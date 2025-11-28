Τα βοσκοτόπια σε κέντρο «ευ ζην» ήθελε να μετατρέψει ο πασίγνωστος ηθοποιός Αβραάμ Παπαδόπουλος ,«τσεπώνοντας» την επιδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και υποστηρίζοντας στη συνέχεια στο δικαστήριο ως κατηγορούμενος, ότι έπεσε θύμα απάτης .

Η καταδίκη του σε 10 μήνες φυλάκιση με ελαφρυντικό – γιατί επέστρεψε τα χρήματα – έδειξε ότι δεν έπεισε το δικαστήριο, που είχε στα χέρια του όλα τα στοιχεία για την απάτη που είχε διαπραχθεί. Η «Ζούγκλα» φέρνει στο φως το τι ανέφερε το κατηγορητήριο για τον ηθοποιό που παρουσιαζόταν ως αγρότης το 2020.

«Υπέβαλε ψευδείς και ανακριβείς δηλώσεις»

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ανέφερε για τον ηθοποιό:

«Ενεργώντας με πρόθεση , υπέβαλε ψευδείς και ανακριβείς δηλώσεις και έγγραφα και με τον τρόπο αυτό έλαβε παρανόμως επιχορηγήσεις ή όμοιας φύσης οικονομικές παροχές που δεν συνδέονται άμεσα με ισάξιες αντιπαροχές και προέρχονται από τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τους προϋπολογισμούς των κάθε είδους οργάνων και οργανισμών ανεξαρτήτως του εκάστοτε φορέα διαχείρισης .»

Η «επιχείρηση βοσκοτόπια» για τον ηθοποιό ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2020

«Προκειμένου να λάβει οικονομική ενίσχυση για το έτος 2020 υπέβαλε στις 22.06.2020 στον ΟΠΕΚΕΠΕ ενιαία αίτηση ενίσχυσης με φορέα καταχώρησης την Ένωση Συνεταιρισμών Νήσων Κυκλάδων και Αργοσαρωνικού, δηλώνοντας ψευδώς ότι τυγχάνει ενεργός αγρότης και ότι μίσθωσε 3 βοσκότοπους που βρίσκονται στην περιοχή των Γρεβενών με φερόμενο ιδιοκτήτη τον Κ.Ι .Στην αίτηση ο κατηγορούμενος αιτήθηκε ενίσχυση για γεωργικές πρακτικές επωφελείς για το κλίμα και το περιβάλλον(πρασίνισμα) και χορήγηση αντισταθμιστικής ενίσχυσης σε ορεινές περιοχές.»

Ο έλεγχος έδειξε ότι ο ηθοποιός είχε υποβάλλει και τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τους τρεις βοσκότοπους με το μηνιαίο μίσθωμα να φθάνει τα 10 ευρώ το καθένα. Ο ηθοποιός όπως είπε και στο δικαστήριο χάρηκε που θα πλήρωνε μόνο 30 ευρώ κάθε μήνα για μία τεράστια έκταση που ξεπερνούσε τα 200 στρέμματα. Έμεινε όμως με τη… χαρά γιατί οι αρχές «είδαν» την απάτη:

«Η αλήθεια όμως ήταν ότι αφενός ο κατηγορούμενος δεν διέθετε στην κατοχή του κανένα ζώο για την αξιοποίηση των εκτάσεων αφετέρου ο εκμισθωτής δεν ήταν ο ιδιοκτήτης των βοσκότοπων και δεν είχε υποβάλλει σχετική δήλωση ιδιοκτησίας του στο Κτηματολόγιο, καθώς επρόκειτο για δημόσιες εκτάσεις βοσκότοπων, αφού μέσω του γεωχωρικού ελέγχου διαπιστώθηκε ότι οι δηλωθείσες εκτάσεις δεν ήταν επιλέξιμες και περιλαμβάνονταν τα προηγούμενα χρόνια στην «τεχνική λύση} κατανομής δημόσιων βοσκότοπων από το ΟΠΕΚΕΠΕ.»

Στις δικαστικές αρχές έκανε εντύπωση και το χαμηλό ενοίκιο καθώς τα 30 ευρώ για τα βοσκοτόπια ήταν έξω από τα πραγματικά μισθώματα της αγοράς.

Το ποσό που θα έπαιρνε ο ηθοποιός ήταν 16.492 ευρώ και πήρε τα 5.439,35 ευρώ τα οποία επέστρεψε στις 6 Νοεμβρίου 2025.