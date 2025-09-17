Στην αγορά ακόμη μιας φρεγάτας Belharra από τη Γαλλία, θα προχωρήσει η Ελλάδα, αφού το ΚΥΣΕΑ, ενέκρινε την Τετάρτη (17/) την απόκτησή της, στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού των Ενόπλων Δυνάμεων,

Αυτό μετέδωσε το πρακτορείο Reuters που επικαλείται δύο κυβερνητικές πηγές.

Συγκεκριμένα, το Reuters αναφέρει ότι η Αθήνα είχε συμφωνήσει το 2021 να προμηθευτεί νέες φρεγάτες Belharra αξίας περίπου 3 δισ. ευρώ, με δικαίωμα αγοράς μίας επιπλέον, ώστε να αντικαταστήσει παλαιότερα πλοία που υπηρετούν στο Πολεμικό Ναυτικό για περισσότερα από 30 χρόνια.

«Το ΚΥΣΕΑ ενέκρινε την προμήθεια τέταρτης φρεγάτας Belharra από τη Γαλλία», δήλωσε ανώτερος κυβερνητικός αξιωματούχος, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες, σημειώνει το ειδησεογραφικό πρακτορείο, ενώ υπογραμμίζει ότι την αγορά επιβεβαίωσε και δεύτερη κυβερνητική πηγή.

Ο υπουργός Άμυνας, Νίκος Δένδιας, δήλωσε νωρίτερα ότι η νέα φρεγάτα θα φέρει βαλλιστικούς πυραύλους. Η αγορά αναμένεται να εγκριθεί από την αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή τις επόμενες ημέρες.

Στο πλαίσιο δεκαετούς εξοπλιστικού προγράμματος ύψους άνω των 25 δισ. ευρώ, η Ελλάδα προγραμματίζει επίσης την αγορά μαχητικών F-35 από τις ΗΠΑ, νέων υποβρυχίων, μη επανδρωμένων αεροπορικών, θαλάσσιων και υποβρύχιων συστημάτων, καθώς και μιας αντιαεροπορικής «ομπρέλας» με την ονομασία «Ασπίδα του Αχιλλέα», σημειώνει το Reuters.

Είναι διάδοχος μιας σειράς κορυφαίων φρεγατών

H φρεγάτα Belharra της Naval Group, (διάδοχος μιας σειράς κορυφαίων φρεγατών La Fayette, Horizon, FREMM) είναι μια συμπαγής φρεγάτα εκτοπίσματος 4.400 τόνων, ικανή να εκπληρώνει πολλαπλούς ρόλους και αποστολές, επιχειρώντας μόνη της ή εντός ενός ναυτικού σχηματισμού, πραγματοποιώντας αποστολές μεγάλης διάρκειας και βεληνεκούς στην ανοικτή θάλασσα ή στο πλαίσιο αποστολών επιτήρησης των ακτών, σε ένα πυκνό και εχθρικό θαλάσσιο περιβάλλον.

Η φρεγάτα Belharra θα προσφέρει κορυφαίες επιδόσεις στον ανθυποβρυχιακό πόλεμο, μια άνευ προηγουμένου ικανότητα ανίχνευσης αεροσκαφών και ενισχυμένη ικανότητα πολέμου επιφάνειας-αέρος. Αποτελεί δηλαδή μία πλατφόρμα πολλαπλών αποστολών, στην οποία θα προστεθούν επίσης ικανότητες που ανταποκρίνονται σε νέες απειλές όπως ασύμμετρος πόλεμος ή υπεράσπιση στον κυβερνοχώρο.

Η Γαλλική φρεγάτα ανταποκρίνεται σε όλες τις επιχειρησιακές ανάγκες του Πολεμικού Ναυτικού της Ελλάδας, συμπεριλαμβανομένης της επιβεβαίωση της εθνικής κυριαρχίας, της προστασίας της ΑΟΖ και την συμμετοχή σε πολυεθνικές επιχειρήσεις.