Σε «κόλπο – γκρόσο» υπέρ της κατανάλωσης φυσικού αερίου εξελίσσεται η μη αποθήκευση της ενέργειας που παράγεται από τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας της Ελλάδας, με αποτέλεσμα τα νοικοκυριά της χώρας να πληρώνουν ακριβότερους λογαριασμούς ρεύματος.

Η μη αποθήκευση δεν ισχύει μόνο για τις μεγάλες εταιρείες που έχουν επενδύσει στις ΑΠΕ, οι οποίες επικαλούνται το υψηλό κόστος των μπαταριών, αλλά και στους μικρομεσαίους παραγωγούς ενέργειας, με φωτοβολταϊκά, μερίδα των οποίων έχει αιτηθεί τη δυνατότητα αποθήκευσης από τις αρμόδιες Αρχές, αλλά ακόμη δεν έχει λάβει «πράσινο φως».

Το τρομερό στην ιστορία είναι ότι η κυβέρνηση πρόσφατα νομοθέτησε τη δυνατότητα να βάλουν και τα νοικοκυριά φωτοβολταϊκά πάνελ σε μπαλκόνια, αλλά καθ’ όπως φαίνεται, στην υπουργική απόφαση που θα θέτει όρους και προϋποθέσεις, ούτε εκεί θα προβλέπεται η εγκατάσταση μπαταρίας.

Και όπως θα δείτε παρακάτω, είτε αφορά τις μεγάλες εταιρείες, είτε τα… μπαλκόνια, το αποτέλεσμα είναι να χάνεται η παραγόμενη ενέργεια «εις υγείαν» των προμηθευτών και εισαγωγέων του φυσικού αερίου.

Το φθηνό ρεύμα που πάει είτε χαμένο, είτε στη… Βουλγαρία

Σε ό,τι αφορά τους μεγάλους παραγωγούς μέσω ΑΠΕ, η εφημερίδα «Καθημερινή της Κυριακής», σε προχθεσινό της δημοσίευμα ανέφερε ότι η έλλειψη μπαταριών οδηγεί σε εξαγωγή μεγάλο μέρος της λεγόμενης «πράσινης ενέργειας».

Και λέμε «λεγόμενης» διότι οι ανεμογεννήτριες έχουν πολέμιους που υποστηρίζουν ότι μόνο «πράσινες» δεν είναι για το περιβάλλον, από τη στιγμή που κόβονται δέντρα και εκτοπίζονται πτηνά και ζώα από τα μέρη που αυτές τοποθετούνται.

Εκεί όμως βρίσκεται και ένα μεγάλο «γιατί»: εφόσον και αυτές έχουν το δικό τους περιβαλλοντικό αποτύπωμα, τουλάχιστον ας προσέφεραν μεγαλύτερο όφελος για όλη την κοινωνία, χωρίς «απώλειες» ενέργειας.

Σύμφωνα λοιπόν με το δημοσίευμα, η Ελλάδα παράγει 17 GW από ΑΠΕ αλλά διαθέτει εγκατεστημένες μπαταρίες για μόλις 220 MW. Έτσι, το σύστημα «πετάει» το ρεύμα που περισσεύει και το αντικαθιστά με φυσικό αέριο.

Ενδεικτικό είναι το γράφημα από το Χρηματιστήριο Ενέργειας που δημοσιεύει η Ζούγκλα.

Στις 22 Ιουνίου από τις 8 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα, οι ΑΠΕ (με πράσινο χρώμα) καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος της κατανάλωσης. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι το επόμενο πρωί, αυξάνεται σημαντικά η κατανάλωση φυσικού αερίου (ροζ χρώμα).

Και σα να μην φτάνει ότι οι Έλληνες πληρώνουν ακριβά το φυσικό αέριο, μέρος της ηλεκτρικής ενέργειας των ΑΠΕ εξάγεται… φθηνά στην Βουλγαρία που διαθέτει μπαταρίες 3,5 GW!

Άνθρωποι που γνωρίζουν το θέμα υποστηρίζουν ότι η έλλειψη μπαταριών στην Ελλάδα έχει ως αποτέλεσμα να χάνεται πάνω από το 50% της ενέργειας από ΑΠΕ.

Φωτοβολταϊκά στα μπαλκόνια

Η ελληνική κυβέρνηση νομοθέτησε πρόσφατα τη δυνατότητα να τοποθετήσουν τα νοικοκυριά φωτοβολταϊκά πάνελ στα μπαλκόνια τους, κάτι που συμβαίνει ήδη και σε άλλες χώρες της Ευρώπης με πολύ λιγότερο ήλιο.

Αυτά τα πάνελ αναμένεται να έχουν ισχύ 800 Watt. Τα plug & play kits, όπως ονομάζονται λόγω της ευκολίας στην τοποθέτησή τους, αναμένεται να κοστίζουν περί τα 550 ευρώ και θα πωλούνται από καταστήματα ηλεκτρικών ειδών.

Το μεγάλο ζητούμενο είναι εάν θα δοθεί η δυνατότητα στα νοικοκυριά να έχουν μία μπαταρία ισχύος π.χ. 2 kwh δίπλα στα πάνελ.

Το αν θα υπάρχει η δυνατότητα ή όχι, πρόκειται να διευκρινιστεί από υπουργική απόφαση, η έκδοση της οποίας καθυστερεί και σύμφωνα με πληροφορίες θα είναι αρνητική για την αποθήκευση.

Η Ένωση Παραγωγών Αποθήκευσης & Φωτοβολταϊκών Ηλεκτροσταθμών (Ε.Π.Α.Φ.Η.) τάσσεται υπέρ στο να διαθέτουν μπαταρίες τα νοικοκυριά και εξηγεί το λόγο:

«Το ελληνικό δίκτυο πιέζεται μεσημέρι. Η υπερπαραγωγή από φωτοβολταϊκά και αιολικά έχει εκτοξεύσει τις ώρες με μηδενικές ή αρνητικές τιμές χονδρικής. Στο πρώτο τετράμηνο του 2026 καταγράφηκαν 239,5 τέτοιες ώρες, έναντι 13 το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Δεκαοκταπλάσιες. Παράλληλα, οι περικοπές παραγωγής ΑΠΕ έφτασαν το 2025 περίπου το 1,85 TWh και το 2026 αναμένονται πολλαπλάσιες και πιθανόν να ξεπεράσουν τις 4Twh. Με απλά λόγια, χάνουμε καθαρή ενέργεια γιατί δεν έχουμε πού να την αποθηκεύσουμε.

Σε αυτό το πλαίσιο, ένα φωτοβολταϊκό μπαλκονιού χωρίς μπαταρία με μηδενική έγχυση, όπως σχεδιάζεται δεν είναι ουδέτερο. Όταν χιλιάδες νοικοκυριά καλύπτουν την κατανάλωση άδειου σπιτιού (σ.σ. εργάσιμες ώρες) των 150-200W από το πάνελ αντί από το δίκτυο, η μεσημεριανή ζήτηση μειώνεται ακόμη περισσότερο. Δηλαδή ακριβώς τις ώρες που το σύστημα ασφυκτιά από πλεόνασμα, του στερούμε και άλλη ζήτηση. Φαίνεται καλό. Δεν είναι. Είναι ο ορισμός του αυτογκόλ».

Στην πραγματικότητα, αυτό που λέει η Ένωση, είναι ότι χωρίς μπαταρία στα μπαλκόνια, κάθε μέρα θα πηγαίνουν χαμένα 600 watt, τα οποία θα μπορούσαν να καταναλώνονται το απόγευμα ή το βράδυ, περιορίζοντας το λογαριασμό του ηλεκτρικού ρεύματος, που εκείνες τις ώρες «τσιμπάει», λόγω του φυσικού αερίου.