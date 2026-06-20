Η σύλληψη από τις αστυνομικές Αρχές του 43χρονου υπηκόου Βόρειας Μακεδονίας, που ήταν ο ενοικιαστής της κατοικίας της αγνοούμενης εδώ και 20 μέρες Σταυρούλας Λεβεντάκη, το βράδυ της Παρασκευής (19/6) στην περιοχή της Αγυιάς Χανίων, τον θέτει στο επίκεντρο των ερευνών για την εξαφάνιση της 45χρονης γυναίκας.

Η σύλληψη του πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, καθώς κατά τη διάρκεια των ερευνών βρέθηκαν δενδρύλλια κάνναβης σε χώρο που χρησιμοποιούσε.

Μετά τη σύλληψή του, ο 43χρονος μεταφέρθηκε στο Αστυνομικό Μέγαρο Χανίων. Οι Αρχές εξετάζουν πλέον όλα τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί γύρω από την υπόθεση της εξαφάνισης της Σταυρούλας Λεβεντάκη, ενώ η κράτησή του δίνει τη δυνατότητα να συνεχίσουν τις ανακριτικές ενέργειες.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το Star, τα στελέχη των Εγκληματολογικών Ερευνών, εντόπισαν κηλίδες αίματος σε δύο συγκεκριμένα σημεία μέσα στο σπίτι του ενοικιαστή. Συγκεκριμένα εντόπισαν πολλές μικρές κηλίδες αίματος πάνω στην τηλεόραση, αλλά και ακόμη μία κηλίδα στο σαλόνι, η οποία εκτιμάται ότι είχε καθαριστεί πρόχειρα.

Από τα πρώτα στοιχεία φαίνεται ότι οι κηλίδες αίματος ανήκουν στην 45χρονη Σταυρούλα.

Οι αστυνομικοί πήραν στα εργαστήρια ακόμη και τη σφουγγαρίστρα του ενοικιαστή, προκειμένου να διαπιστωθεί αν έγινε προσπάθεια καθαρισμού και αλλοίωσης στοιχείων, ενώ ο έλεγχος δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί.

Οι αξιωματικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι τα μέχρι στιγμής στοιχεία που έχουν συλλέξει οδηγούν προς το ενδεχόμενο της εγκληματικής ενέργειας σε βάρος της 45χρονης.

Πλέον στόχος τους είναι να αποσπάσουν από τον 43χρονο, τον οποίο και ανέκριναν όλη τη νύχτα, κρίσιμες πληροφορίες για το πού βρίσκεται η σορός της γυναίκας.

Στην περίπτωση βέβαια που από τα εγκληματολογικά ευρήματα αλλά και την εξέλιξη των ερευνών προκύψουν επαρκείς ενδείξεις, ακόμη και χωρίς ομολογία από τον 43χρονο, οι δικαστικές Αρχές αναμένεται να προχωρήσουν στην έκδοση εντάλματος σύλληψης του για ανθρωποκτονία.

Το χρονικό της σύλληψης του 43χρονου

Ο 43χρονος συλληφθείς, είχε βρεθεί εξ’ αρχής στο στόχαστρο των αστυνομικών Αρχών και είχε κληθεί να δώσει δύο φορές κατάθεση, σχετικά με την εξαφάνιση της 45χρονης,με τους αστυνομικούς να διαπιστώνουν ότι δεν αποκάλυπτε όλα όσα γνώριζε και υπέπιπτε σε αντιφάσεις. Έτσι τον έθεσαν υπό στενή παρακολούθηση, αφήνοντας τον ωστόσο να κινείται ελεύθερα, με την προσδοκία ότι θα τους οδηγούσε στο σημείο όπου μπορεί να βρίσκεται η 45χρονη.

Όταν όμως ο 43χρονος κατάλαβε ότι οι Αρχές είχαν βρει σημαντικά στοιχεία μέσα στο σπίτι της Σταυρούλας Λεβεντάκη, φέρεται να επιχείρησε να εξαφανιστεί. Ωστόσο, οι αστυνομικοί είχαν ήδη στήσει ασφυκτικό κλοιό γύρω από την ευρύτερη περιοχή και τον είχαν υπό επιτήρηση.

Λίγο πριν από τη σύλληψη του επιχείρησε να κρυφτεί μέσα σε αυτοκίνητο, όπου και εντοπίστηκε από τους αστυνομικούς. Οι άνδρες της Ασφάλειας τον είχαν περικυκλώσει για περίπου μισή ώρα, χωρίς να επέμβουν αμέσως, καθώς τον άκουσαν να συνομιλεί με κάποιο πρόσωπο μέσω τηλεφώνου και περίμεναν να ολοκληρωθεί η κλήση, ευελπιστώντας ότι θα αντλήσουν περισσότερα στοιχεία για την υπόθεση.

Το χρονικό της εξαφάνισης της Σταυρούλας και το τελευταίο στίγμα

Η Σταυρούλα Λεβεντάκη χάθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου 30 Μαΐου, γύρω στις 14:00. Βάσει των αστυνομικών ερευνών, η γυναίκα είχε ραντεβού με έναν εργάτη για να του παραδώσει ένα χρηματικό ποσό. Η συναλλαγή αυτή ολοκληρώθηκε κανονικά, με το κινητό της τηλέφωνο να εκπέμπει για τελευταία φορά σήμα από τη συγκεκριμένη τοποθεσία. Έκτοτε, τα ίχνη της χάθηκαν οριστικά.

Σημειώνεται ότι από την ημέρα εκείνη, δεν έχει καταγραφεί η παραμικρή κίνηση στους τραπεζικούς της λογαριασμούς, γεγονός που εντείνει τους φόβους της οικογένειάς της.

Η καθυστέρηση της δήλωσης και τα εμπόδια στις έρευνες

Η επίσημη καταγγελία για την εξαφάνιση έγινε από τον αδελφό της στις 9 Ιουνίου, αρκετές ημέρες μετά το συμβάν. Η καθυστέρηση αυτή αποδίδεται στην περιορισμένη επικοινωνία που είχε μαζί της τα τελευταία χρόνια, λόγω οικογενειακών ζητημάτων. Παρά την απόσταση, ο αδελφός της τονίζει ότι η Σταυρούλα δεν είχε δείξει δείγματα ανησυχίας, ενώ πρόσφατα απηύθυνε δραματική έκκληση για τον εντοπισμό της, εκφράζοντας φόβους για τη ζωή της.

Η συλλογή στοιχείων αποδεικνύεται δύσκολη υπόθεση για την Αστυνομία. Η 45χρονη, η οποία εργαζόταν στην εστίαση, δεν διέθετε δίπλωμα οδήγησης ούτε χρησιμοποιούσε ενεργά τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Κινδυνεύει η ζωή μου» – Οι ισχυρισμοί του 43χρονου για απειλές

Ο συλληφθείς 43χρονος, σε δηλώσεις του στην εκπομπή «Φως στο Τούνελ» της Αγγελικής Νικολούλη, υποστήριξε ότι έχει δεχθεί απειλές και ότι βρίσκεται στο επίκεντρο μετά τις τελευταίες εξελίξεις.

«Κινδυνεύει η ζωή μου. Ο ενοικιαστής είμαι εγώ της Σταυρούλας Λεβεντάκη», ανέφερε, υποστηρίζοντας πως πιέζεται ώστε να μην αποκαλύψει πληροφορίες για την εξαφάνιση της γυναίκας.

Όπως ισχυρίστηκε, άγνωστο άτομο μπήκε στο σπίτι του με όπλο και του ζήτησε να παραμείνει σιωπηλός. Παράλληλα, υποστήριξε ότι οι απειλές σχετίζονται με πρόσωπα από το οικογενειακό περιβάλλον της αγνοούμενης.

Ο ίδιος άφησε αιχμές για τον αδελφό της 45χρονης, συνδέοντας –όπως ισχυρίστηκε– τις πιέσεις με την υπόθεση και με οικονομικές διαφορές γύρω από περιουσιακά ζητήματα.

«Απ’ τον αδερφό της και τον φίλο του. Εγώ κρύβομαι γιατί εχθές, μόλις έφυγε η Αστυνομία από το σπίτι μου, μετά από τρεις ώρες ήρθε στο σπίτι ένας τύπος και με απειλούσε με όπλο να μην πω τίποτα.

– Δημοσιογράφος: Ποιος σας απειλεί;

– Ενοικιαστής: Ο αδερφός της Σταυρούλας, να μην μιλήσω.

– Δημοσιογράφος: Να μην πείτε τι;

– Ενοικιαστής: Για τη Σταυρούλα.

– Δημοσιογράφος: Δηλαδή;

– Ενοικιαστής: Δεν έχω πολλή μπαταρία. Είμαι άφαντος από χθες.

Στην συνέχεια ο ενοικιαστής, μιλώντας στην εκπομπή, υποστήριξε τα ακόλουθα : «Ήρθανε στο σπίτι, ξέρανε ποια μέρα θα έρθει η Σταυρούλα. Ένας τύπος μου χτύπησε την πόρτα, του άνοιξα την πόρτα, μπήκε μέσα στο σπίτι με όπλο, με κουκούλες. Βαστούσε κουκούλα και με βαστούσε στο σπίτι. “Δεν θα σου κάνω τίποτα, απλώς θέλω την Σταυρούλα να την τρομάξω, που θα τα γράψει όλα στου Γιάννη. Ούτε στη Σταυρούλα θα κάνω κακό ούτε σε σένα”, είπε».

– Δημοσιογράφος: Σας κράταγε όμηρο με όπλο;

– Ενοικιαστής: Δεν με βαστούσε όμηρο, απλώς μου λέει “δεν θα μιλήσεις πουθενά, τίποτα μέχρι να μιλήσω εγώ με τη Σταυρούλα”. Δεν με βαστούσε όμηρο, μου λέει “κανονικά εσύ συνεχίζεις σαν να μην έγινε τίποτα, δεν θα της κάνουμε κακό της Σταυρούλας”».

– Δημοσιογράφος: Ο αδερφός της δηλαδή έστειλε αυτόν τον άνθρωπο, πιστεύετε εσείς, για να σας απειλήσει;

– Ενοικιαστής: Ναι, που θα βαστήξουν μετά τη Σταυρούλα, μέχρι να του γράψει την περιουσία του Γιάννη πίσω. Όλη την περιουσία που είχαν.

– Δημοσιογράφος: Και γιατί ήρθε σε εσάς;

– Ενοικιαστής: Γιατί ήξερε ότι θα ερχόταν η Σταυρούλα στο σπίτι μου 100%, ποιες μέρες θα ερχόταν στο σπίτι μου και περίμενε τη Σταυρούλα να έρθει να την πάρουν, να του γράψει όλη την περιουσία στον Γιάννη, στον αδερφό της.

– Δημοσιογράφος: Ο αδερφός της δηλαδή ουσιαστικά ήταν αυτός που σας απειλούσε, που έστειλε αυτόν τον άνθρωπο από ό,τι καταλαβαίνω, αυτό λέτε;

– Ενοικιαστής: Ναι, ναι.

Η απάντηση του αδελφού της 45χρονης – «Θέλει να βγάλει την ευθύνη από πάνω του»

Απαντώντας στους ισχυρισμούς του 43χρονου, ο αδελφός της Σταυρούλας Λεβεντάκη εμφανίστηκε κατηγορηματικός, απορρίπτοντας τις καταγγελίες και υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για προσπάθεια απομάκρυνσης των ευθυνών.

«Νομίζω είναι το τελευταίο του χαρτί πριν αποκαλύψει τι έχει κάνει. Θέλει να βγάλει την ευθύνη από πάνω του και τον βολεύει που ακουγόταν όλο αυτό ότι εγώ δεν τα είχα καλά με την αδερφή μου», δήλωσε χαρακτηριστικά στο «Φως στο Τούνελ».

Παράλληλα, εξέφρασε την άποψη ότι ο 43χρονος συνδέεται με την εξαφάνιση της αδελφής του και τόνισε πως, σύμφωνα με τον ίδιο, η υπόθεση δεν αφορά οικονομικές διαφορές.

«Θεωρώ ότι δεν έχει να κάνει με λεφτά. Έχει να κάνει με κάτι άλλο που έγινε στο σπίτι εκείνη την στιγμή… Είδε κάτι που δεν έπρεπε;», ανέφερε, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο η 45χρονη να είχε βρεθεί μπροστά σε κάποιο κρίσιμο περιστατικό πριν εξαφανιστεί.

Ο αδελφός της αγνοούμενης δήλωσε επίσης προβληματισμένος από τις συνεχείς ανατροπές και τις αντικρουόμενες πληροφορίες που έχουν προκύψει.

«Τώρα έχει ανατραπεί όλο πάλι… περιμένω να δω την αλλαγή», είπε, σημειώνοντας ότι οι εξελίξεις προκαλούν ακόμη μεγαλύτερη αγωνία.

Παράλληλα, ζήτησε να δοθούν σαφείς απαντήσεις για την τύχη της αδελφής του, λέγοντας:

«Πάει από αντίφαση σε αντίφαση μονίμως… θέλω να βρεθεί η αδερφή μου, να μας πει τι έχει κάνει».

Τι υποστηρίζει ο ιδιωτικός ερευνητής, Γιώργος Τσούκαλης

Ο ιδιωτικός ερευνητής, Γιώργος Τσούκαλης μίλησε στην ΚΡΗΤΗ TV και την neakriti.gr αναφερόμενος στην ιδιαιτερότητα αυτής της υπόθεσης, που δεν θυμίζει σε τίποτα, όπως είπε, όσες έχει αναλάβει στο παρελθόν.

«Πρώτον υπάρχει ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό, δεν υπάρχει καμία πληροφορία. Οι μόνες πληροφορίες που μπορεί να αντλήσουν οι διωκτικές αρχές και τα εργαλεία τα οποία έχουν στη διάθεσή τους είναι η άρση του απορρήτου του τηλεφώνου, που πιστεύω ότι θα είναι πάρα πολύ χρήσιμη για την λύση αυτής της εξίσωσης. Η ανακριτική επιστήμη, και λέω ανακριτική επιστήμη, διότι όταν κάποιος λέει την αλήθεια πάντα θα λέει τα ίδια όσες φορές κι αν ερωτηθεί για ένα συγκεκριμένο θέμα. Εδώ λοιπόν οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν κληθεί να καταθέσουν και θα ξανακληθούν, όποιος ενδεχομένως δεν έχει πει την αλήθεια, κάτι θα του ξεφύγει», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο ιδιωτικός ερευνητής ξεκαθαρίζει πως αποκλείει κάθε ενδεχόμενο η γυναίκα να έχει φύγει οικειοθελώς ή να είχε κάποιο ατύχημα, κάνοντας λόγο για κάτι πιο «συνταρακτικό».

«Η δική μου αίσθηση είναι ότι δεν έχει φύγει οικειοθελώς. Επίσης, το θέμα του ατυχήματος το θεωρώ σχεδόν αδύνατο… Ξέρετε, ένας άνθρωπος όταν εξαφανίζεται πάντα εκ των προτέρων αφήνει τα σημάδια του, δείχνει σημάδια. Δηλαδή, έχω ζήσει περιπτώσεις που άτομα έχουν φύγει και έχουν πάει στα μοναστήρια, αλλά υπήρχε μία τάση. Υπήρχαν λεπτομέρειες που θέλοντας και μη τις άφηναν αυτές τις λεπτομέρειες να διαρρέουν στο φιλικό, στον εργασιακό, στο συγγενικό περιβάλλον. Εδώ δεν έχουμε κάτι τέτοιο», συμπληρώνοντας μάλιστα πως οι πιθανότητες να είχε κάποιο ατύχημα είναι σχεδόν ανύπαρκτες. «Επίσης, το θέμα του ατυχήματος το θεωρώ σχεδόν ανύπαρκτο. Δηλαδή, αν μιλήσουμε για ποσοστό, θα δώσω 1%-2%. Είμαστε λοιπόν να έχουμε κάτι άλλο το οποίο αποστάζει ζωής, δεν θέλω να το σκέφτομαι, θέλω να σκέφτομαι πάντοτε το καλό σενάριο, αλλά δυστυχώς, οξύμωρα, είμαστε αναγκασμένοι να σκεφτόμαστε και το κακό σενάριο. Πιστεύω όμως ότι υπάρχουν τα εργαλεία, επαναλαμβάνω, στις διωκτικές αρχές και μας δίδεται από τις κάμερες, οι οποίες έχουν παραληφθεί από τους αστυνομικούς και έχουν κατευθυνθεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια. Και οι κάμερες από το σπίτι το οποίο νοικιάζει η εξαφανισθείσα, πιστεύω ότι θα προσφέρουν τα μέγιστα στο να λυθεί αυτός ο γρίφος, αυτή η εξίσωση», δήλωσε.

Ο Γιώργος Τσούκαλης στρέφει το ενδιαφέρον του και στην πώληση οικοπέδου που φέρεται να είχε κάνει η γυναίκα πριν την εξαφάνισή της. Κάτι που της αποκόμισε σημαντικά κέρδη και επικίνδυνο φορτίο, σε περίπτωση που είχε πάρει μέρος αυτών σε μετρητά.

«…τη διαχείριση ενός ποσού που φέρεται να είχε μετά την πώληση οικοπέδου. Αν τα χρήματα, το μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων αυτών τα έχει πάρει σε μετρητά, κάτι που συνηθίζεται κακά τα ψέματα, παρά ότι δεν είναι μέσα στο πλαίσιο του νόμου, αλλά συχνά πολλές φορές ένα ποσό να το παίρνει κανείς κάτω από το τραπέζι, που λέμε. Αν λοιπόν αυτό το ποσό το είχε σε μετρητά στην κατοχή της, σίγουρα γίνεται ένα επικίνδυνο φορτίο», σημειώνει.

Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, οι αρχές έχουν στρέψει το ενδιαφέρον τους σε έναν άνδρα, τον οποίο θεωρούν βασικό ύποπτο για την εξαφάνιση της Σταυρούλας Λεβεντάκη και ο οποίος παραμένει άφαντος. Πρόκειται για τον άνδρα στον οποίο η γυναίκα ενοικίαζε το σπίτι της, αλλά και για το τελευταίο πρόσωπο που φέρεται να την είδε πριν εκείνη εξαφανιστεί στις 30 Μαΐου. Από πλευράς του, ο ιδιωτικός ερευνητής Γιώργος Τσούκαλης, λίγες ώρες πριν η υπόθεση πάρει νέα τροπή με την εξέλιξη αυτή, είχε δηλώσει, «Σίγουρα υπάρχει ένα πρόσωπο το οποίο μπορεί να ξεκλειδώσει αυτή τη δύσκολη εξίσωση. Ωστόσο, αυτή τη στιγμή δεν θα ήθελα για την προστασία των ερευνών να αναφέρω. Έχω στο πίσω μέρος του μυαλού μου σκιαγραφήσει ένα πρόσωπο, αν θέλετε. Υπάρχει σίγουρα ένα πρόσωπο το οποίο μπορεί να ξεκλειδώσει αυτή τη δύσκολη εξίσωση.»