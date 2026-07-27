Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών καταλαμβάνει την πρώτη θέση ανάμεσα στα ελληνικά Πανεπιστήμια, τόσο ως προς τον συνολικό αριθμό των νέων επιτυχόντων, όσο και ως προς τις πρώτες προτιμήσεις των υποψηφίων στο Μηχανογραφικό Δελτίο, με βάση τα συγκεντρωτικά στοιχεία εισαγωγής για το ακαδημαϊκό έτος 2026–2027.

Στο ΕΚΠΑ εισάγονται συνολικά 5.586 νέοι φοιτητές, καταγράφοντας τον μεγαλύτερο αριθμό επιτυχόντων σε πανελλαδικό επίπεδο. Σε ένα σύνολο 61.614 επιτυχόντων στα 23 Πανεπιστήμια της χώρας, το Ίδρυμα συγκεντρώνει περίπου το 10% των εισακτέων, γεγονός που σημαίνει ότι ένας στους δέκα φοιτητές εντάσσεται σε κάποιο από τα Τμήματά του. Ο αριθμός αυτός αναμένεται να αυξηθεί περαιτέρω τους επόμενους μήνες μέσω των μεταγραφών, καθώς το Πανεπιστήμιο Αθηνών αποτελεί την κύρια επιλογή για την πλειονότητα των φοιτητών.

Ιδιαίτερη σημασία έχει η πρωτιά του Ιδρύματος στις πρώτες προτιμήσεις των υποψηφίων, επιβεβαιώνοντας ότι τα Τμήματα και οι Σχολές του παραμένουν τα πλέον περιζήτητα. Η ευρεία γκάμα επιστημονικών πεδίων που καλύπτει —από τις Ανθρωπιστικές, Κοινωνικές και Θετικές Επιστήμες έως την Πληροφορική, την Εκπαίδευση, τα Οικονομικά και τις Επιστήμες Υγείας— προσελκύει σταθερά τους υποψηφίους με τις υψηλότερες επιδόσεις σε κρίσιμους τομείς όπως η Ιατρική, η Νομική, η Οδοντιατρική και η Ψυχολογία.

Η επίδοση αυτή αναδεικνύει το ευρύ ακαδημαϊκό αποτύπωμα του αρχαιότερου Πανεπιστημίου της χώρας και αντανακλά τη διαχρονική εμπιστοσύνη της ελληνικής κοινωνίας προς το έργο του στην εκπαίδευση και την έρευνα.

Σε σχετική δήλωσή του, ο Πρύτανης του ΕΚΠΑ, Καθηγητής Γεράσιμος Σιάσος, επεσήμανε ότι η πρωτιά αυτή δεν αντικατοπτρίζει μόνο το μέγεθος του Ιδρύματος, αλλά συνιστά επιβεβαίωση της αναγνώρισης του πρωταγωνιστικού του ρόλου από την κοινωνία. Παράλληλα, τόνισε ότι η εμπιστοσύνη αυτή συνιστά μεγάλη ευθύνη, υπογραμμίζοντας τη δέσμευση της διοίκησης για τη συνεχή αναβάθμιση της ποιότητας των σπουδών, της έρευνας και των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τη φοιτητική κοινότητα.