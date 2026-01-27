Στα 500 καλύτερα πανεπιστήμια παγκοσμίως κατετάγη το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ) στην παγκόσμια ακαδημαϊκή αξιολόγηση των Πανεπιστημίων (ARWU), γνωστή και ως «Κατάταξη της Σαγκάης».

Με βάση τα αποτελέσματα της Κατάταξης, συνολικά έξι ελληνικά πανεπιστήμια βρίσκονται μεταξύ των 1.000 καλύτερων του κόσμου. Αναλυτικά, το ΕΚΠΑ κατετάγη στις θέσεις 301-400, ενώ στις θέσεις 501-600 το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Στις θέσεις 601-700 το Πανεπιστήμιο Κρήτης, στις θέσεις 801-900 το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και -τέλος- τo Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας στις θέσεις ‪901-1000‬.

Ακόμα μία σημαντική διάκριση που προκύπτει από την ανάλυση της Κατάταξης, είναι ότι το ΕΚΠΑ είναι πρώτο μεταξύ των 20 βαλκανικών πανεπιστημίων.

Όσον αφορά στην πρώτη πεντάδα των κορυφαίων πανεπιστημίων της Κατάταξης, αυτή είναι ακριβώς ίδια με την περυσινή: Πρώτο βρίσκεται το Χάρβαρντ, για 18η συνεχόμενη χρονιά, και ακολουθεί το Στάνφορντ. Την πρώτη τριάδα συμπληρώνει το Πανεπιστήμιο του Κέιμπριτζ -το πρώτο μη αμερικανικό και ευρωπαϊκό, ενώ ακολουθεί το Τεχνολογικό Ινστιτούτο της Μασαχουσέτης (ΜΙΤ). Στην πέμπτη θέση βρίσκεται το Μπέρκλεϊ της Καλιφόρνιας. Την πρώτη δεκάδα συμπληρώνουν το Πρίνστον, το Κολούμπια, το Τεχνολογικό Ινστιτούτο της Καλιφόρνιας, το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, και στη 10η θέση το Πανεπιστήμιο του Σικάγο.

Γενικά, όσον αφορά την Κατάταξη, τα πανεπιστήμια από τις Ηνωμένες Πολιτείες κυριαρχούν, με οκτώ πανεπιστήμια στην κορυφαία δεκάδα, 45 πανεπιστήμια μεταξύ των κορυφαίων 100, 137 πανεπιστήμια μεταξύ των κορυφαίων 500 και 206 πανεπιστήμια μεταξύ των κορυφαίων 1.000. Η Κίνα διαθέτει 154 πανεπιστήμια που μπήκαν στην Κατάταξη, με τα τέσσερα από αυτά στα κορυφαία 100.

Το Ηνωμένο Βασίλειο έχει 61 πανεπιστήμια στα κορυφαία 1.000, με δύο εξ αυτών στα δέκα καλύτερα παγκοσμίως. Η Ελλάδα, χάρη στην παρουσία ενός πανεπιστημίου στο top 400 (ΕΚΠΑ) και στις πέντε θέσεις στην κατηγορία ‪501-1000‬, βρίσκεται στην 37η θέση μεταξύ 64 χωρών που εκπροσωπούνται στην Κατάταξη.

Το CWUR είναι ένας κορυφαίος οργανισμός παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών σε κυβερνήσεις, δημόσιους οργανισμούς και πανεπιστήμια για τη βελτίωση των εκπαιδευτικών και ερευνητικών τους αποτελεσμάτων. Δημοσιεύει αξιόλογες παγκόσμιες κατατάξεις πανεπιστημίων, γνωστές για την αντικειμενικότητα, την διαφάνεια και την συνέπεια τους, τις οποίες εμπιστεύονται φοιτητές, ακαδημαϊκοί, διοικήσεις πανεπιστημίων και κυβερνητικοί αξιωματούχοι από όλο τον κόσμο.

Η εν λόγω παγκόσμια κατάταξη Πανεπιστημίων της CWUR είναι ίσως η μοναδική που αποτιμά την ποιότητα της εκπαίδευσης των φοιτητών, το κύρος των μελών ΔΕΠ και την ποιότητα της έρευνάς τους, χωρίς να στηρίζεται σε έρευνες, ερωτηματολόγια, συνεντεύξεις και υποβολές στοιχείων από τα ίδια τα Πανεπιστήμια.

Ορισμένα δεδομένα που συνηγορούν στην αντικειμενικότητα και την αμεροληψία της εν λόγω κατάταξης είναι τα εξής:

(α) Ορισμένοι πίνακες κατάταξης όπως η ARWU (Πίνακας της Σανγκάης) επικεντρώνονται σε ιδρύματα των οποίωνφοιτητές ή απόφοιτοι έχουν κερδίσει το βραβείο Νόμπελ και άλλα βραβεία σε συγκεκριμένα πεδία , αλλά αγνοούν άλλα σημαντικά βραβεία, μετάλλια και προσωπικές τιμές. Ο πίνακας της CWUR περιλαμβάνει μια ολόκληρη λίστα βραβείων και τιμών η οποία συνεχώς εμπλουτίζεται.

Ενδεικτικά αναφέρονται τα εξής βραβεία που λαμβάνονται υπόψη από την CWUR: Abel Prize, Balzan Prize, Berggruen Prize, Breakthrough Prize, Charles Stark Draper Prize, Crafoord Prize, Dan David Prize, Fields Medal, Gruber Prize, Holberg International Memorial Prize, Japan Prize, Johan Skytte Prize, Kluge Prize, Kyoto Prize, Millennium Technology Prize, Praemium Imperiale, Pritzker Prize, Queen Elizabeth Prize for Engineering, Shaw Prize, Schock Prize, Stockholm Prize in Criminology, Templeton Prize, Turing Award, Vautrin Lud Prize, Vetlesen Prize, Wolf Prize, and World Food Prize.

(β) Ορισμένοι πίνακες κατάταξης όπως αυτός της QS βασίζουν το 50% της αξιολόγησης τους σε «έρευνες φήμης» οι οποίες στηρίζονται σε ερωτηματολόγια, όπου είναι φυσικό να ευνοούνται μεγάλα ιστορικά Πανεπιστήμια τα οποία διαφημίζονται συνεχώς. Αντίστοιχο ζήτημα φαίνεται και στον πίνακα Times Higher Education, όπου πάνω από το 1/3 της αξιολόγησης βασίζεται σε αντίστοιχες έρευνες.

(γ) Σε ορισμένους πίνακες κατάταξης, δεν λαμβάνονται υπόψη οι δημοσιεύσεις του τομέα των Ανθρωπιστικών Σπουδών και Τεχνών.