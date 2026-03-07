Με ανακοίνωσή της η «Κίνηση Επαγγελματιών Δημοσιογράφων» καταγγέλλει πώς «ένα πέπλο σιωπής σκέπασε την είδηση» της δικαστικής απόφασης για τις υποκλοπές και το σκάνδαλο Predator.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η Κίνηση: «Πρωτοσέλιδα, ενημερωτικά sites και τηλεοπτικά δελτία έκαναν πως δεν την είδαν, με ελάχιστες μόνο εξαιρέσεις. Ίσως περίμεναν μήπως ο Πρωθυπουργός βρει κάποια απάντηση να δώσει στη Βουλή, απέναντι στην επίκαιρη ερώτηση του Νίκου Ανδρουλάκη.

Την επόμενη ημέρα, η ΕΣΗΕΑ απέκτησε νέο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο ήδη συγκροτήθηκε σε σώμα. Ωστόσο, η πλειοψηφία του παραμένει ουσιαστικά η ίδια. Τα ίδια πρόσωπα που δεν βρήκαν λέξη να πουν για το «μπάζωμα» στο έγκλημα των Τεμπών, κράτησαν την ίδια στάση και τώρα, απέναντι στον μηχανισμό που φρόντισε να θαφτεί η προχθεσινή είδηση για το Predator.

Με τη σιωπή τους, στην πράξη συντηρούν το κυβερνητικό αφήγημα περί… δήθεν κράτους Δικαίου. Είναι τα ίδια 7 πρόσωπα, σε σύμπραξη ΔΥΟ ΑΚΡΩΝ, που προεκλογικά – και επί σειρά ετών – δεν έκαναν το παραμικρό για να βγει ο κλάδος από το τέλμα:

17 χρόνια χωρίς Συλλογική Σύμβαση Εργασίας.

17 χρόνια διαρκούς υποχώρησης μισθών, δικαιωμάτων και αξιοπρέπειας.

17 χρόνια σιωπής απέναντι στην εργοδοτική αυθαιρεσία.

Τα ίδια πρόσωπα που:

συνεργάστηκαν με κυβερνητικές επιλογές που περιορίζουν την ελευθερία των δημοσιογράφων,

μετέτρεψαν την Ενημέρωση σε πεδίο εξάρτησης και φόβου,

κατασπατάλησαν τα αποθεματικά της ΕΣΗΕΑ από τα 20 εκ εκατ. Ευρώ το 2017 στα 3,5 εκατ., χωρίς λογοδοσία.

Όσα καταγγείλαμε προεκλογικά, επιβεβαιώνονται σήμερα με τον πιο καθαρό τρόπο. .Η ανακύκλωση των ίδιων διοικήσεων δεν είναι «σταθερότητα».

Είναι συνέχιση της παρακμής και τη διαφθοράς Όπως και στην κεντρική πολιτική.

Σκάνδαλο με ΚΕΚ έχει και η ΕΣΗΕΑ με το Δημόσιο και την ΕΕ να ζητάνε πίσω τα κονδύλια. Και οι αυθαιρεσίες με χορηγίες ,εφοπλιστών και άλλων βγαίνουν σύντομα στο Μορφωτικό Ίδρυμα.

Η ευθύνη, πλέον, βαραίνει όλους μας.

Η Κίνηση Επαγγελματιών Δημοσιογράφων, παρότι για μόλις τρεις ψήφους δεν εκπροσωπείται στο νέο Δ.Σ.:

Δεν πρόκειται να σιωπήσει. Δεν πρόκειται να ενσωματωθεί. Δεν πρόκειται να συμβιβαστεί.

Θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε:

Για Συλλογική Σύμβαση ΤΩΡΑ, με αυξήσεις και πλήρη εργασιακά δικαιώματα.

Για πραγματική σύγκρουση με την εργοδοτική αυθαιρεσία και τις απολύσεις.

Για πλήρη διαφάνεια και έλεγχο στα οικονομικά της Ένωσης.

Για μια ανεξάρτητη ΕΣΗΕΑ, που δεν λειτουργεί ως γραφείο Τύπου της εκάστοτε εξουσίας.

Για ίσα δικαιώματα στους νέους και επισφαλείς συναδέλφους.

Για τα δικαιώματα των συνταξιούχων σε 13η- 14η σύνταξη, αυξήσεις σε κύριες και επικουρικές συντάξεις.

Η κατάσταση δεν «βελτιώνεται» με διαχειριστικές λογικές.

Ανατρέπεται με συμμετοχή, πίεση και συλλογική δράση.

Καλούμε κάθε δημοσιογράφο να μην αποδεχθεί ως κανονικότητα:

την απουσία σύμβασης,

τη φίμωση μέσα στους χώρους δουλειάς,

τη σιωπηλή απαξίωση της ΕΣΗΕΑ.

Το αποτέλεσμα των εκλογών δεν κλείνει τον κύκλο. Τον ανοίγει.

Ή θα συνεχιστεί ο δρόμος της σιωπής και της υποταγής

ή θα οικοδομηθεί, από τη βάση, ένας δρόμος διεκδίκησης και αξιοπρέπειας.

Η ΕΣΗΕΑ δεν ανήκει σε μηχανισμούς του Μαξίμου και του καρτέλ της ενημέρωσης. Ανήκει στους δημοσιογράφους.

Και θα την πάρουμε πίσω.»

Πηγή: Syntaktes.gr