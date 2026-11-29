Τη δράση μιας δομημένης εγκληματικής οργάνωσης, η οποία φέρεται να ζημίωσε τα οικονομικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ελληνικού Δημοσίου κατά 87,75 εκατομμύρια ευρώ μέσω της προμήθειας 248 υπερκοστολογημένων σπιτιών ανακύκλωσης, περιγράφει με κάθε λεπτομέρεια το κατηγορητήριο της EPPO.

Στο επίκεντρο των βαρύτατων κακουργηματικών διώξεων βρίσκονται οι τέσσερις συλληφθέντες, ο γνωστός εκδότης Γιάννης Κουρτάκης, οι ιδιοκτήτες της ΤΕΧΑΝ, Παναγιώτης και Απόστολος Μούργος της και ο Παύλος Ραβανής της «Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης» ενώ χωριστά ερευνώνται πέντε ακόμη υπηρεσιακοί και αυτοδιοικητικοί παράγοντες.

Σύμφωνα με το εισαγγελικό έγγραφο, οι εμπλεκόμενοι μεθόδευσαν την ένταξη μη επιλέξιμου εξοπλισμού στο πρόγραμμα ΥΜΕΠΕΡΑΑ μέσα από «φωτογραφικούς» διαγωνισμούς των Φορέων Διαχείρισης Αποβλήτων Αττικής, Πελοποννήσου και Κρήτης, χρεώνοντας έως και 310.000 ευρώ ανά μονάδα για μηχανήματα πραγματικής αγοραίας αξίας 30.000 έως 70.000 ευρώ.

Παράλληλα, τα έσοδα από τις επιχορηγήσεις φέρονται να διοχετεύθηκαν μέσω νομιμοφανών συναλλαγών σε εταιρείες ΜΜΕ και ακινήτων συμφερόντων του συλληφθέντα για την υπόθεση Κουρτάκη, τα μέσα του οποίου χρησιμοποιούνταν, κατά το κατηγορητήριο, και για την άσκηση αθέμιτων πιέσεων σε κρατικούς λειτουργούς, καθώς και σε αγορές ακινήτων και συμβάσεις leasing.

Το κατηγορητήριο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας

Το κατηγορητήριο του Ελληνικού Γραφείου Ευρωπαίων Εντεταλμένων Εισαγγελέων αφορά την υπόθεση προμήθειας και εγκατάστασης 248 πολυκέντρων ανακύκλωσης μέσω του συγχρηματοδοτούμενου από την Ε.Ε. Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΥΜΕΠΕΡΑΑ», για το χρονικό διάστημα από 1/1/2020 έως τη σύλληψη των κατηγορουμένων στις 26/11/2026.

Οι τέσσερις συλληφθέντες κατηγορούμενοι διώκονται κατά περίπτωση για τέσσερα κακουργήματα:

Συγκρότηση, διεύθυνση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση με ιεραρχική δομή, στην οποία οι εταιρείες «ΤΕΧΑΝ ΑΒΕΕ» και «ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε.» λειτουργούσαν φαινομενικά ως ανεξάρτητα σχήματα, ενώ στην πραγματικότητα αποτελούσαν ενιαία επιχείρηση υπό τον κοινό έλεγχο των τριών εκ των τεσσάρων κατηγορουμένων.

με ιεραρχική δομή, στην οποία οι εταιρείες «ΤΕΧΑΝ ΑΒΕΕ» και «ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε.» λειτουργούσαν φαινομενικά ως ανεξάρτητα σχήματα, ενώ στην πραγματικότητα αποτελούσαν ενιαία επιχείρηση υπό τον κοινό έλεγχο των τριών εκ των τεσσάρων κατηγορουμένων. Ηθική αυτουργία σε απάτη σχετική με τις επιχορηγήσεις κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση (άνω των 120.000 €) σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ε.Ε. και του Ελληνικού Δημοσίου.

κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση (άνω των 120.000 €) σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ε.Ε. και του Ελληνικού Δημοσίου. Ηθική αυτουργία σε απιστία κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση (άνω των 120.000 €) σε βάρος της Ε.Ε. και του Δημοσίου.

κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση (άνω των 120.000 €) σε βάρος της Ε.Ε. και του Δημοσίου. Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (ξέπλυμα μαύρου χρήματος, τετελεσμένη και σε απόπειρα) στο πλαίσιο εγκληματικής οργάνωσης.

Πώς στήθηκε η κομπίνα των 87,7 εκατ. ευρώ

Ανανέωση άδειας στον ΕΟΑΝ μέσω δημοσιογραφικών πιέσεων

Για να υλοποιηθεί το σχέδιο, ήταν απαραίτητη η ανανέωση της άδειας λειτουργίας της «Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης Α.Ε.» ως Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΣΕΔ) από τον ΕΟΑΝ, καθώς η εταιρεία αυτή εμφανιζόταν ως βασικός αγοραστής των μηχανημάτων επιστροφής εγγυοδοσίας (RVMs) της εταιρείας ENVIPCO (αποκλειστικός αντιπρόσωπος της οποίας ήταν η ΤΕΧΑΝ), διαμορφώνοντας τεχνητά υψηλές τιμές μονάδας.

Παρά τις αρνητικές εισηγήσεις των υπηρεσιών του ΕΟΑΝ (το 2019 και στις 17/11/2020), από τον Οκτώβριο 2020 έως τον Φεβρουάριο 2021 δημοσιεύτηκαν στα μέσα συμφερόντων Ι. Κουρτάκη (Παραπολιτικά, parapolitika.gr κ.ά.) επαναλαμβανόμενα άρθρα με συκοφαντικές και παραπλανητικές αναφορές κατά υπαλλήλων της Δ/νσης Εναλλακτικής Διαχείρισης και της διοίκησης του ΕΟΑΝ (κατηγορώντας τους για δωροδοκία, παράνομες μετατάξεις, ψευδή στοιχεία και «εγκληματική οργάνωση» υπέρ του ανταγωνιστικού συστήματος των μπλε κάδων ΕΕΑΑ).

Υπό το κλίμα εκφοβισμού, το Δ.Σ. του ΕΟΑΝ ενέκρινε την ανανέωση της άδειας στις 15/02/2021. Αντίστοιχη πίεση ασκήθηκε και τον Νοέμβριο 2024 μέσω email από διεύθυνση του ομίλου Παραπολιτικά προς τον Γενικό Γραμματέα Γ. Ζερβό (με κοινοποίηση στην πρόεδρο της ΕΔΕΛ), προειδοποιώντας για δημοσιεύματα περί «παράβασης καθήκοντος» επειδή έγινε αποδεκτό πόρισμα ελέγχου της ΕΔΕΛ που αποκάλυπτε τις παρατυπίες.

Απάτη στις επιχορηγήσεις και Απιστία (ΥΜΕΠΕΡΑΑ)

Οι προσκλήσεις του προγράμματος ΥΜΕΠΕΡΑΑ (Μάρτιος και Μάιος 2022) αφορούσαν αποκλειστικά δημοτικά δίκτυα χωριστής συλλογής λοιπών ανακυκλώσιμων αστικών αποβλήτων (κωδικός ΕΚΑ 20, εκτός συσκευασίας), καθώς τα απόβλητα συσκευασίας υπάγονται στη Διευρυμένη Ευθύνη Παραγωγού (ΔΕΠ) και δεν επιτρέπεται να επιδοτούνται από το συγκεκριμένο πρόγραμμα.

Οι τρεις Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων —ΕΔΣΝΑ (Αττική), ΦΟΣΔΑ Πελοποννήσου και ΕΣΔΑΚ (Κρήτη)— υπέβαλαν αιτήσεις ένταξης με ψευδή και ανακριβή στοιχεία:

Μη επιλέξιμος εξοπλισμός: Ενώ στα Τεχνικά Δελτία δηλωνόταν συλλογή λοιπών ανακυκλώσιμων , οι τεχνικές προδιαγραφές των διαγωνισμών φωτογραφίζαν τα Reverse Vending Machines (RVMs ) της ΤΕΧΑΝ, τα οποία δέχονται αποκλειστικά ομοιογενή υλικά συσκευασίας.

Ενώ στα Τεχνικά Δελτία δηλωνόταν συλλογή λοιπών ανακυκλώσιμων Υπερκοστολόγηση: Οι προϋπολογισμοί (300.000 € πλέον ΦΠΑ ανά μονάδα) βασίστηκαν σε προσφορές της ΤΕΧΑΝ , της συνδεδεμένης ENVIPCO και της εταιρείας VIPA (που δεν δραστηριοποιείται στον κλάδο), ενώ η πραγματική αξία αντίστοιχου εξοπλισμού στην αγορά κυμαινόταν μεταξύ 30.000 € και 70.000 €.

, της συνδεδεμένης ENVIPCO και της εταιρείας VIPA (που δεν δραστηριοποιείται στον κλάδο), ενώ Εικονική παροχή ΥΓΟΣ: Οι ΦΟΣΔΑ δήλωσαν ότι θα παρείχαν οι ίδιοι Υπηρεσίες Γενικού Οικονομικού Συμφέροντος (ΥΓΟΣ) μεταφέροντας τα υλικά σε δικές τους εγκαταστάσεις. Στην πράξη, ανέθεσαν χωρίς διαγωνισμό τη συλλογή και μεταφορά στην ΤΕΧΑΝ (και στην περίπτωση του ΕΔΣΝΑ, απευθείας στο ΣΣΕΔ «Ανταποδοτική Ανακύκλωση»). Όπως επιβεβαίωσε επιτόπιος έλεγχος των Επιθεωρητών Περιβάλλοντος τον Ιούνιο 2026 στις εγκαταστάσεις της ΤΕΧΑΝ στον Ασπρόπυργο, συλλέγονταν μόνο συσκευασίες, δεν γινόταν διαχωρισμός από τα υλικά του ΣΣΕΔ, τα υλικά πωλούνταν σε τρίτους και τα στοιχεία που αναρτώνταν στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ) ήταν πλασματικά.

Οι ΦΟΣΔΑ δήλωσαν ότι θα παρείχαν οι ίδιοι Υπηρεσίες Γενικού Οικονομικού Συμφέροντος (ΥΓΟΣ) μεταφέροντας τα υλικά σε δικές τους εγκαταστάσεις. (και στην περίπτωση του ΕΔΣΝΑ, απευθείας στο ΣΣΕΔ «Ανταποδοτική Ανακύκλωση»). Όπως επιβεβαίωσε επιτόπιος έλεγχος των Επιθεωρητών Περιβάλλοντος τον Ιούνιο 2026 στις εγκαταστάσεις της ΤΕΧΑΝ στον Ασπρόπυργο, συλλέγονταν μόνο συσκευασίες, δεν γινόταν διαχωρισμός από τα υλικά του ΣΣΕΔ, τα υλικά πωλούνταν σε τρίτους και τα στοιχεία που αναρτώνταν στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ) ήταν πλασματικά. Οι αρμόδιοι της Διαχειριστικής Αρχής (Γ. Ζερβός και Ν. Μαμαλούγκας) ενέκριναν τις εντάξεις και συνέχισαν να εκταμιεύουν πληρωμές συνολικού ύψους 87.756.542,29 € προς την ΤΕΧΑΝ, παρά τις έγγραφες προειδοποιήσεις οργάνων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Τα έσοδα από τις επιχορηγήσεις αναμείχθηκαν με νόμιμα κεφάλαια της ΤΕΧΑΝ και διοχετεύθηκαν μέσω τιμολογίων και συμβάσεων στην «Ανταποδοτική Ανακύκλωση Α.Ε.», σε 10 εταιρείες ΜΜΕ και ακινήτων συμφερόντων Ι. Κουρτάκη (με αγορές ακινήτων από την Eurobank), καθώς και στην αγορά 61 νέων RVMs μέσω τραπεζικού leasing (Εθνική Leasing, Attica Bank, Credia Bank), τα οποία επιχείρησαν ανεπιτυχώς, λόγω της σύλληψής τους, να μεταβιβάσουν τον Οκτώβριο-Νοέμβριο 2026 στον νέο φορέα εγγυοδοσίας «DRS Hellas Α.Ε.» έναντι 10,67 εκατ. ευρώ.

Ποια άτομα ερευνώνται εκτός από τους τέσσερις συλληφθέντες

Στο κατηγορητήριο κατονομάζονται ρητά πέντε υπηρεσιακοί και αυτοδιοικητικοί παράγοντες ως «χωριστά ερευνώμενοι», στους οποίους οι συλληφθέντες φέρονται να προκάλεσαν (με ηθική αυτουργία) την απόφαση να τελέσουν απάτη σχετική με τις επιχορηγήσεις και απιστία:

Βασίλειος Κόκκαλης – Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΕΔΣΝΑ (Ειδικός Διαβαθμιδικός Σύνδεσμος Νομού Αττικής), ερευνώμενος για την υποβολή των πέντε Τεχνικών Δελτίων Πράξης και των ψευδών δηλώσεων επιλεξιμότητας για τα πολυκέντρα της Αττικής. Σταύρος Αργειτάκος – Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΦΟΣΔΑ Πελοποννήσου, ερευνώμενος για την υποβολή του Τεχνικού Δελτίου Πράξης και την ένταξη των 58 πολυκέντρων στην Πελοπόννησο. Ζαχαρίας Καλογεράκης – Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΕΣΔΑΚ (Ενιαίος Σύνδεσμος Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης), ερευνώμενος για την υποβολή του Τεχνικού Δελτίου Πράξης και την ένταξη των 60 πολυκέντρων στην Κρήτη. Γεώργιος Ζερβός – Ειδικός / Γενικός Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών Προγραμμάτων ΕΤΠΑ, ΤΣ & ΕΚΤ, ερευνώμενος για απιστία ως αρμόδιος για την έκδοση των αποφάσεων ένταξης των έργων των τριών ΦΟΣΔΑ στο ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ παρά τα ευχερώς διαγνώσιμα μη ορθά στοιχεία. Νικόλαος Μαμαλούγκας – Προϊστάμενος της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης (ΕΥΔ) του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ, ερευνώμενος για απιστία λόγω των θετικών εισηγήσεων ένταξης και της συνεχούς έγκρισης των αιτημάτων πληρωμής παρά τις προειδοποιήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Επιπλέον, στο σκέλος της συγκρότησης εγκληματικής οργάνωσης αναφέρεται γενικά ότι εντάχθηκαν σε αυτήν τα μέλη των διοικητικών συμβουλίων των εταιρειών «ΤΕΧΑΝ ΑΒΕΕ» και «ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε.», καθώς και πρόσωπα των οποίων τα στοιχεία ταυτότητας δεν έχουν ακόμη εξακριβωθεί. Αντιθέτως, σημειώνεται ότι άλλα πρόσωπα που αναφέρονται στο κατηγορητήτιο της EPPO (όπως οι υπάλληλοι του ΕΟΑΝ Φ. Κοτζιά, Ε. Κουρούδη, Α. Ρεμούνδου, Τρ. Χαριτοπούλου, ο Δ/νων Σύμβουλος του ΕΟΑΝ Ι. Σίδερης, πολιτικά στελέχη όπως οι Κ. Χατζηδάκης και Ε. Γραφάκος, ή η πρόεδρος της ΕΔΕΛ Α. Τουρκολιά) αναφέρονται ως στόχοι των δυσφημιστικών δημοσιευμάτων ή ως θεσμικοί παράγοντες των ελέγχων και όχι ως ερευνώμενοι για αδικήματα.

Τα χρηματικά ποσά

Τα βασικά ποσά που καταγράφονται αναλυτικά στους πίνακες και το σκεπτικό του κατηγορητηρίου συνοψίζονται ως εξής: