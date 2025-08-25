Δημοσιεύθηκε η παγκόσμια κατάταξη Πανεπιστημίων «Webometrics Ranking Web of Universities». Σύμφωνα με τη δημοσίευση της Κατάταξης, το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ) βρίσκεται στην 237η θέση παγκοσμίως μεταξύ 32.000 Πανεπιστημίων και στην 1η θέση στην Ελλάδα και την Κύπρο μεταξύ των 105 ελληνικών και Κυπριακών Πανεπιστημίων και Παρόχων Υπηρεσιών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης που περιλαμβάνονται στην κατάταξη.

Με βάση τα αποτελέσματα της κατάταξης, μετά το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ακολουθούν το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης στη θέση 249, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο στη θέση 378, ενώ την πρώτη πεντάδα κλείνουν το Πανεπιστήμιο Πατρών στη θέση 524 και το Πανεπιστήμιο Κρήτης στη θέση 573. Το πρώτο Κυπριακό Πανεπιστήμιο, το Δημόσιο Πανεπιστήμιο Κύπρου βρίσκεται στην θέση 619 παγκοσμίως (βλέπε πίνακα 1).

Πίνακας 1: Τα Ελληνικά και Κυπριακά Πανεπιστήμια και Ιδρύματα παροχής υπηρεσιών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης σύμφωνα με τον πίνακα WEBOMETRICS για το 2025 (B΄ εξάμηνο)

Greece- Cyprus Rank World Rank University Country Impact Rank Openness Rank Excellence Rank

1 237 National and Kapodistrian University of Athens Greece 476 85 208

2 249 Aristotle University of Thessaloniki Greece 322 263 342

3 378 National Technical University of Athens Greece 437 423 589

4 524 University of Patras (incl University of Western Greece) Greece 835 393 772

5 573 University of Crete Greece 847 434 891

6 619 University of Cyprus Cyprus 920 607 903

7 635 University of Thessaly Greece 1246 485 780

8 662 University of Ioannina Greece 1347 511 883

9 860 Democritus University of Thrace Greece 1853 711 1149

10 901 University of the Aegean Greece 1397 994 1500

11 961 University of Nicosia Cyprus 1884 1541 1523

12 1059 Agricultural University of Athens Greece 3590 911 1478

13 1140 Technical University of Crete Greece 2216 1054 1926

14 1154 Cyprus University of Technology Cyprus 3132 1077 1584

15 1168 University of Western Macedonia Greece 1750 1451 2117

16 1183 Hellenic Open University Greece 2714 2187 2147

17 1200 University of Piraeus Greece 2100 1270 2191

18 1204 Athens University of Economics and Business Greece 1387 1029 2601

19 1234 University of West Attica Greece 4403 941 1546

20 1252 International Helenic University Greece 4286 1654 1575

21 1280 University of Macedonia Greece 2008 3488 2415

22 1286 Harokopio University of Athens Greece 2866 1587 2277

23 1366 European University Cyprus Cyprus 4740 1650 1981

24 1413 University of Peloponnese Greece 3187 1488 2407

25 1550 Hellenic Mediterranean University Greece 6729 1405 1929

26 1601 Cyprus Institute Cyprus 5174 2642 31195

27 1637 Ionian University Greece 3058 2167 3100

28 1842 Panteion University of Political and Social Sciences Greece 3238 2242 3914

29 1916 Open University of Cyprus Cyprus 6294 4182 3371

30 1959 American College of Greece (Deree College / Alba Business School) Greece 3603 3184 4046

31 2108 Frederick University Cyprus 5298 2986 4076

32 2126 School of Pedagogical and Technological Education Greece 8353 4923 3187

33 2337 Neapolis University of Pafos Cyprus 7905 4545 4339

34 2558 Cyprus Institute of Neurology & Genetics Cyprus School of Molecular Medicine Cyprus 12082 3697 4231

35 2844 Research Academic Computer Technology Institute Greece 3803 13705 6300

36 3187 Hellenic Army Academy Greece 12355 22935 6088

37 3417 Athens School of Fine Arts Greece 6501 20932 6664

38 3425 American School of Classical Studies at Athens Greece 2562 23141 22571

39 3512 Hellenic Naval Academy Greece 15861 30091 6108

40 3581 Hellenic Air Force Academy Greece 16799 22218 6086

41 3852 University of Central Lancashire Cyprus Cyprus 8095 13442 12192

42 3895 Aegean Omiros College (University of Essex Campus) Greece 5036 17757 16853

43 3901 American College of Thessaloniki (Campus of The Open University UK) Greece 6346 8499 6657

44 4036 Metropolitan College (Campus of the following Universities: Queen Margaret University, The University of Keele, University of East London) Greece 9807 5372 17730

45 4167 American Farm School Thessaloniki Greece 10381 22551 21928

46 4328 Cyprus College Cyprus 12258 26166 25772

47 4410 CIM-Cyprus Business School Cyprus 14955 25243 24741

48 4425 Hellenic American University Greece 14463 19417 18602

49 4445 American College Cyprus Cyprus 13988 29612 29450

50 4449 Intercollege Cyprus 16441 29831 29683

51 4679 Higher Ecclesiastical Academy of Thessalonica Greece 16756 29251 29055

52 4699 CTL Eurocollege Cyprus Cyprus 16210 14251 13058

53 4712 Mediterranean College (University of Derby Campus) Greece 11253 25763 25346

54 4724 College Year in Athens Greece 10575 25177 24721

55 4758 CITY College University of York Europe Campus Greece 14690 7598 22570

56 4765 City Unity College (London Metropolitan University Campus) Greece 15408 27457 7084

57 4784 Cyprus International Institute of Management Cyprus 11365 7615 30457

58 4807 Higher Ecclesiastic Academy of Athens Greece 21229 22181 21546

59 4811 New York College (University of Greater Manchester Campus) Greece 11388 31333 31290

60 4896 Alexander College Cyprus Cyprus 16088 12942 11662

61 4900 College of Tourism & Hotel Management Cyprus 20914 26610 26245

62 4929 BCA Business Studies (The University of West London Campus) Greece 13842 16771 15786

63 4966 Akto Art & Design Greece 13513 23342 22779

64 4982 Vakalo Art & Design College Greece 16440 28532 28276

65 5009 Hellenic American Education Center Greece 14162 20240 19479

66 5043 Independent Science & Technology Studies Greece 14346 15804 14772

67 5078 KES College Cyprus 22389 12419 11124

68 5215 C D A College Cyprus 21681 24277 23717

69 5224 Global College Cyprus Cyprus 23575 19239 18346

70 5260 Frederick Institute of Technology Cyprus 17234 28980 28783

71 5290 Institution d΄Etudes Francophones Greece 19641 29019 28794

72 5300 ICBS Business School Greece 19067 29845 29684

73 5301 Cyprus College of Art Cyprus 22033 22720 22056

74 5323 Casa College Cyprus 19928 10876 9467

75 5334 P A College Cyprus 19242 31704 31691

76 5336 Mediterranean Institute of Management Cyprus 24107 26021 25608

77 5339 British Hellenic College Greece 19662 9585 8094

78 5412 City Unity College Cyprus Cyprus 21013 22963 22313

79 5418 State Conservatory of Thessaloniki / Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης Greece 21334 23468 22929

80 5430 DEI College (Associate Campus of the University of Sunderland) Greece 22329 25279 24828

81 5447 Conservatoire of Northern Greece Greece 20233 19447 18631

82 5464 Postgraduate Research Institute of Science Technology Environment and Medicine Cyprus 28938 27013 6559

83 5489 Swiss Business School for International Hotel & Tourism Management Education (Alpine Center) Greece 21894 19781 18978

84 5524 Larnaca College Cyprus 23654 9841 8355

85-86 5531 Greek Bible College Greece 22425 18693 17835

85-86 5531 InterNapa College Cyprus 23072 11573 10217

87 5537 Athens School of Management Greece 22004 15375 14267

88 5566 Philips College Nicosia Cyprus 23263 16475 15422

89 5573 René Descartes College Greece 23534 12180 10862

90 5588 Mesoyios College Cyprus 23659 10403 8986

91 5597 Atlantis College Cyprus 24281 28040 27767

92 5606 American University of Athens Greece 24462 29093 28883

93 5614 AAS College Applied Arts Studies Greece 23814 12762 11487

94 5621 Ledra College Cyprus 24423 23091 22450

95 5639 MBS College College of Crete Heraklion Greece 23483 26600 26237

96 5649 Patriarchal University Ecclesiastical Academy of Crete Greece 25476 20962 20243

97 5672 Higher Ecclesiastical Academy of Vella Greece 24860 31799 31794

98 5704 Limassol College Cyprus Cyprus 25278 19409 18521

99 5720 ARTE Music Academy Cyprus Cyprus 28600 19161 18265

100 5773 Merchant Marine Academy of Syros Cyclades Greece 27149 11546 10194

101-102 5805 Merchant Marine Academy of Macedonia Greece Greece 29442 21184 20465

101-102 5805 MKC City College Cyprus 28380 20720 19928

103 5813 College of Professional Journalism Greece 28695 28595 28347

104 5848 Merchant Marine Academy of Chios Greece 29091 16994 16021

105 5881 Higher Hotel Institute of Cyprus Cyprus 31652 24021 23454

Πηγή: Ιστοσελίδα Webometrics

Η συγκεκριμένη κατάταξη, η οποία φέτος κλείνει 22 χρόνια παρουσίας στα παγκόσμια rankings Πανεπιστημίων, καταρτίζεται από τη Cybermetrics (CCHS), μια μονάδα του Ισπανικού Εθνικού Κέντρου Ερευνών (Spanish National Research Council – CSIC), που αποτελεί και το κύριο ερευνητικό ίδρυμα της Ισπανίας. Δίνει πληροφορίες για περισσότερα από 32.000 πανεπιστήμια, από 200 χώρες, σύμφωνα με την παρουσία τους στο διαδίκτυο και την απήχηση του ερευνητικού τους έργου. Τα Πανεπιστήμια κατατάσσονται με κριτήρια τα οποία αφορούν κυρίως στην παρουσία και στη δημοτικότητά τους στον παγκόσμιο ιστό, την επίδραση του ερευνητικού τους έργου όπως αυτή αποτυπώνεται στο συνολικό αριθμό ετεροαναφορών των άρθρων και των δημοσιεύσεων των Καθηγητών και των ερευνητών τους, αλλά και στο ποσοστό των δημοσιεύσεών τους που βρίσκεται στο 10% των πλέον «διαβασμένων» και σημαντικών δημοσιεύσεων παγκοσμίως.

Θεωρείται από τους πλέον έγκυρους πίνακες κατάταξης παγκοσμίως διότι στηρίζεται σε στοιχεία άμεσα επαληθεύσιμα στο διαδίκτυο, και όχι σε δείκτες που στηρίζονται σε μεγάλο βαθμό σε συνεντεύξεις, ερωτηματολόγια και «έρευνες γνώμης» οι οποίοι διακατέχονται σε κάποιες περιπτώσεις από μεροληψία ή υποκειμενισμό. Βασική αρχή της συγκεκριμένης κατάταξης είναι ότι στη σημερινή εποχή η πλειονότητα των σημαντικότερων δραστηριοτήτων ενός Ακαδημαϊκού Ιδρύματος πρέπει να ανακλάται στον παγκόσμιο ιστό. Η κατάταξη δημοσιεύεται για 23η χρονιά, από το 2004, και ανανεώνεται δύο φορές το χρόνο, κάθε Ιανουάριο και Ιούλιο.

Η κατάταξη κάθε Πανεπιστημίου βασίζεται στα εξής τρία κριτήρια:

Απήχηση – Ορατότητα (Visibility) 50%: Η ποιότητα του περιεχομένου αξιολογείται από τη δημοτικότητά του, δηλαδή από τον αριθμό των εξωτερικών δικτύων (υποδικτύων) που συνδέονται με τις ιστοσελίδες του Ιδρύματος (κανονικοποιείται και στη συνέχεια επιλέγεται η μέγιστη τιμή). Η δημοτικότητα του περιεχομένου θεωρείται ότι αναγνωρίζει την αξία του Ιδρύματος, την ακαδημαϊκή του επίδοση, την αξία και τη χρησιμότητα της δημοσιευμένης πληροφορίας ή υπηρεσίας που παρέχει το Ίδρυμα.

Ανοιχτό Επιστημονικό Περιεχόμενο (Transparency or Openness) 10%. Αξιολογείται η συμμετοχή του Ιδρύματος στα ανοιχτά επιστημονικά πρότυπα του παγκόσμιου ιστού μέσω του πλήθους των εγγράφων που καταλογογραφούνται στο Google Scholar και τον αριθμό των ετεροαναφορών σε αυτά. Πρακτικά η μελέτη των ετεροαναφορών θεωρείται το εγκυρότερο κριτήριο αποτίμησης του επιστημονικού – ερευνητικού έργου ενός Πανεπιστημίου. Ο αριθμός ετεροαναφορών και κατά συνέπεια η βαθμολογία του κάθε Πανεπιστημίου, υπολογίζεται από το άθροισμα των ετεροαναφορών των πρώτων 310 προφίλ Καθηγητών και Ερευνητών του Πανεπιστημίου, μείον τις ετεροαναφορές των είκοσι πρώτων προφίλ.

Αριστεία (Excellence or Scholar) 40%. Ποσοστό των δημοσιεύσεων του Ιδρύματος στο 10% των περισσότερο αναφερόμενων δημοσιεύσεων σε κάθε επιστημονικό πεδίο. Ο δείκτης αυτός προέρχεται από το Scopus και τη SCImago και περιλαμβάνει στοιχεία της πενταετίας 2019-2023 σε 27 διαφορετικά επιστημονικά πεδία.