Η κατηγορούμενη διεθνής διαιτητής του Μπάσκετ Βάσω Τσαρούχα με αδυναμία στα spa και τα ακριβά ξενοδοχεία, αντιμετωπίζει κακουργήματα για 13 στημένους αγώνες. Η «Ζούγκλα» παρουσιάζει το κατηγορητήριο που αντιμετωπίζει, με την ίδια να προετοιμάζει ήδη την απολογία της που είναι προγραμματισμένη για τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου.

Γνωρίζει ότι υπάρχει κίνδυνος να βρεθεί από τα παρκέ… στη φυλακή.

Οι Δικαστικές Αρχές αναφέρουν για τη συγκεκριμένη διαιτητή

«Κατηγορείσαι ως υπαίτια του ότι στους κατωτέρω αναφερόμενους τόπους και χρόνους με περισσότερες πράξεις, οι οποίες αποτελούν εξακολούθηση του ίδιου εγκλήματος, από κοινού με άλλους και με κοινό σας δόλο και κατά μόνας, τέλεσες περισσότερα εγκλήματα που προβλέπονται στο νόμο και τιμωρούνται με στερητικές της ελευθερίας ποινές και χρηματικές ποινές. Απαίτηση ή αποδοχή δώρων ή άλλων ωφελημάτων ή οποιαδήποτε άλλης παροχής ή υπόσχεσης αυτών με σκοπό να επηρεάσει την εξέλιξη, τη μορφή ή το αποτέλεσμα αγώνα ομαδικού αθλήματος (καλαθοσφαίριση) άπαξ και κατ’ εξακολούθηση, από κοινού και κατά μόνας με τον σκοπό που επιδίωκε ο δράστης να επιτυγχάνεται και ο αγώνας το αποτέλεσμα του οποίου αλλοιώνεται να περιλαμβάνεται σε στοιχηματικές διοργανώσεις του εσωτερικού ή εξωτερικού. Στους παρακάτω τόπους και χρόνους, με περισσότερες πράξεις σου που αποτελούν εξακολούθηση του ίδιου εγκλήματος, απαίτησες και αποδέχθηκες δώρα, ωφελήματα και άλλες παροχές, καθώς και υπόσχεση αυτών, με σκοπό να επηρεάσεις την εξέλιξη, τη μορφή ή το αποτέλεσμα αγώνα ομαδικού αθλήματος (καλαθοσφαίριση) κατ’ εξακολούθηση, από κοινού και κατά μόνας, με τον σκοπό που επιδίωκες να επιτυγχάνεται και οι αγώνες το αποτέλεσμα των οποίων αλλοιώνεται, να περιλαμβάνεται σε στοιχηματικές διοργανώσεις του εσωτερικού και εξωτερικού.

Οι 13 στημένοι αγώνες της Τσαρούχα

Η διεθνής διαιτητής «έστησε» μαζί με άλλους κατηγορούμενους τους εξής αγώνες, όπως αναφέρεται στο κατηγορητήριο και στο ένταλμα σύλληψής της:

1) Μερικές ημέρες πριν την 10-4-2018, στο Coffee Island στην οδό Αμαλίας, από κοινού οι ΛΙΟΛΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ και ΤΣΑΠΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ υποσχεθήκαν σε εσένα και στο διαιτητή ΠΗΛΟΪΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ ότι θα λάβετε το ποσό των 5.000 ευρώ έκαστος, προκειμένου να επηρεάσετε και να αλλοιώσετε το αποτέλεσμα του αγώνα μεταξύ των ομάδων ΤΡΙΚΑΛΑ – ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ της Basket League στις 10-4-2018 υπέρ του Πανιωνίου. Ο σκοπός επετεύχθη, καθώς το αποτέλεσμα του αγώνα επηρεάστηκε και αλλοιώθηκε με διαιτητικές σας αποφάσεις και ο Πανιώνιος νίκησε με σκορ 81-76. Στη συνέχεια, στην οικία του ΤΣΑΠΑ, στις 12-4-2018, ο ΤΣΑΠΑΣ ο παρέδωσε στον ΠΗΛΟΪΔΗ το ποσό των 5.000 ευρώ για τον ίδιο και το ποσό των 5.000 ευρώ για εσένα.

2) Τον Μάιο 2018 στο Coffee Island στην οδό Αμαλίας, από κοινού οι ΛΙΟΛΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ και ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ υποσχέθηκαν στο διαιτητή Φ.Κ ότι θα λάβει ωφελήματα, ήτοι υπηρεσιακή ανέλιξη ως διαιτητής, προκειμένου να ορισθεί ως διαιτητής και να επηρεάσει και να αλλοιώσει το αποτέλεσμα του αγώνα μεταξύ των ομάδων ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ της Α’ ΕΣΚΑ της 3-5-2018 υπέρ του Ιωνικού. Ο Φ.Κ δεν ορίσθηκε ως διαιτητής του αγώνα, αλλά ορίσθηκες ως διαιτήτρια εσύ, υποσχόμενη ότι θα λάβεις ωφελήματα, ήτοι υπηρεσιακή ανέλιξη ως διαιτήτρια αλλά και χρήματα, προκειμένου να επηρεάσεις και να αλλοιώσεις το αποτέλεσμα του αγώνα. Ο σκοπός επετεύχθη, καθώς ο αγώνας επηρεάστηκε και αλλοιώθηκε με διαιτητικές σου αποφάσεις, και ο ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ νίκησε με σκορ 55-51. Εσύ έλαβες άγνωστο χρηματικό ποσό.

3) Την 15-12-2018, από κοινού οι ΛΙΟΛΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ και ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ και ΤΣΑΠΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, υποσχεθήκαν σε εσένα ότι θα λάβεις το ποσό των 5.000 ευρώ, προκειμένου να επηρεάσεις και να αλλοιώσεις το αποτέλεσμα του αγώνα μεταξύ των ομάδων ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΔΡΥΟΠΙΔΕΩΝ – ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ της Α2 στις 15-12-2018, υπέρ του Ιωνικού. Ο σκοπός επετεύχθη, καθώς ο αγώνας επηρεάστηκε και αλλοιώθηκε με διαιτητικές σου αποφάσεις, ενώ παράλληλα επιδίωξη ήταν και η άνοδος του ΙΩΝΙΚΟΥ σε ανώτερη κατηγορία και ο ΙΩΝΙΚΟΣ νίκησε με σκορ 78-89. Στη συνέχεια, στις 18-12- 2018, σε καφετέρια στο μετρό της Δάφνης, ο ΤΣΑΠΑΣ, πρόεδρος της ομάδας του Ιωνικού, σου παρέδωσε το ποσό των 5.000 ευρώ.

4) Την 1-10-2019, οι ΛΙΟΛΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ και ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ και ΗΛΙΑΣ ΚΟΡΟΜΗΛΑΣ με σκοπό να επηρεάσεουν το αποτέλεσμα του αγώνα ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ – ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ της Basket League στις 5-10-2019 υπέρ του Προμηθέα, ζήτησαν από τον Πρόεδρο του Ιωνικού ΤΣΑΠΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟ να μην προσλάβει προπονητή για το παιχνίδι αυτό και η ομάδα να μην αγωνιστεί για τη νίκη, υποσχόμενοι ότι θα επηρεάσουν το αποτέλεσμα του επόμενου αγώνα του Ιωνικού με τον ΠΑΟΚ, υπέρ του Ιωνικού, ορίζοντας ως διαιτήτρια εσένα, στην οποία υποσχεθήκαν ότι θα λάβεις ωφελήματα, ήτοι υπηρεσιακή ανέλιξη ως διαιτήτρια, αλλά και χρήματα, καθώς και ότι θα δώσουν στον ΤΣΑΠΑ το ποσό των 50.000 ευρώ. Ο σκοπός επετεύχθη, καθώς ο αγώνας επηρεάστηκε και αλλοιώθηκε με διαιτητικές σου αποφάσεις και ο Προμηθέας νίκησε με σκορ 87-80. Στη συνέχεια, μετά τη λήξη του αγώνα, ο ΛΙΟΛΙΟΣ παρέδωσε στον ΤΣΑΠΑ το ποσό των 50.000 ευρώ. Εσύ έλαβες άγνωστο χρηματικό ποσό.

5) Μερικές ημέρες πριν την 12-10-2019 στην Αθήνα, από κοινού οι ΛΙΟΛΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ και ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ και ΗΛΙΑΣ ΚΟΡΟΜΗΛΑΣ υποσχέθηκαν σε εσένα ότι θα λάβεις το ποσό των 5.000 ευρώ, προκειμένου να επηρεάσεις και να αλλοιώσεις το αποτέλεσμα του αγώνα μεταξύ των ομάδων ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΠΑΟΚ της Basket League στις 12-10-2019, υπέρ του Ιωνικού. Ο σκοπός επετεύχθη, καθώς ο αγώνας επηρεάστηκε και αλλοιώθηκε με διαιτητικές σου αποφάσεις και ο ΙΩΝΙΚΟΣ νίκησε με σκορ 83-66. Στη συνέχεια, στις 14-10-2019, στην Αθήνα, σου παρέδωσαν το ποσό των 5.000 ευρώ.

6) Περί τον Νοέμβριο 2019 από κοινού οι ΛΙΟΛΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ και ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ υποσχέθηκαν σε εσένα ότι θα λάβεις ωφελήματα, ήτοι υπηρεσιακή ανέλιξη ως διαιτήτρια, αλλά και χρήματα, προκειμένου να επηρεάσεις και να αλλοιώσεις το αποτέλεσμα άγνωστου αγώνα της ομάδας ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΩΝ, προκειμένου να λάβει τεχνική ποινή ο παίκτης ΜΠΟΓΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ και για το λόγο αυτό να του επιβληθεί υψηλό πρόστιμο και στη συνέχεια να λυθεί η συνεργασία του με την ομάδα του Προμηθέα. Ο σκοπός επετεύχθη, καθώς ο αγώνας επηρεάστηκε και αλλοιώθηκε με διαιτητικές σου αποφάσεις, καθώς τιμώρησες με τεχνική ποινή τον ανωτέρω παίκτη και η συνεργασία του με την ομάδα του Προμηθέα λύθηκε την 5-12-2019. Εσύ έλαβες άγνωστο χρηματικό ποσό.

7) Μερικές ημέρες πριν την 14-4-2021, , από κοινού οι ΛΙΟΛΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ και ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ και ΗΛΙΑΣ ΚΟΡΟΜΗΛΑΣ και ΤΣΑΠΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ Α, υποσχέθηκαν στους διαιτητές ΠΕΤΡΟ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ και σε εσένα ότι θα λάβετε ωφελήματα, ήτοι υπηρεσιακή ανέλιξη ως διαιτητές, αλλά και χρήματα, προκειμένου να επηρεάσετε και να αλλοιώσετε το αποτέλεσμα του αγώνα μεταξύ των ομάδων ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΩΝ – ΑΕΚ στις 14-4-2021 υπέρ του Προμηθέα. Ο σκοπός επετεύχθη, καθώς ο αγώνας επηρεάστηκε και αλλοιώθηκε με διαιτητικές σας αποφάσεις, και ο Προμηθέας νίκησε με σκορ 80-78. Εσείς λάβατε άγνωστο χρηματικό ποσό.

8) Λίγες ημέρες πριν την 9-10-2021, από κοινού οι ΛΙΟΛΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ και ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ και ΗΛΙΑΣ ΚΟΡΟΜΗΛΑΣ και ΤΣΑΠΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ υποσχεθήκαν σε εσένα ότι θα λάβεις άγνωστο χρηματικό ποσό, προκειμένου να επηρεάσεις και να αλλοιώσεις το αποτέλεσμα του αγώνα μεταξύ των ομάδων ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΡΗΣ της Basket League στις 9-10-2021, υπέρ του Ιωνικού. Ο σκοπός επετεύχθη, καθώς ο αγώνας επηρεάστηκε και αλλοιώθηκε με διαιτητικές σου αποφάσεις, και ο ΙΩΝΙΚΟΣ νίκησε με σκορ 93-83. Εσύ έλαβες άγνωστο χρηματικό ποσό.

9) Μερικές ημέρες πριν την 8-4-2023, στην οδό Αμαλίας 4 στην Αθήνα, από κοινού οι ΛΙΟΛΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ και ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ και ΤΣΑΠΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ υποσχέθηκαν στο διαιτητή ΗΛΙΑ ΚΟΡΟΜΗΛΑ και σε εσένα ότι θα λάβετε ωφελήματα, ήτοι υπηρεσιακή ανέλιξη ως διαιτητές, αλλά και χρήματα, προκειμένου να επηρεάσετε και να αλλοιώσετε το αποτέλεσμα του αγώνα μεταξύ των ομάδων ΚΑΡΔΙΤΣΑ – ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ για την Basket League στις 8-4-2023 υπέρ της Καρδίτσας. Ο σκοπός επετεύχθη, καθώς ο αγώνας επηρεάστηκε και αλλοιώθηκε με διαιτητικές σας αποφάσεις και η Καρδίτσα νίκησε με σκορ 85-83. Εσείς λάβατε άγνωστο χρηματικό ποσό.

10) Την 15-11-2024 στην Αθήνα, από κοινού οι ΛΙΟΛΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ και ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ , με τον Σ,Α και τον Μ.Χ , υποσχέθηκαν στους διαιτητές Χ.Ε και Τ. Σ και εσένα ότι θα λάβετε ωφελήματα, ήτοι υπηρεσιακή ανέλιξη ως διαιτητές, αλλά και χρήματα, προκειμένου να επηρεάσετε και να αλλοιώσετε το αποτέλεσμα του αγώνα μεταξύ των ομάδων ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΩΝ – ΑΕΚ για την Basket League στις 16-11-2024 υπέρ του Προμηθέα. Ο σκοπός επετεύχθη, και ο αγώνας επηρεάστηκε και αλλοιώθηκε με διαιτητικές σας αποφάσεις, καθώς ο Προμηθέας νίκησε με σκορ 84-76. Εσείς λάβατε άγνωστο χρηματικό ποσό.

11) Την 8-3-2025, στην Αθήνα, από κοινού οι ΛΙΟΛΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ και ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ υποσχέθηκαν στους διαιτητές Χ.Ε και Μ.Σ και εσένα ότι θα λάβετε ωφελήματα, ήτοι υπηρεσιακή ανέλιξη ως διαιτητές, αλλά και χρήματα, προκειμένου να επηρεάσετε και να αλλοιώσετε το αποτέλεσμα του αγώνα μεταξύ των ομάδων ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΩΝ – ΠΑΟΚ για την Basket League στις 8-3-2025 υπέρ του Προμηθέα. Ο σκοπός επετεύχθη, καθώς ο αγώνας επηρεάστηκε και αλλοιώθηκε με διαιτητικές σας αποφάσεις και ο Προμηθέας νίκησε με σκορ 87-76. Εσείς λάβατε άγνωστο χρηματικό ποσό.

12) Λίγες ημέρες πριν την 23-3-2025 στην Αθήνα, από κοινού οι ΛΙΟΛΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ και ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ υποσχέθηκαν στους διαιτητές Μ.Σ και εσένα ότι θα λάβετε ωφελήματα, ήτοι υπηρεσιακή ανέλιξη ως διαιτητές, αλλά και χρήματα, προκειμένου να επηρεάσετε και να αλλοιώσετε το αποτέλεσμα του αγώνα μεταξύ των ομάδων ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΡΟΔΟΥ – ΠΑΟΚ της Basket League στις 23-3-2025 υπέρ KA του Κόλοσσού. Ο σκοπός επετεύχθη, καθώς ο αγώνας επηρεάστηκε και αλλοιώθηκε με διαιτητικές σας αποφάσεις και ο Κολοσσός νίκησε με σκορ 84-83. Εσείς λάβατε άγνωστο χρηματικό ποσό.

13) Την 24-1-2026, από κοινού οι ΛΙΟΛΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ και ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ υποσχέθηκαν σε εσένα ότι θα λάβεις άγνωστο χρηματικό ποσό, προκειμένου να επηρεάσεις και να αλλοιώσεις το αποτέλεσμα του αγώνα μεταξύ των ομάδων ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΩΝ – ΑΡΗΣ στις 24-1-2026 υπέρ του Προμηθέα. Αν και ο Άρης νίκησε με σκορ 97-103, ο σκοπός επετεύχθη, καθώς ο αγώνας επηρεάστηκε και αλλοιώθηκε με διαιτητικές σας αποφάσεις. Εσύ έλαβες άγνωστο χρηματικό ποσό.

Το κατηγορητήριο κλείνει με την εξής φράση:

«Εσύ ανελίχθηκες υπηρεσιακά, διαιτητεύοντας σε αγώνες των ανώτερων κατηγοριών πρωταθλημάτων καλαθοσφαίρισης, ενώ οι ανωτέρω αγώνες περιλαμβανόταν σε στοιχηματικές διοργανώσεις του εσωτερικού και εξωτερικού».