Με εορταστικό ωράριο λειτουργεί σήμερα, Τετάρτη (31/12), τελευταία ημέρα του χρόνου, η αγορά.

Τα εμπορικά καταστήματα άνοιξαν στις 09:00 και θα παραμείνουν ανοιχτά έως τις 18:00.

Όπως επισημαίνει ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών, το συγκεκριμένο ωράριο έχει ενδεικτικό και προαιρετικό χαρακτήρα, με τους εμπόρους να διατηρούν τη δυνατότητα προσαρμογών. Σημειώνεται ότι τα καταστήματα θα παραμείνουν κλειστά τόσο την Πρωτοχρονιά όσο και την Παρασκευή 2 Ιανουαρίου – ημέρα κατά την οποία παραδοσιακά γίνεται απογραφή.

Πώς θα λειτουργήσουν οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ

Με συνεχόμενο ωράριο θα λειτουργήσουν σήμερα όλες οι μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ.

Συγκεκριμένα:

Σκλαβενίτης: 08:00 – 20:00

ΑΒ Βασιλόπουλος: 08:00 – 20:00

Μy Market: 08:00 – 20:00

Γαλαξίας: 08:00 – 20:00

LIDL: 07:45 – 20:00

Μασούτης: 08:00 – 20:00

Κρητικός: 08:00 – 20:00