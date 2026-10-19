Ένα σοκαριστικό περιστατικό βίας και νεανικής παραβατικότητας σημειώθηκε έξω από Γυμνάσιο στον Πειραιά, με θύμα 14χρονο μαθητή, ο οποίος μεταφέρθηκε αιμόφυρτος στο νοσοκομείο με σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Σύμφωνα με όσα καταγγέλλει η μητέρα του θύματος, όλα ξεκίνησαν όταν ο 14χρονος προσπάθησε να προστατεύσει έναν μικρότερο συμμαθητή του, ο οποίος δεχόταν παρενόχληση. Ο ανήλικος μπήκε στη μέση για να υπερασπιστεί το άλλο παιδί, λέγοντας στον δράστη: «Είναι μικρός, μην τον χτυπάς». Η αντίδραση αυτή προκάλεσε την οργή του θύτη, ο οποίος τον προκάλεσε να βγουν έξω από το σχολείο.

Κατά την έξοδό τους, ο δράστης επιτέθηκε με ιδιαίτερη σφοδρότητα στον 14χρονο, καταφέρνοντάς του αλλεπάλληλα χτυπήματα στο κεφάλι και το πρόσωπο. Παρά τις εκκλήσεις του θύματος να σταματήσει («σε παρακαλώ, άφησέ με, πονάω»), ο ανήλικος συνέχισε να τον γρονθοκοπεί μέχρι που ο 14χρονος έχασε τις αισθήσεις του.

«Το κεφάλι του είχε γίνει … δύο κεφάλια»

Η μητέρα του μαθητή, η οποία εργάζεται κοντά στο σχολείο, ειδοποιήθηκε από έντρομους συμμαθητές του γιου της. Όπως περιέγραψε, η εικόνα του παιδιού ήταν αγνώριστη λόγω των βαριών τραυμάτων στο κεφάλι.

Ο 14χρονος διακομίσθηκε άμεσα με ασθενοφόρο στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού», όπου νοσηλεύεται φέροντας ράγισμα στο κρανίο και βαθιά τραύματα γύρω από τα μάτια.

Ο 14χρονος δράστης συνελήφθη με την κατηγορία της πρόκλησης σωματικής βλάβης σε αδύναμο πρόσωπο, ενώ συνελήφθη και ο πατέρας του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου. Μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων διαδικασιών και με εντολή εισαγγελέα, και οι δύο αφέθηκαν ελεύθεροι.