Δύο πρόσωπα «κλειδία» ήταν εκείνα που «ξετύλιξαν το κουβάρι» της υπόθεσης της εγκληματικής οργάνωσης με τα μοντέλα και τους infuencers που έκλεβαν ΕΦΚΑ και ελληνικό Δημόσιο. Ένας ασφαλισμένος εργαζόμενος έκανε, αρχικά, μια καταγγελία τον Απρίλιο του 2024 και έτσι ξεκίνησε η έρευνα που έφτασε στην εξιχνίαση της ομάδας με επικεφαλής τους τρεις λογιστές.

Υπενθυμίζεται πως συνελήφθησαν 22 άτομα, μεταξύ τους οι «εγκέφαλοι» της οργάνωσης, καθώς και πολλοί διάσημοι της showbiz, αφού ζημίωσαν ΕΦΚΑ και Δημόσιο με πάνω από 33 εκατομμύρια ευρώ.

Όπως προκύπτει από τη δικογραφία, ο καταγγέλλων ανέφερε στις Αρχές ότι «από το διάστημα 01-05-2023 έως την ημέρα της καταγγελίας, έχει ασφαλιστεί ως υπάλληλος σε δύο διαφορετικές επιχειρήσεις (μία καφετέρια και ένα ψητοπωλείο), δίχως να το γνωρίζει και δίχως να έχει εργαστεί εκεί πραγματικά».

Πρόκειται για το ψητοπωλείο «Σούβλα του Άρχοντα» και την καφετέρια «Spiris Coffee», δύο επιχειρήσεις «φαντάσματα». Ο άνδρας επεσήμανε ότι υποψιαζόταν ότι οι εταιρείες αυτές δεν υπήρχαν, με αποτέλεσμα την εξαπάτηση του ιδίου αλλά και των ασφαλιστικών φορέων.

Όταν η παραπάνω καταγγελία υποβλήθηκε στην Επιθεώρηση Εργασίας, διενεργήθηκε έλεγχος στο ψητοπωλείο και διαπιστώθηκε ότι πράγματι δεν υφίσταται. Για την καφετέρια «Spiris Coffee» έγινε και δεύτερη καταγγελία από έναν ακόμη άνδρα, ο οποίος φαινόταν ασφαλισμένος στην επιχείρηση.

Οι διάλογοι που οδήγησαν στην εξάρθωρση του κυκλώματος

Οι διάλογοι που περιλαμβάνονται στη σχετική δικογραφία, ανάμεσα σε λογιστές, επιχειρηματίες και μέλη – αχυρανθρώπους του κυκλώματος, οδήγησαν επίσης τις Αρχές στην εξάρθωρση του κυκλώματος.

Αχυράνθρωπος αναζητά τρόπο για εικονική ασφάλιση

ΛΟΓΙΣΤΗΣ: Τι θες; Έλα ρε.

ΑΧΥΡΑΝΘΡΩΠΟΣ: Ποια από τις εταιρείες που έχεις είναι ενεργή, να κάνουμε μία πρόσληψη;

ΛΟΓΙΣΤΗΣ: Όλες οι εταιρείες μου ενεργές είναι ρε.

ΑΧΥΡΑΝΘΡΩΠΟΣ: Ναι το ξέρω. Γι’ αυτό δεν έχουμε τραπεζικούς λογαριασμούς, γιατί δεν έχουμε στείλει τα χαρτιά.

ΛΟΓΙΣΤΗΣ: Ααα.

ΑΧΥΡΑΝΘΡΩΠΟΣ: Δεν έχουμε κάνεις δηλώσεις. Ναι, ενεργές είναι.

ΛΟΓΙΣΤΗΣ: Ενεργές είναι, αλλά αφού ο άλλος ο μ…..κας μπήκε φυλακή.

ΑΧΥΡΑΝΘΡΩΠΟΣ Εε εμένα τι μου το λες;

ΛΟΓΙΣΤΗΣ: Άσε, γ….σε τα. Βρήκες λογιστή;

ΑΧΥΡΑΝΘΡΩΠΟΣ: Τι;

ΛΟΓΙΣΤΗΣ: Βρήκες λογιστή λέω, για τις υπογραφές;

ΑΧΥΡΑΝΘΡΩΠΟΣ: Όχι.

ΛΟΓΙΣΤΗΣ: Βρες λογιστή γιατί ο Μάνος είναι φυλακή. Και η άλλη που υπογράφει για λογαριασμό του θέλει τρία κατοστάρικα στο λογαριασμό. Μας έχει ξεφραγκιάσει.

ΑΧΥΡΑΝΘΡΩΠΟΣ: Καλά δεν ξέρεις κανένα άλλο λαμόγιο εσύ;

ΛΟΓΙΣΤΗΣ: Όχι ρε, κανένας δεν υπογράφει. Έχω τρελαθεί. Πάω και δίνω τρία κατοστάρικα, και δύο στον ισολογισμό πέντε, για να μπορέσω να εμφανίσω τώρα από τις διακόσιες εταιρείες που έχω ανεβάσει, τις είκοσι, τριάντα. Και πρόσληψη, τι θες να κάνεις, αφού έχουμε εμείς εταιρεία με πρόσληψη, θα σου κάνω εγώ την πρόσληψη, να μου δώσεις τα λεφτά.

ΑΧΥΡΑΝΘΡΩΠΟΣ: Άμα ήταν να πληρώσω τα λεφτά ρε μ…κα, δεν θα σε έπαιρνα τηλέφωνο!

Tik Toker ήθελε να πάρει χρήματα από την εταιρεία στην οποία είναι αφανής ιδιοκτήτης

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ: Έλα ρε.

ΤΙΚTOKER: Έλα μου.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ: Έλα μου. Είναι αυτό που σου λέω. Λογικά θα μου στείλουν καινούργιες κάρτες. Εεε.

ΤΙΚTOKER: Πες του όμως είναι πάνω από τρία χιλιάρικα μέσα.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ: Ε, ωραία, θα τα πάρουμε, σου λέω. Μπορώ εγώ να στα βάλω αλλού, και να τα πάρω, σου λέω.

ΤΙΚTOKER: Βάλτα αλλού, και πάρτα τώρα όλα. Βγάλτα όλα, όλα.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ: Όλα δεν γίνεται, δεν μπορώ να βάλω τρεις χιλιάδες μισθό. Χίλια, χίλια, χίλια.

ΤΙΚTOKER: Βάλε τρεις διαφορετικές μισθοδοσίες.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ: Ε, δεν έχω τρεις ανθρώπους να βάλω. Στην Γεωργία μπορώ να βάλω που δούλευε εκεί.

ΤΙΚTOKER: Βάλε και σε μένα.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ: Εσύ δούλευες πριν από τέσσερα χρόνια. Σε αυτήν την εταιρεία, δεν δούλευες ποτέ.

ΤΙΚT OKER: Βάλε στην …… ρε.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ: ……, ωραία ναι, να μου στείλει ένα ΙΒΑΝ.

ΤΙΚTOKER: Ναι.

Η δομή του κυκλώματος

Από την διεύρευνυση της υπόθεσης, το ελληνικό FBΙ κατέληξε πως οι φερόμενοι αρχηγοί της εγκληματικής οργάνωσης ήταν οι τρεις λογιστές και οι εμπλεκόμενοι επιχειρηματίες, οι «μπροστινοί» ήταν μοντέλα, παίκτες reality και tiktokers.

Οι συλληφθέντες δημιουργούσαν εικονικές εταιρείες και δήλωναν εργαζομένους, ακόμη και ανθρώπους που είχαν φύγει από τη ζωή, δεν κατέβαλαν ποτέ φόρους και δεν δήλωναν τα κέρδη που αποκόμιζαν από τις δραστηριότητες τους. Υπήρχε συγκεκριμένη δομή, και όλοι οι συλληφθέντες είχαν διακριτούς ρόλους μεταξύ τους, με σκοπό την οργανωμένη διάπραξη κακουργηματικών πλαστογραφιών και απατών σε βάρος του e-Ε.Φ.Κ.Α και του ελληνικού Δημοσίου.

Στο πλαίσιο της δράσης τους, είχαν αναπτύξει ένα σύνθετο και ιδιαίτερα πολύπλοκο δίκτυο αποτελούμενο από 226 νομικά πρόσωπα, μέσω της σύστασης εικονικών εταιρειών. Το εν λόγω εγκληματικό δίκτυο, προκειμένου να δυσχεραίνει την αποκάλυψη της δράσης του και τη σύνδεση μεταξύ των προσώπων που το αποτελούσαν, λειτουργούσε με συγκεκριμένη διάρθρωση τριών κατηγοριών εταιρειών.

Τα νυχτερινά κέντρα

Η πρώτη κατηγορία περιλάμβανε τις αρχικές επιχειρήσεις που σύστηναν οι εμπλεκόμενοι με τα πραγματικά τους στοιχεία, μέσω των οποίων ξεκινούσε η επιχειρηματική τους δραστηριότητα, κυρίως στους χώρους της εστίασης, της νυχτερινής διασκέδασης και συναφών τομέων.

Οι «αχυράνθρωποι»

Η δεύτερη κατηγορία περιλάμβανε εταιρείες που συστήνονταν στο όνομα τρίτων προσώπων («αχυράνθρωποι»), προκειμένου να αποσυνδέονται οι πραγματικοί διαχειριστές από τις αρχικές εταιρείες και τις σχετικές ευθύνες.

Οι εταιρείες αυτές είχαν κοινά χαρακτηριστικά με τις αρχικές, όπως ίδια έδρα, ίδιο προσωπικό, ίδια στοιχεία επικοινωνίας και παρεμφερή επωνυμία, λειτουργώντας ως ενδιάμεσο επίπεδο, στο οποίο μεταφέρονταν οι διοικητικές, αστικές και ποινικές συνέπειες της παράνομης δραστηριότητας. Οι τυπικοί διαχειριστές αυτών βαρύνονταν με τις σχετικές υποχρεώσεις, ενώ σε πολλές περιπτώσεις επρόκειτο για άτομα που βρίσκονταν σε κατάσταση ανάγκης ή κοινωνικής περιθωριοποίησης. Μάλιστα, όπως διαπιστώθηκε, σε 42 εταιρείες είχαν δηλωθεί ως τεχνικοί ασφαλείας και ιατροί εργασίας ανύπαρκτα πρόσωπα, καθώς και άτομο που είχε αποβιώσει.

Εταιρείες χωρίς φυσική έδρα με ανύπαρκτα

Η τρίτη κατηγορία περιλάμβανε εικονικές εταιρείες χωρίς πραγματική οικονομική δραστηριότητα και χωρίς φυσική έδρα, πολλές εκ των οποίων δεν διέθεταν καν τραπεζικούς λογαριασμούς.

Στις εταιρείες αυτές τοποθετούνταν ως διαχειριστές ανύπαρκτα πρόσωπα με κατασκευασμένα στοιχεία και υφαρπαχθέντα Α.Φ.Μ., καθώς και αλλοδαποί των οποίων τα έγγραφα είχαν απολεσθεί ή κλαπεί. Οι εταιρείες αυτές χρησιμοποιούνταν αφενός για την ανάληψη της ευθύνης καταβολής ασφαλιστικών εισφορών από την απασχόληση εργαζομένων σε άλλες εταιρείες, και την εικονική ασφάλιση προσώπων, και αφετέρου για την έκδοση και αποδοχή εικονικών τιμολογίων, με σκοπό τη μετακύλιση του Φ.Π.Α., τη μείωση ή το μηδενισμό του φόρου εισοδήματος και τη νομιμοποίηση των εσόδων από την παράνομη δραστηριότητα.

Οι εταιρείες των ανωτέρω κατηγοριών λειτουργούσαν διαδοχικά μεταξύ τους για βραχυχρόνιο διάστημα, με αποτέλεσμα η παύση της δραστηριότητας της μίας να συμπίπτει χρονικά με την έναρξη της επόμενης, εξασφαλίζοντας τη συνέχιση της δράσης της οργάνωσης.

Τα παράνομα έσοδα απορροφούνταν μέσω του ανωτέρω δικτύου εταιρειών, διοχετεύονταν σε τραπεζικούς λογαριασμούς και χρησιμοποιούνταν για την απόκτηση ακινήτων, πολυτελών οχημάτων και άλλων αντικειμένων.