Η υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη φαίνεται πως άνοιξε ένα πολύ μεγαλύτερο και σκοτεινότερο κεφάλαιο στον χώρο ορισμένων αποκαλούμενων «σύγχρονων» και «αναγεννητικών» θεραπειών.

Την ώρα που οι αρμόδιες Αρχές αναζητούν απαντήσεις για όσα συνέβησαν πριν από την κατάρρευση του γνωστού τραγουδιστή, γιατροί που γνωρίζουν εκ των έσω τον χώρο αρχίζουν πλέον να σπάνε τη σιωπή τους.

Και όσα καταγγέλλονται μόνο καθησυχαστικά δεν είναι.

Ο ορθοπεδικός χειρουργός Δημήτριος Τσούκας, ο οποίος δραστηριοποιείται επί σειρά ετών στον χώρο της Αναγεννητικής Ιατρικής, προχώρησε σε μία ιδιαίτερα αιχμηρή δημόσια παρέμβαση, περιγράφοντας ουσιαστικά μια «Άγρια Δύση» θεραπειών, όπου, όπως υποστηρίζει, υπάρχουν γιατροί χωρίς την απαιτούμενη εκπαίδευση, προϊόντα χωρίς έγκριση, παραπλανητικές διαφημίσεις και κλινικές χωρίς τα απαραίτητα πρωτόκολλα.

Όταν το PRP… «βαφτίζεται» βλαστοκύτταρο

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί μία από τις πιο σοβαρές αναφορές του.

Σύμφωνα με τον Δημήτριο Τσούκα, υπάρχουν περιπτώσεις όπου απλό PRP –πλάσμα δηλαδή με αυξημένη συγκέντρωση αιμοπεταλίων από το αίμα του ίδιου του ασθενούς– παρουσιάζεται στους ασθενείς ως θεραπεία με βλαστοκύτταρα.

Ο ίδιος είναι κατηγορηματικός ότι πρόκειται για δύο διαφορετικά πράγματα.

Και εδώ ακριβώς αρχίζουν τα δύσκολα ερωτήματα.

Πόσοι ασθενείς γνωρίζουν πραγματικά τι τους χορηγείται; Πόσοι πληρώνουν για μια θεραπεία πιστεύοντας ότι λαμβάνουν κάτι πολύ πιο προηγμένο από αυτό που τελικά χρησιμοποιείται; Και κυρίως, ποιος ελέγχει τι ακριβώς διαφημίζεται πίσω από τις εντυπωσιακές λέξεις «βλαστοκύτταρα», «αναγέννηση» και «μακροζωία»;

«Γιατροί που παριστάνουν τους ειδικούς»

Ο Τσούκας δεν μασά τα λόγια του.

Κάνει λόγο για ιατρούς που εμφανίζονται ως ειδικοί χωρίς την κατάλληλη εκπαίδευση και πιστοποίηση, ενώ θέτει παράλληλα το ζήτημα της χρήσης προϊόντων όπως τα εξωσώματα, τα οποία –όπως αναφέρει– χρησιμοποιούνται χωρίς την απαιτούμενη έγκριση.

Ακόμη πιο ανησυχητική είναι η αναφορά του σε κλινικές οι οποίες, κατά τους ισχυρισμούς του, λειτουργούν χωρίς πιστοποιήσεις ή ακόμη και χωρίς οργανωμένα πρωτόκολλα για την αντιμετώπιση ενός επείγοντος περιστατικού.

Και μετά τον θάνατο Μαζωνάκη, η συγκεκριμένη αναφορά αποκτά αναπόφευκτα άλλη βαρύτητα.

Οι Αρχές εξετάζουν ήδη τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ο τραγουδιστής κατέρρευσε σε ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι, καθώς και όσα προηγήθηκαν της καρδιακής ανακοπής του. Η γιατρός που κατέθεσε στις Αρχές φέρεται να υποστήριξε ότι η διαδικασία της πλασμαφαίρεσης δεν είχε προλάβει να ξεκινήσει.

«Δεν θα σχολιάσω τον θάνατο του Μαζωνάκη. Ακόμα»

Ο Δημήτριος Τσούκας προσέχει να μην προδικάσει τα αποτελέσματα της έρευνας.

Η λέξη όμως που χρησιμοποιεί έχει τη δική της σημασία:

«Ακόμα».

Όπως επισημαίνει, δεν προτίθεται να σχολιάσει αυτή τη στιγμή τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, αναμένοντας τα επίσημα αποτελέσματα των εξετάσεων και περισσότερα στοιχεία για όσα συνέβησαν.

Παράλληλα, όμως, ζητά την άμεση κινητοποίηση του Υπουργείου Υγείας, του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου και των υπόλοιπων αρμόδιων ιατρικών φορέων, ώστε να δημιουργηθεί ειδική επιτροπή ελέγχου και να μπουν σαφείς κανόνες για γιατρούς και κλινικές που εφαρμόζουν τέτοιου είδους τεχνικές.

Ψεύτικες υποσχέσεις στα social media

Υπάρχει όμως και μια ακόμη διάσταση.

Τα social media.

Θεραπείες που υπόσχονται αναγέννηση του οργανισμού, αντιγήρανση, ενίσχυση, «κυτταρική ανανέωση» και αποτελέσματα που πριν από μερικά χρόνια θα ακούγονταν σχεδόν σαν επιστημονική φαντασία κατακλύζουν πλέον το διαδίκτυο.

Ο Τσούκας καταγγέλλει ότι βλέπει διαφημίσεις τις οποίες χαρακτηρίζει «ψευδείς, παραπλανητικές και επικίνδυνες».

Και υποστηρίζει πως δεν προειδοποιεί τώρα, εκ των υστέρων.

Όπως λέει, κρούει τον κώδωνα του κινδύνου εδώ και δύο με τρία χρόνια.

Μετά τον Μαζωνάκη, αρχίζει να σηκώνεται το χαλί;

Ο θάνατος ενός από τους πλέον αναγνωρίσιμους Έλληνες καλλιτέχνες μπορεί τελικά να αποδειχθεί η αφορμή για να στραφούν οι προβολείς σε έναν χώρο που μέχρι σήμερα παρέμενε σε μεγάλο βαθμό έξω από τη δημόσια συζήτηση.

Δεν σημαίνει ότι κάθε γιατρός που δραστηριοποιείται στην Αναγεννητική Ιατρική παρανομεί. Ούτε ότι κάθε σύγχρονη θεραπεία είναι προβληματική.

Σημαίνει, όμως, ότι όταν ένας επιστήμονας του συγκεκριμένου χώρου μιλά δημόσια για ανεκπαίδευτους «ειδικούς», μη εγκεκριμένα προϊόντα, παραπλανητική παρουσίαση θεραπειών και κλινικές χωρίς επαρκή πρωτόκολλα, οι αρμόδιοι δεν μπορούν πλέον να κάνουν ότι δεν ακούν.

Διότι το βασικό ερώτημα πλέον δεν είναι μόνο τι συνέβη στην περίπτωση του Γιώργου Μαζωνάκη.

Είναι και κάτι πολύ μεγαλύτερο:

Πόσες αντίστοιχες πρακτικές εφαρμόζονται καθημερινά χωρίς κανείς να τις ελέγχει; Πόσοι ασθενείς έχουν εμπιστευτεί υποσχέσεις που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα; Και πόσοι ακόμη πρέπει να κινδυνεύσουν μέχρι να μπουν κανόνες σε αυτή την «Άγρια Δύση»;

Το κουβάρι μόλις άρχισε να ξετυλίγεται.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Δημήτριου Τσούκα:

«Ασχολούμαι με την Αναγεννητική Ιατρική και τις εφαρμογές των ενηλίκων βλαστοκυττάρων περισσότερο από 12 χρόνια. Εκπαιδευμένος και πολλαπλά πιστοποιημένος με παγκόσμια αναγνώριση. Είμαι πλήρως ενήμερος για τεχνικές που εφαρμόζονται παγκόσμια με σκοπό την αναγεννητική και ιατρική μακροζωίας . Το πρώτο πράγμα που καταλαβα γρήγορα είναι η έλλειψη κανόνων και ρυθμιστικών μηχανισμών. Ιατροι που παριστάνουν τους ειδικούς χωρίς εκπαίδευση και πιστοποίηση. Χρήση προϊόντων χωρίς έγκριση όπως τα εξωσώματα. Απλό PRP , πλάσμα με αιμοπετάλια αυξημένα από το άιμα, που παρουσιάζεται ως βλαστοκύτταρα στον ασθενή χωρίς να έχουν απολύτως καμία σχέση! Κλινικές χωρίς πιστοποιήσεις και πρωτόκολλα αντιμετώπισης επειγόντων περιστατικών. Δεν θα σχολιάσω κάτι για το θάνατο του Μαζωνάκη. Ακόμα! Περιμένω επίσημα αποτελέσματα εξετάσεων και πληροφορίες για τις συνθήκες θανάτου του. Ομως άμεσα, @επίσημα ιατρικά όργανα , Υπουργείο ΥΓΕΙΑΣ, ΙΣΑ και λοιποί ιατρικοί σύλλογοι, ΠΙΣ κλπ θα πρέπει να φτιάξουν ειδική επιτροπή ελέγχου και ρυθμιστικών κανονισμών στα πλαίσια του FDA και EMA για ιατρούς και κλινικές που εφαρμόζουν τις παραπάνω τεχνικές. Βλέπω διαφημίσεις στα social media που είναι ψευδείς, παραπλανητικές και επικίνδυνες. Κρούω τον κώδωνα του κινδύνου εδώ και 2-3 χρόνια. Τα πράγματα θα γίνουν χειρότερα αν δεν ρυθμιστεί αυτή η Άγρια Δύση.»

Άδωνις Γεωργιάδης: Νέο θεσμικό πλαίσιο για τα ιατρεία ευεξίας και μακροζωίας

Τη θέσπιση ενός νέου και σαφούς νομοθετικού πλαισίου για τη λειτουργία των ιατρείων και των κέντρων που δραστηριοποιούνται στους τομείς της αντιγήρανσης και της μακροζωίας προανήγγειλε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης.

Το υπουργείο Υγείας προχωρά στη διαμόρφωση συγκεκριμένων κανόνων για τα κέντρα που παρέχουν υπηρεσίες σχετικές με την ευεξία, την αντιγήρανση και τη λεγόμενη «longevity», με στόχο να αποσαφηνιστούν οι προϋποθέσεις και τα όρια λειτουργίας τους.

Η πρωτοβουλία έρχεται ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η διερεύνηση των συνθηκών του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη από ανακοπή, υπόθεση που επανέφερε στο προσκήνιο ερωτήματα σχετικά με τις πρακτικές που εφαρμόζονται σε ορισμένα από τα συγκεκριμένα κέντρα.

Μιλώντας στη δημόσια τηλεόραση, ο Άδωνις Γεωργιάδης ανακοίνωσε ότι θα συσταθεί νομοπαρασκευαστική επιτροπή, στην οποία θα συμμετέχουν εξειδικευμένοι γιατροί και νομικοί. Αντικείμενο της επιτροπής θα είναι η κατάρτιση ενός σαφούς πλαισίου που θα καθορίζει τους κανόνες και τις προϋποθέσεις λειτουργίας των σχετικών δομών.

Η υπόθεση του αιφνίδιου θανάτου του γνωστού καλλιτέχνη ανέδειξε, μεταξύ άλλων, τον τρόπο με τον οποίο ορισμένοι γιατροί εφαρμόζουν ή προωθούν μεθόδους και πρακτικές οι οποίες δεν διαθέτουν σε όλες τις περιπτώσεις επαρκή επιστημονική τεκμηρίωση ή ενδέχεται να πραγματοποιούνται εκτός του προβλεπόμενου ιατρικού και θεσμικού πλαισίου.

Ο υπουργός Υγείας χαρακτήρισε την αντιγήρανση και τη μακροζωία, διεθνώς γνωστή ως «longevity», έναν τομέα της ιατρικής επιστήμης που γνωρίζει ταχεία ανάπτυξη.

Σύμφωνα με τον ίδιο, στόχος είναι να ενισχυθεί η ανάπτυξη του συγκεκριμένου κλάδου και στην Ελλάδα, παράλληλα όμως με τη διασφάλιση ότι όλες οι σχετικές ιατρικές πράξεις πραγματοποιούνται υπό τις απαιτούμενες συνθήκες ασφάλειας και σύμφωνα με τους επιστημονικούς κανόνες.

Όπως επισήμανε, απαιτείται πλέον ένα πιο εξειδικευμένο θεσμικό πλαίσιο, το οποίο θα καθορίζει με σαφήνεια ποιες ιατρικές πράξεις επιτρέπεται να πραγματοποιούνται, από ποιους επαγγελματίες υγείας και σε ποιους χώρους.

Παράλληλα, αναμένεται να ενισχυθούν οι έλεγχοι, ώστε να εντοπίζονται περιπτώσεις κατά τις οποίες εφαρμόζονται πρακτικές που δεν πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις.