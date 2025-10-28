Το εντυπωσιακό και μοναδικό στην Ελλάδα έθιμο του ΟΧΙ αναβιώνει κάθε χρόνο από το 1948 στα Καρδάμυλα της Χίου. Την παραμονή της 28ης Οκτωβρίου, η νεολαία του χωριού ανάβει δύο μεγάλα φωτεινά ΟΧΙ στο ύψωμα της Γριάς στα Άνω Καρδάμυλα και στον Μαργαρίτη, στο ύψωμα που δεσπόζει στο λιμάνι των Καρδαμύλων, εκεί που ακριβώς βρίσκεται και το περίφημο V που χάραξαν οι Γερμανοί υπερήφανοι για την αιώνια… νίκη τους.

Ταυτόχρονα τα μικρά παιδιά κάνουν λαμπαδηφορίες στους δρόμους του χωριού φωνάζοντας ΟΧΙ. Το έθιμο αυτό αποτελεί μία τοπική γιορτή της νεολαίας για την Εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου, που διαρκεί ολόκληρες εβδομάδες, αφού γίνεται μεγάλη προετοιμασία για να διαμορφωθούν οι λόφοι, να σχηματιστούν τα γράμματα σε διάμετρο 40 περίπου μέτρων το καθένα και να δοθεί φλόγα στο πετρέλαιο, που χρησιμοποιείται ως καύσιμη ύλη.

Πηγή: idrones.gr