Το εγκαταλειμμένο κτήριο του Ο.Λ.Π.Α. (Οργανισμός Λιμένος Πατρών) στο παλιό λιμάνι της Πάτρας έχει σοβαρές ζημιές από το σεισμό του 2008 και μακροχρόνια φθορά, με αποτέλεσμα να έχει προταθεί η κατεδάφισή του. Το θέμα βρίσκεται υπό συζήτηση, καθώς υπάρχει διχασμός στην Πάτρα για την τελική του τύχη, με την απόφαση να αναμένεται να ληφθεί στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο.

Κατάσταση: Το κτήριο έχει υποστεί ανεπανόρθωτες ζημιές και η μελέτη του προτείνει την κατεδάφισή του.

Πρόταση: Η προτεινόμενη λύση είναι η κατεδάφιση, λόγω των ζημιών από τον σεισμό του 2008 και τη φθορά του χρόνου.

Πολιτική απόφαση: Η τελική απόφαση για το μέλλον του κτηρίου θα ληφθεί σε επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο της Πάτρας.

Το κτήριο κτίστηκε το πρώτο μισό της δεκαετίας του ’70 σε αντικατάσταση του παλιού Τελωνείου της Πάτρας. Ή για να ακριβολογούμε, του 2ου χρονικά. Αλλά καλύτερα να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή.

Κατεβαίνοντας, κάποτε, στον Μόλο, στο αριστερό μας χέρι, ήταν το Τελωνείο. Κτήριο που κατεδαφίστηκε το 1907 και στη θέση του κατασκευάστηκε το ξενοδοχείο Μετρόπολις, ακριβώς στην πλατεία Τριών Συμμάχων. Όμορφο κτήριο δέσποζε σε κάθε φωτογραφία της εποχής που αποτύπωνε την πλατεία, τον Μόλο, τον Φάρο. Το Τελωνείο μεταφέρθηκε ακολούθως στην προβλήτα της Γούναρη.

Μετά το 1907, όταν γκρεμίστηκε το κτήριο που στέγαζε τις Υπηρεσίες Τελωνείου, στην Τριών Συμμάχων, η Πάτρα απέκτησε νέο Τελωνείο στον «γαλλικό» μόλο, δηλαδή στην προβλήτα της οδού Γούναρη, τότε Καλαβρύτων.

Το κτήριο εξυπηρέτησε τις ανάγκες της πόλης για περίπου 70 χρόνια, όταν έδωσε τη θέση του στο «Κτήριο Υπηρεσιών Λιμένος Πατρών».

Δεν του ήταν γραφτό πάντως να μακροημερεύσει, καθώς επλήγη από τους σεισμούς του 2008 κι έκτοτε είναι αφημένο στην τύχη του.

Τα επίσημα εγκαίνια του τρίτου κατά σειρά Τελωνείου, έγιναν στις 9-4-1971. Ήταν ένα σύγχρονο για την εποχή πενταόροφο κτήριο με κάλυψη της τάξης των 2000 τ.μ. επί του προβλήτα της οδού Γούναρη. Επλήγη ανεπανόρθωτα από τον σεισμό του 2008.

Σήμερα το Τελωνείο της Πάτρας στεγάζεται μερικές δεκάδες μέτρα νοτιότερα, επί της Ακτής Δυμαίων και Ιεροθέου.

