Από την μια άκρη της Αθήνας στην άλλη κινήθηκαν δυο νεαροί με ένα κλεμμένο αυτοκίνητο αλλά δεν είχαν καταλάβει ότι από πίσω τους ήταν ένα περιπολικό της Άμεσης Δράσης.

Η ώρα πλησίαζε δυο τα ξημερώματα όταν στη λεωφόρο Κηφισού οι αστυνομικοί είδαν το όχημα το οποίο είχε κλαπεί λίγες ώρες πριν από την οδό Αγκύρας στη Νέα Σμύρνη.

Αμέσως ενημέρωσαν το Κέντρο Επιχειρήσεων και τους ζητήθηκε να το ακολουθήσουν «από απόσταση ασφαλείας» μέχρι να φτάσουν στην περιοχή και άλλες δυνάμεις.

Στο μεταξύ οι δράστες ανέβηκαν την γέφυρα Βρυούλων και κατευθύνθηκαν προς την Λάμπρου Κατσώνη.

Η Νέα Φιλαδέλφεια και το Καματερό φαίνεται ότι ήταν το «λημέρι» τους.

Τότε οι αστυνομικοί τους έκαναν σήμα να σταματήσουν αλλά ο οδηγός ανέπτυξε ταχύτητα και κατευθύνθηκε προς την λεωφόρο Δημοκρατίας.

Το περιπολικό συνέχισε να τους ακολουθεί μέχρι που το κλεμμένο αυτοκίνητο έφτασε στη οδό Δημητρίου Γούναρη στο Καματερό.

Οι δυο επιβάτες άνοιξαν την πόρτα και άρχισαν να τρέχουν, προσπαθώντας να ξεφύγουν.

Οι αστυνομικοί αποδείχτηκαν εξίσου «γοργοπόδαροι» και τελικά κατάφεραν να ακινητοποιήσουν τον οδηγό.

Ο 25χρονος με χειροπέδες οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα ενώ ο συνεπιβάτης αναζητείται.

Χαράς ευαγγέλια και για τον ιδιοκτήτη του οχήματος όταν χτύπησε το τηλέφωνο του και του ανακοίνωσαν ότι το αυτοκίνητο του είχε βρεθεί.