Tο Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας αποφάσισε και φέτος να δώσει τον τόνο για τη μεγάλη εορτή μέσα από ένα οπτικοακουστικό υλικό που ξεχωρίζει για τους ισχυρούς συμβολισμούς του, υπενθυμίζοντας σε όλους την αδιάκοπη επαγρύπνηση όσων υπηρετούν την πατρίδα από ψηλά.

Μέσα από πλάνα που πραγματικά κόβουν την ανάσα, το νέο σποτ της Πολεμικής Αεροπορίας εστιάζει στην αφοσίωση του προσωπικού στο καθημερινό καθήκον. Όπως ακούγεται χαρακτηριστικά στο βίντεο, οι ιπτάμενοι αλλά και οι τεχνικοί εδάφους επιχειρούν διαρκώς με χειρουργική ακρίβεια και απαράμιλλη αποφασιστικότητα. Είναι πάντα εκεί, δηλώνοντας ένα ηχηρό παρών όποτε και όταν οι εθνικές ανάγκες το απαιτήσουν, χτίζοντας έτσι μια αόρατη ασπίδα προστασίας πάνω από κάθε γωνιά της χώρας.

Το στοιχείο ωστόσο που κάνει τη φετινή καμπάνια να διαφέρει, είναι η φιλοσοφία που προβάλλει γύρω από τη σχέση του χειριστή με τις υπερσύγχρονες μηχανές. Αν και τα νέα οπλικά συστήματα προσφέρουν τεράστιες επιχειρησιακές δυνατότητες, το κεντρικό αφήγημα καθιστά σαφές πως, όσο κι αν η τεχνολογία εξελίσσεται, ο άνθρωπος είναι αυτός που κυριαρχεί. Το ανθρώπινο δυναμικό είναι εκείνο που δίνει τη σωστή κατεύθυνση σε αυτά τα τεχνολογικά άλματα, με αποτέλεσμα η καθημερινή και αθόρυβη δράση τους να μετουσιώνεται τελικά σε πραγματική ισχύ.