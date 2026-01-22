Το Άστρος Κυνουρίας πενθεί τον άτυχο σημαιοφόρο λιμενικό, Ανδρέα Αραχωβίτη. Ο 53χρονος έχασε τη ζωή του προσπαθώντας να δέσει σκάφη εν ώρα σφοδρής καταιγίδας.

Ο λιμενικός χτυπήθηκε από τεράστιο κύμα με συνέπεια να πέσει στη θάλασσα, απ’ όπου ανασύρθηκε λίγη ώρα αργότερα χωρίς τις αισθήσεις του. Μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Άστρους όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Την Παρασκευή θα γίνει η κηδεία του 53χρονου. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στις 11 το πρωί στον Ιερό Ναό Υπαπαντής Πραστού Αγίου Ανδρέα.

Πώς συνέβη η τραγωδία

Ο Ανδρέας Αραχωβίτης μαζί με συνάδελφο του ξεκίνησε να κατέβει στο Λιμάνι με σκοπό να δώσει εντολή να απομακρυνθούν οι ιδιοκτήτες σκαφών από το σημείο του λιμενοβραχίονα που το χτυπούσε ανελέητα η θάλασσα με μεγάλα κύματα .

Κάποια σκάφη είχαν σπάσει τα ρεμέτζα τους και είχαν παρασυρθεί από τον δυνατό αέρα και τα μεγάλα κύματα.

Έτσι ο Σημαιοφόρος μαζί με την Διοικητή του Σταθμού και έναν ακόμη ιδιοκτήτη σκάφους περπάτησαν προς το σημείο που ήταν ένα εκ των σκαφών για να το δέσουν.

Εκείνη την στιγμή ένα μεγάλο κύμα έσκασε πάνω στον κυματοθραύστη και όλο το βάρος του έπεσε μέσα στο μόλο, δηλαδή εκεί που βρίσκονταν οι Λιμενικοί και ο ιδιοκτήτης του σκάφους.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να παρασυρθούν από τον όγκο του νερού και να βρεθούν όλοι στην θάλασσα.

Ο άτυχος λιμενικός Ανδρέας Αραχωβίτης γλίστρησε και χτύπησε το κεφάλι του στο μόλο με αποτέλεσμα να χάσει τις αισθήσεις του πέφτοντας στην θάλασσα.

Η συνέχεια ήταν τραγική, καθώς ο 53χρονος δεν τα κατάφερε και έχασε την ζωή του.