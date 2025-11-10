Με κωδικές ονομασίες ήταν τα ναρκωτικά που πουλούσε στον ιερό ναό στις Τρεις Γέφυρες, o 46χρονος πατέρας Παρθένιος (σύμφωνα με το αστυνομικό ρεπορτάζ, κατά κόσμον Β.Β. – αλλιώς γνωστός και ως Παρθένιος Βεζυρέας), μοντέλο, τραγουδιστής και μάγειρας. Τοξικοεξαρτημένα άτομα σπεύδουν ακόμα έξω από το ναό για να προμηθευτούν ναρκωτικά. Τι αποκαλύπτεται μετά από την εξάρθρωση της εγκληματικής οργάνωσης.

«Κεράκι» για κοκαΐνη, «φανουρόπιτα» για χασίς

Η χρήση κωδικών ονομασιών – συνθηματικών όπως «κεράκι» και «φανουρόπιτα» ήταν απαραίτητη, προκειμένου να προμηθεύονται τοξικοεξαρτημένα άτομα ναρκωτικές ουσίες. Όπου «κεράκι» εννοούσαν κοκαΐνη και όπου «φανουρόπιτα» εννοούσαν την ακατέργαστη κάνναβη.

Όπως μάλιστα αποκαλύπτεται, από σημερινό ρεπορτάζ του τηλεοπτικού σταθμού ΣΚΑΪ, κάποια από αυτά τα άτομα, μη γνωρίζοντας τις εξελίξεις, προσήλθαν ακόμα και σήμερα το πρωί (10/11) στο ναό που είναι κλειστός και χτυπούσαν το κουδούνι.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, στη διάθεσή της η αστυνομία έχει και διαλόγους που είχε ο συγκεκριμένος ρασοφόρος με τα αρχηγικά στελέχη της οργάνωσης που τον κατεύθυναν να προσεγγίσει τους πελάτες και να κάνει τις παραδόσεις των ναρκωτικών. Παράλληλα, οι αστυνομικοί προσήλθαν στο ναό και σήμερα για να συνεχίσουν τις έρευνες για τα ναρκωτικά.

Πώς έφτασε η αστυνομία στα ίχνη τους – Τι αποκαλύπτεται από την έρευνα

«Έφτασαν πληροφορίες στη δίωξη ναρκωτικών ότι χρησιμοποιείται ο χώρος του ναού τόσο για την αποθήκευση ναρκωτικών, κοκαΐνης και ακατέργαστης κάνναβης, όσο και για το εμπόριο ναρκωτικών», δήλωσε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στον ΣΚΑΪ.

Επιπροσθέτως, η κυρία Δημογλίδου, αναφερόμενη στην έρευνα της ΕΛΑΣ, επεσήμανε χαρακτηριστικά ότι «υπάρχει πολύ καλή έρευνα των αστυνομικών της δίωξης, υπάρχουν στοιχεία που περιγράφονται στη δικογραφία και μάλιστα προέκυψαν 8 συλλήψεις. 6 άτομα αν ανήκουν στην εγκληματική οργάνωση η οποία διακινούσε παράνομα και αλλοδαπούς. Μάλιστα, ένας από αυτούς (τους συλληφθέντες) βρίσκεται για το αδίκημα είναι έγκλειστος σε κατάστημα κράτησης. Το κέρδος της εγκληματικής οργάνωσης, στο διάστημα που έχει ερευνήσει η αστυνομία, ξεπερνά τις 100.000 ευρώ».

Κ. Κ.

Πηγή: ΣΚΑΪ