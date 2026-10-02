Το φαράγγι της Σαμαριάς στα Χανιά θα παραμείνει κλειστό και από τις δυο εισόδους, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής.

Ο Οργανισμός λαμβάνοντας υπόψη, το Έκτακτο Δελτίο Επικινδύνων Καιρικών Φαινομένων που εκδόθηκε από την Ε.Μ.Υ. (Α.Α. 06/2026) με ισχύ έως την 04-10-2026 και τις αποφάσεις της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας ( σχετ. αρ. πρωτ: Α3916 & 5284 /30-9-2026) με θέμα «Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων – Ιδιαίτερο προειδοποιητικό σήμα» για την Περιφέρεια Κρήτης – κατάσταση κινητοποίησης (red code) – και την εξέλιξη έως τώρα της κακοκαιρίας, προέβη στη συγκεκριμένη ανακοίνωση.

Μετά το πέρας της κακοκαιρίας και αφού το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες θα πραγματοποιηθεί ενδελεχής έλεγχος από τους εργαζόμενους του ΟΦΥΠΕΚΑ, καθώς και αποκατάσταση οποιαδήποτε ζημιάς έχει προκληθεί από αυτήν, έτσι ώστε να δοθεί σε επαναλειτουργία με ασφάλεια.

Κατόπιν αυτών και ανάλογα και με τις επικαιροποιημένες ανακοινώσεις από την Ε.Μ.Υ. θα εκδοθεί νεότερη ανακοίνωση σχετικά με τον χρόνο επανέναρξης της λειτουργίας του Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς.