πλησίαζαν με τα χέρια και ειδικό εξοπλισμό.

Ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αθηναίων Πάρης Χαρλαύτης ανέφερε το πρωί του Σαββάτου ότι είχε καθαιρεθεί περίπου το μισό κτήριο και ότι η επιχείρηση είχε πλέον φτάσει στους πίσω χώρους, όπου βρίσκονταν τα υπνοδωμάτια.

Οι συνθήκες παρέμεναν εξαιρετικά επικίνδυνες.

Τμήματα του κτηρίου είχαν χάσει τη στατικότητά τους, ενώ προβλήματα είχαν δημιουργηθεί και στα διπλανά ακίνητα.

02:36 – Η πρώτη σορός

Η πρώτη επιβεβαίωση της τραγωδίας ήρθε μέσα στη νύχτα.

Περίπου στις 02:36 τα ξημερώματα του Σαββάτου, οι άνδρες της ΕΜΑΚ εντόπισαν και ανέσυραν μία γυναίκα χωρίς τις αισθήσεις της.

Η σορός βρέθηκε στον πρώτο όροφο, δηλαδή στον χώρο του καταλύματος βραχυχρόνιας μίσθωσης. Οι πληροφορίες τη συνέδεαν με την ομάδα των τουριστών.

Σύμφωνα με επιπλέον δημοσιογραφικές πληροφορίες, η γυναίκα φέρεται να εντοπίστηκε στον χώρο της τουαλέτας του πρώτου ορόφου. Η συγκεκριμένη λεπτομέρεια έχει μεταδοθεί δημοσιογραφικά, χωρίς έως τώρα να αποτελεί στοιχείο επίσημης αναλυτικής ανακοίνωσης της Πυροσβεστικής.

Από εκείνη τη στιγμή, οι αγνοούμενοι ήταν πλέον πέντε.

Και η επιχείρηση συνεχιζόταν.

Το πρωί του Σαββάτου – Οι διασώστες φτάνουν στα υπνοδωμάτια

Με το πρώτο φως της ημέρας, η εικόνα της καταστροφής φαινόταν ακόμη πιο καθαρά.

Το μεγαλύτερο μέρος του κτηρίου είχε πλέον μετατραπεί σε ένα συμπαγές στρώμα από πλάκες, τούβλα, ξύλα, μέταλλο και αντικείμενα από τα διαμερίσματα.

Οι διασώστες είχαν φτάσει στους πίσω χώρους του κτηρίου και στα υπνοδωμάτια, εκεί όπου θεωρούσαν πιθανότερο να εντοπιστούν οι υπόλοιποι ένοικοι.

Παράλληλα, η βροχή δημιουργούσε ένα διπλό πρόβλημα: από τη μία έκανε τα μπάζα και το έδαφος δυσκολότερα στην προσέγγιση, από την άλλη όμως περιόριζε τη μεγάλη ποσότητα σκόνης που σηκωνόταν κάθε φορά που μετακινούνταν υλικά.

11:15 – Εντοπίζεται η δεύτερη σορός

Λίγο μετά τις 11 το πρωί ήρθε η δεύτερη τραγική εξέλιξη.

Οι διασώστες εντόπισαν δεύτερη σορό.

Σύμφωνα με την ενημέρωση που μεταδόθηκε από την Πυροσβεστική, επρόκειτο για άνδρα.

Ο αριθμός των ανθρώπων που εξακολουθούσαν να αναζητούνται μειώθηκε στους τέσσερις.

Για τη δεύτερη σορό δεν είχε δημοσιοποιηθεί εκείνη την ώρα επίσημη ταυτοποίηση ούτε συγκεκριμένος χώρος του κτηρίου στον οποίο βρέθηκε. Για τον λόγο αυτό δεν μπορεί με ασφάλεια να αποδοθεί σε έναν από τους ενοίκους μόνο βάσει της σειράς ανάσυρσης.

Η μία σορός μετά την άλλη

Από εκεί και πέρα οι εξελίξεις ήταν συνεχείς.

Καθώς αφαιρούνταν τα τελευταία μεγάλα τμήματα των συντριμμιών, οι διασώστες άρχισαν να εντοπίζουν και τους υπόλοιπους ανθρώπους που αναζητούνταν.

Μέσα στις επόμενες ώρες, ο αριθμός των θυμάτων αυξήθηκε αρχικά στους τέσσερις και στη συνέχεια εντοπίστηκαν οι δύο τελευταίες σοροί.

Η πέμπτη σορός που ανασύρθηκε ανήκε σε άνδρα, ενώ η τελευταία, έκτη σορός που εντοπίστηκε ήταν γυναίκα, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από την εξέλιξη της επιχείρησης.

Με την ανεύρεση και του έκτου ανθρώπου, δεν υπήρχε πλέον κανένας αγνοούμενος.

Οι έρευνες διάσωσης είχαν τελειώσει.

Ο τελικός απολογισμός ήταν έξι νεκροί.

Για τις μεταγενέστερες σορούς δεν έχουν δημοσιοποιηθεί μέχρι στιγμής από τις αρμόδιες Αρχές πλήρη στοιχεία που να επιτρέπουν ασφαλή αντιστοίχιση κάθε θύματος με συγκεκριμένο δωμάτιο ή ακριβές σημείο των ερειπίων. Γι’ αυτό και οποιαδήποτε τέτοια αντιστοίχιση πριν από την επίσημη ταυτοποίηση θα ήταν πρόωρη.

Οι έξι άνθρωποι που αναζητούσαν επί μία ημέρα

Με βάση τα στοιχεία που είχαν συγκεντρωθεί κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, στο κτήριο αναζητούνταν:

τέσσερις άνθρωποι που συνδέονταν με το κατάλυμα βραχυχρόνιας μίσθωσης του πρώτου ορόφου , και

, και το ηλικιωμένο ζευγάρι που κατοικούσε στον δεύτερο όροφο.

Οι πληροφορίες για τις ακριβείς υπηκοότητες και ορισμένες ηλικίες διαφοροποιήθηκαν κατά τη διάρκεια των πρώτων ωρών της έρευνας. Η επίσημη ταυτοποίηση των σορών είναι εκείνη που θα δώσει την οριστική εικόνα για την ταυτότητα κάθε θύματος.

Οι φωτογραφίες των νεκρών τουριστών

Διπλανά κτήρια με σοβαρές ζημιές

Η τραγωδία δεν περιορίστηκε στο κτήριο της Λυσικράτους 15.

Το ωστικό κύμα προκάλεσε σοβαρές ζημιές σε παρακείμενα ακίνητα και σε μία ευρύτερη ακτίνα αρκετών οικοδομικών τετραγώνων.

Σύμφωνα με την πρώτη αυτοψία των υπηρεσιών του Δήμου Αθηναίων, τρία έως τέσσερα κτήρια παρουσίασαν σοβαρές βλάβες.

Σε ένα από τα γειτονικά κτήρια αποκολλήθηκε μεγάλο τμήμα του δεύτερου ορόφου, ενώ σε άλλο υπήρξε αποκόλληση μεσοτοιχίας. Ζημιές καταγράφηκαν και σε κτήριο απέναντι από το σημείο της έκρηξης.

Σε μεγαλύτερη ακτίνα εντοπίστηκαν κυρίως σπασμένα τζάμια και αποκολλήσεις επιμέρους στοιχείων από προσόψεις.

Το μεγάλο ερώτημα: Τι προκάλεσε την έκρηξη

Με την ολοκλήρωση της επιχείρησης εντοπισμού των θυμάτων, το ενδιαφέρον μεταφέρεται πλέον ολοκληρωτικά στην έρευνα για τα αίτια.

Στο σημείο βρίσκεται η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, η οποία εξετάζει τα διαθέσιμα στοιχεία και τις εγκαταστάσεις του κτηρίου.

Από τις πρώτες ώρες, κάτοικοι και άνθρωποι που βρίσκονταν στην περιοχή έκαναν λόγο για οσμή αερίου πριν από την έκρηξη.

Παράλληλα, πληροφορίες που μεταδόθηκαν το Σάββατο ανέφεραν την ύπαρξη αυτόνομων παροχών ή λεβήτων αερίου στο κτήριο, στοιχείο που βρίσκεται στο μικροσκόπιο των ερευνητών.

Για την πιθανή αιτία που μπορεί να προκάλεσε την ισχυρή έκρηξη στη οδό Λυσικράτους στην Πλάκα μίλησε στο Ζοugla.gr ο Γιώργος Τσαπάρας, Πυροτεχνουργός της ΕΛ.ΑΣ. ε.α. και ειδικός εκρήξεων. Όπως υποστήριξε, «σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση από το φωτογραφικό και βιντεοληπτικό υλικό που είναι διαθέσιμο, φαίνεται πως η έκρηξη έχει γίνει στον δεύτερο όροφο της κατοικίας αυτής». «Είναι μία παλιά κατοικία από ό,τι φαίνεται και η στατικότητά της δεν είναι τόσο ισχυρή. Από τα μακροσκοπικά στοιχεία της έκρηξης και τις ζημιές που έχουν γίνει στον περιβάλλοντα χώρο, φαίνεται σαν να έχει πραγματοποιηθεί μία έκρηξη αερίου στον πάνω όροφο, στον δεύτερο όροφο δηλαδή. Φαίνεται και στη φωτογραφία μία μαυρίλα στο ταβάνι του δεύτερου ορόφου, στο κτήριο που έχει απομείνει», λέει μεταξύ άλλων και προσθέτει: «Η έκρηξη έπληξε το δομικό μέρος του κτηρίου, τις κολώνες δηλαδή και την οροφή. Κατέρρευσε πιθανόν η οροφή, μαζί με κάποιες κολώνες, και συμπαρέσυρε τα πάντα, πιθανόν και το κάτω πάτωμα να έχει υποστεί ζημιά. Οπότε αφού διερράγησαν οι κολώνες του οικοδομήματος, κατέρρευσε η οροφή και καταπλάκωσε… μετά υπήρξε μια ακολουθία, έφυγε όλο το τοιχίο το δεξί που ακουμπούσε στο διπλανό κτήριο, που και αυτό ήταν παλιό. Βλέπουμε ότι είναι πετρόχτιστο το διπλανό κτήριο, όπως κοιτάζουμε από τον δρόμο το κτήριο στα δεξιά είναι και αυτό πετρόχτιστο, με αποτέλεσμα όλα τα μπάζα να καταπλακώσουν την οικοδομή». Ερωτηθείς για την αιτία που προκάλεσε αυτή την ισχυρή έκρηξη, ο πρώην πυροτεχνουργός της ΕΛ.ΑΣ. είναι σαφής: «Εγώ αυτό που παρατηρώ, με μεγάλο ποσοστό θεωρώ ότι είναι έκρηξη αερίου. Το πιο πιθανό είναι έκρηξη φυσικού αερίου, γιατί είναι στο πάνω μέρος του κτηρίου. Ειδικά τα αέρια έχουν διαφορετική πορεία όταν έχουμε διαρροή. Στο φυσικό αέριο, επειδή είναι ελαφρύτερο του αέρα, έχει την τάση να ανεβαίνει στα πάνω διαμερίσματα, πάει προς τα πάνω. Οπότε οπουδήποτε και αν είχε διαρροή στο κτήριο αυτό, άρχισε να συσσωρεύεται στο πάνω μέρος. Γι’ αυτό βλέπουμε και την εκτόνωση προς τα πάνω. Εάν η εκκίνηση της φλόγας ήταν και στο πάνω μέρος, αυτό ενισχύει αυτά που βλέπουμε. Το φυσικό αέριο συσσωρεύτηκε στον πάνω μέρος και η έναυση πραγματοποιήθηκε στον δεύτερο όροφο».

Μέχρι να ολοκληρωθούν οι τεχνικοί έλεγχοι, η ακριβής αιτία της έκρηξης δεν μπορεί να θεωρηθεί δεδομένη.

Από την αναζήτηση ζωής στην αναζήτηση απαντήσεων

Για περισσότερες από μία ημέρα, κάθε ήχος στη Λυσικράτους είχε σημασία.

Τα μηχανήματα σταματούσαν για να «ακούσουν» τα γεώφωνα. Τα κινητά των αγνοουμένων καλούνταν ξανά και ξανά. Οι διασώστες αφαιρούσαν κομμάτι-κομμάτι ένα κτήριο που απειλούσε να καταρρεύσει περισσότερο πάνω τους.

Στα πρώτα χαλάσματα βρέθηκε μία τσάντα.

Ύστερα μία φωτογραφία, δύο διαβατήρια, μία βαλίτσα.

Και τελικά, ένας μετά τον άλλον, οι άνθρωποι στους οποίους ανήκαν οι ζωές πίσω από αυτά τα αντικείμενα.

Το μεσημέρι του Σαββάτου, η μεγάλη επιχείρηση έρευνας έκλεισε με τον βαρύτερο δυνατό απολογισμό: έξι νεκροί.

Η Λυσικράτους πλέον δεν είναι τόπος αναζήτησης αγνοουμένων.

Και τα ερωτήματα που μένουν είναι πλέον διαφορετικά: πού ακριβώς ξεκίνησε η έκρηξη, τι την προκάλεσε, ποια ήταν η κατάσταση των εγκαταστάσεων και αν υπήρχε κάποια ένδειξη που θα μπορούσε να είχε αποτρέψει την τραγωδία.

Απαντήσεις που δεν μπορούν να αλλάξουν όσα συνέβησαν το πρωί της 25ης Σεπτεμβρίου, αλλά είναι απαραίτητες για να εξηγηθεί πώς, μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, ένα κτήριο στην καρδιά της Πλάκας μετατράπηκε σε ερείπια και έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους.

Η έκτακτη ενημέρωση του Αρχιπύραρχου Βασίλειου Βαθρακογιάννη