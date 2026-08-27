Ένα ξεχωριστό οπτικοακουστικό υλικό έδωσε στη δημοσιότητα το Γενικό Επιτελείο Στρατού, επιλέγοντας να τιμήσει με έναν ιδιαίτερο τρόπο την Παγκόσμια Ημέρα Σκύλου.

Μέσα από το βίντεο με τίτλο «Μαζί στην εκπαίδευση, πιστοί στην αποστολή», αναδεικνύεται ο καθοριστικός ρόλος που διαδραματίζουν οι τετράποδοι συνεργάτες στο πλευρό των στελεχών του Στρατού Ξηράς.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία εστιάζει στον ισχυρό δεσμό που αναπτύσσεται κατά τη διάρκεια της απαιτητικής καθημερινής εκπαίδευσης, αλλά και στην απόλυτη αφοσίωση που επιδεικνύουν τα εκπαιδευμένα αυτά ζώα την ώρα των πραγματικών επιχειρήσεων, αποτελώντας αναπόσπαστο κομμάτι του ένστολου δυναμικού.