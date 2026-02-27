Η τηλεδιοίκηση στη γραμμή του σιδηρόδρομου Πλατύ – Αιγίνιου αποκαταστάθηκε, αλλά οι εργασίες θα συνεχιστούν και σήμερα, ώστε να καλυφθούν τα καλώδια με τσιμέντο.

Σε ενέργεια δολιοφθοράς οφείλεται η βλάβη στα καλώδια τηλεδιοίκησης και σηματοδότησης του σιδηροδρομικού δικτύου, σύμφωνα με τον ΟΣΕ. Φαίνεται πως άγνωστοι έκοψαν τα καλώδια, τα άφησαν στο σημείο και προκάλεσαν μπλακ αουτ για 10 χιλιόμετρα.

Παράλληλα, σε εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση του ελληνικού FBI να εντοπίσει τους δράστες.

Διατάχθηκε προκαταρκτική έρευνα από τον προϊστάμενο Εφετών Θεσσαλονίκης και ήδη την υπόθεση έχει αναλάβει η ΕΛ.ΑΣ.

Πώς προκλήθηκε η βλάβη

Ο ΟΣΕ σε ενημέρωση του αναφέρει πως αμέσως μετά τον εντοπισμό της δυσλειτουργίας στο σημείο μετέβη κλιμάκιο τεχνικών για αυτοψία, κατά την οποία διαπιστώθηκε ότι η βλάβη προκλήθηκε από ενέργεια δολιοφθοράς σε καλωδιακές εγκαταστάσεις του δικτύου.

Εξειδικευμένα συνεργεία του ΟΣΕ εργάστηκαν εντατικά για την αποκατάσταση της βλάβης. Κατόπιν της ολοκλήρωσης των εργασιών και των προβλεπόμενων ελέγχων ασφαλείας, τα συστήματα τηλεδιοίκησης και σηματοδότησης έχουν ήδη τεθεί σε κανονική λειτουργία.

Η καταγγελία του Υπουργού Μεταφορών

«Καθαρή δολιοφθορά» σε κρίσιμο τμήμα του σιδηροδρομικού δικτύου, κατήγγειλε ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης, που αποκάλυψε πως άγνωστοι δράστες έκοψαν τα καλώδια της τηλεδιοίκησης των τρένων, λίγο μετά τον σταθμό στο Πλατύ. «Δύο ημέρες πριν την επέτειο των Τεμπών, κάποιοι ήθελαν νεκρούς» υπογράμμισε.

«Κάποιοι ήθελαν νέα Τέμπη», ανέφερε χαρακτηριστικά, υποστηρίζοντας πως η παρέμβαση στο δίκτυο δεν είχε οικονομικό κίνητρο, αλλά αποσκοπούσε στην πρόκληση ανθρώπινων απωλειών.

Σύμφωνα με όσα περιέγραψε, το περιστατικό εντοπίστηκε σε σημείο του σιδηροδρομικού άξονα, λίγο πριν από τον σταθμό στο Πλατύ, σε περιοχή απομονωμένη, «στη μέση του πουθενά», όπου δεν υπήρχε σύστημα καμερών.

Ο κ. Κυρανάκης εξήγησε ότι πρόκειται για καλώδια τηλεδιοίκησης, τα οποία είχαν τοποθετηθεί με ειδική, τσιμεντένια προστασία. Όπως σημείωσε, είχε γίνει εγκατάσταση με επικάλυψη από τσιμέντο, προκειμένου να αποτραπούν φθορές ή παρεμβάσεις.

Παρά τα μέτρα αυτά, «με ειδικά εργαλεία τα έκοψαν», ανέφερε, τονίζοντας ότι η ενέργεια δεν συνδέεται με απόπειρα κλοπής ή άλλο οικονομικό όφελος.

Αποτέλεσμα της δολιοφθοράς, σύμφωνα με τον ίδιο, ήταν να «πέσει όλη η τηλεδιοίκηση» χθες το απόγευμα, γεγονός που προκάλεσε σοβαρή αναστάτωση στη λειτουργία του δικτύου.