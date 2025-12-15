To «ΟΥΡΑΝΙΑ A» είναι ένα αλιευτικό ανοιχτής θάλασσας το οποίο επιχειρούσε με βάση το μεγάλο λιμάνι που φιλοξενεί τα ψαράδικα του Αιγαίου, στη Νέα Μηχανιώνα.

Το σκάφος φέρεται να ανήκει στην εταιρεία «ΑΡΓΩ ΑΛΦΑ» της οποίας διαχειριστής φέρεται να είναι ο Παναγιώτης Γιουλάκος. Όμως ο Παναγιώτης Γιουλάκος εμφανίζεται να είναι ταυτόχρονα αντιπρόεδρος και σε μια άλλη εταιρεία με τον όχι και τόσο… διακριτικό τίτλο «ΑΛΦΑ ΣΙΓΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ», δηλαδή με δραστηριότητες πάσης φύσεως και ανάγκης.

Εδώ έρχεται και δένει το «story» που αφορά τη διακίνηση κοκαΐνης από τη Λατινική Αμερική μέχρι την Ανατολική Μεσόγειο.

Αυτή η «ΑΛΦΑ ΣΙΓΜΑ Α.Ε.», εμφανίζεται να έχει πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Αλέξανδρο Αγγελόπουλο, τον επονομαζόμενο και Έλληνα «Εσκομπάρ» και αντιπρόεδρο τον Παναγιώτη Γιουλάκο, δηλαδή τον άνθρωπο που φέρεται ως διαχειριστής της εταιρείας στην οποία ανήκει ο αλιευτικό «ΟΥΡΑΝΙΑ Α», το σκάφος το οποίο έπιασαν στα ανοιχτά των γαλλικών ακτών του Ατλαντικού οι άνδρες του Πολεμικού Ναυτικού της Γαλλίας.

Ένα σκάφος γεμάτο με κοκαΐνη, σε απόλυτα καθαρή μορφή, από 5 – 7 τόνους, που σημαίνει πως όταν κοπεί στην πιάτσα των ναρκωτικών της Ευρώπης η λαθρέμποροι να είχαν κέρδη πολλών δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ.

Το «ΟΥΡΑΝΙΑ A», ξεκίνησε από τη Νέα Μηχανιώνα για να φτάσει στη Νότια Αμερική, διασχίζοντας τον Ατλαντικό. Ωστόσο όσο κι αν ψάξει κανείς στις διάφορες εξειδικευμένες ιστοσελίδες είναι δύσκολο να εντοπίσει το ακριβές σήμα του σκάφους αυτού, που σημαίνει πως δεν είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε τις ακριβείς λεπτομέρειες για τη σωστή πορεία του αλιευτικού στο μεγάλο αυτό ταξίδι του από την Ανατολική Μεσόγειο έως τη Νότια Αμερική.

Κι αυτό γιατί ο καπετάνιος του είχε φροντίσει να απενεργοποιεί κατά διαστήματα τον πομπό που στέλνει το γνωστό σήμα στον δορυφόρο ώστε να παρακολουθείται η πορεία ενός πλοίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες της «Ζούγκλας», οι οποίες επιβεβαιώνονται απόλυτα από την Ελληνική Υπηρεσία Διερεύνησης Ναυτικών Ατυχημάτων, το «OΥΡΑΝΙΑ A», στις 19 Δεκεμβρίου του 2021 είχε προσαράξει στον ύφαλο Τρυπητή, κάπου μισό μίλι βορειοδυτικά της Μακρονήσου.

Δείτε το απόσπασμα:

Σημειώνεται πως από το πρωί της Δευτέρας βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση του ελληνικού FBI, μετά από συνεννόηση με διεθνείς υπηρεσίες δίωξης ναρκωτικών, που εντόπισαν πλοίο, το οποίο ανήκει στον επονομαζόμενο «έλληνα Εσκομπάρ», Αλέξανδρο Αγγελόπουλο, να πλέει ανοιχτά της Γαλλίας, γεμάτο με φορτίο κοκαΐνης.

Μετά από έφοδο των Αρχών που έγινε στο πλοίο, έχουν τεθεί υπό κράτηση τα πέντε μέλη του πληρώματος. Πιο αναλυτικά, το πλοίο ξεκίνησε από τη Νέα Μηχανιώνα, έφτασε στη Λατινική Αμερική και εκεί φόρτωσε στα αμπάρια του μεγάλη ποσότητα κοκαΐνης. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τα ναρκωτικά είχαν προορισμό την Ευρώπη, χωρίς ωστόσο να έχει ξεκαθαρίσει ακόμα σε ποιό λιμάνι θα κατέληγαν.

Τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης που έχουν συλληφθεί στην Ελλάδα είναι από Θήβα και Αθήνα και ανάμεσά τους και ο γνωστός βαρόνος των ναρκωτικών, που συνελήφθη στην Κατερίνη από ειδικό κλιμάκιο της Διεύθυνσης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Το σκάφος το ρυμουλκεί το πολεμικό ναυτικό της Γαλλίας, που συνδράμει την Ελλάδα και όταν πιάσει λιμάνι, θα μπορέσουν να καταμετρηθούν οι ποσότητες των ναρκωτικών ενώ η χώρα μας θα ζητήσει την έκδοση των συλληφθέντων από το πλήρωμα για να δικαστούν από την Ελληνική Δικαιοσύνη.

Ο επονομαζόμενος «έλληνας Εσκομπάρ», αναμένεται να κατηγορηθεί ως χρηματοδότης του πλοίου με το τεράστιο φορτίο κοκαΐνης, που ξεπερνά τον ένα τόνο.

Να σημειωθεί πως την υπόθεση με το συγκεκριμένο πλοίο παρακολουθούσε και το τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών του ΣΔΟΕ αλλά και το Λιμενικό.

Οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν στα Δικαστήρια του Πειραιά την Τρίτη το πρωί.

