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Ένα τρομακτικό αεροπορικό συμβάν εκτυλίχθηκε το πρωί της Παρασκευής 10 Ιουλίου, λίγο μετά την απογείωση αεροσκάφους από το αεροδρόμιο «Μακεδονία».
Η πτήση της Ryanair, την οποία εκτελούσε ένα Boeing 18 ετών για λογαριασμό της θυγατρικής της, Malta Air, αναχώρησε το πρωί της Παρασκευής με προορισμό τη νότια Γερμανία.
Περίπου δέκα λεπτά μετά την απογείωση, η καμπίνα υπέστη αιφνίδια και βίαιη αποσυμπίεση όταν αποκολλήθηκε το παράθυρο.
Σύμφωνα με τα στοιχεία παρακολούθησης της πορείας του, το αεροσκάφος έχασε απότομα περίπου 9.000 πόδια ύψους μέσα σε ελάχιστο χρόνο, ενώ οι μάσκες οξυγόνου έπεσαν αυτόματα και στο εσωτερικό επικράτησε απόλυτο χάος.
«Καταλάβαμε αμέσως ότι είχε γίνει αποσυμπίεση. Ακούγονταν κραυγές και για μια στιγμή πίστεψα ότι είχε ανοίξει κάποια πόρτα κινδύνου», περιέγραψε μια επιβάτιδα του αεροσκάφους.
Δείτε βίντεο από το εσωτερικό του αεροσκάφους μετά την αποκόλληση του παραθύρου:
Τον κρατούσαν από τα πόδια για να μην ρουφηχτεί στο κενό
Λόγω της διαφοράς πίεσης, ο 61χρονος υπήκοος Σερβίας, που καθόταν δίπλα στο παράθυρο που αποκολλήθηκε, αναρροφήθηκε βίαια, με το κεφάλι και τους ώμους του να βρεθούν εκτός της ατράκτου, εκτεθειμένοι στις ακραίες συνθήκες του εναέριου χώρου.
«Ευτυχώς δεν είχε λύσει τη ζώνη ασφαλείας του», δήλωσε επιβάτιδα, εξηγώντας ότι αυτό ήταν που τον συγκράτησε αρχικά.
Η σύζυγός του, επιδεικνύοντας απίστευτη ψυχραιμία, άρπαξε τα πόδια του και τον κρατούσε σταθερά για περίπου πέντε λεπτά, μέχρι να καταφέρουν και άλλοι επιβάτες να σπεύσουν στο σημείο και να τον τραβήξουν πίσω στην καμπίνα.
Κατά τη διάρκεια του θρίλερ, ο άνδρας αιμορραγούσε και έχανε τις αισθήσεις του λόγω της έλλειψης οξυγόνου και του ακραίου σοκ, σύμφωνα με μαρτυρίες.
Τι ανέδειξαν τα διεθνή Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης
Η είδηση αυτή πήρε αμέσως μεγάλη έκταση με τα διεθνή Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης να σπεύδουν να την προβάλλουν.
Δείτε το βίντεο που ανήρτησε το cnn:
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Δείτε βίντεο με το δημοσίευμα από το επίσημο κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της Τουρκίας Anadolu Agency:
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Δείτε βίντεο από την ανάρτηση του NBC NEWS:
Με ένα εκτενές άρθρο αναφέρθηκε στο συμβάν και η dailymail.
Στο συμβάν αναφέρθηκαν και άλλα διεθνή Μέσα:
🚨 COLD TERROR MID-AIR: Piece of engine shatters Ryanair window, passenger partially sucked out! ✈️💥
A holiday flight turned into an absolute living nightmare today (July 10, 2026) when Ryanair flight FR1879 from Greece to Germany suffered a catastrophic mid-air mechanical… pic.twitter.com/2WJNS5IQVy
— உடனுக்குடன் | Udanukudan (@Udanukudan) July 10, 2026
BREAKING: Ryanair passenger reportedly saved from being sucked out the cabin after window fails during a flight from Thessaloniki to Memmingen.
According to local media Ryanair flight FR1879, a Boeing 737-8AS, returned safely to Greece on Friday after part of a damaged engine… pic.twitter.com/YPgRodjPFp
— Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) July 10, 2026
🔵#Grecia È accaduto su un volo Ryanair da Salonicco. Un finestrino si è staccato dopo il decollo. Un passeggero ha rischiato di essere risucchiato all’esterno. A evitare il peggio la moglie e gli altri passeggeri che sono riusciti a trattenerlo. L’aereo è subito rientrato. pic.twitter.com/EHUkewkz5y
— Rai Radio1 (@Radio1Rai) July 10, 2026
Νοσηλεία με εγκαύματα τριβής – Τι λέει η Ryanair
Το αεροσκάφος επέστρεψε εσπευσμένα και προσγειώθηκε στη Θεσσαλονίκη. Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, προχώρησε σε επίσημη ενημέρωση για την κατάσταση του 61χρονου Σέρβου, ο οποίος διακομίστηκε στο νοσοκομείο:
«Ο 61χρονος Σέρβος νοσηλεύεται με εγκαύματα από τριβή και βρίσκεται σε κατάσταση σοκ, παραμένοντας όμως σε πλήρη συνείδηση»
Από την πλευρά της, η Ryanair εξέδωσε μια σαφώς πιο καθησυχαστική ανακοίνωση, επιβεβαιώνοντας την αποκόλληση του παραθύρου και την επιστροφή του αεροπλάνου, τονίζοντας ότι η προσγείωση έγινε χωρίς προβλήματα και ότι οι επιβάτες προωθήθηκαν στον προορισμό τους με αεροσκάφος αντικατάστασης στις 9:35 το πρωί.
Στο μικροσκόπιο των αρχών τα αίτια – Η σημασία της ζώνης
Οι συνθήκες του ατυχήματος διερευνώνται ήδη επίσημα.
Σύμφωνα με μαρτυρίες επιβατών, εξετάζεται το ενδεχόμενο το παράθυρο να χτυπήθηκε από θραύσματα του κινητήρα, κάτι που αναμένεται να επιβεβαιώσει ή να απορρίψει η Ελληνική Αρχή Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων σε συνεργασία με τη Fraport Greece.
Σχολιάζοντας το περιστατικό, ο έμπειρος πρώην κυβερνήτης Κρις Μπρέιντι επεσήμανε ότι η έκβαση θα ήταν μοιραία αν ο επιβάτης είχε λύσει τη ζώνη του. Όπως εξήγησε, η σύσταση των πιλότων να παραμένουν οι επιβάτες δεμένοι με τη ζώνη ασφαλείας καθ’ όλη τη διάρκεια της πτήσης, ακόμη και όταν οι σχετικές ενδείξεις σβήνουν, υπάρχει ακριβώς για να αποτρέπει τον θάνατο σε τέτοια σπάνια αλλά υπαρκτά, αιφνίδια συμβάντα.