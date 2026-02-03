«Μαϊμού» μήνυμα περί δήθεν επιβολής «ποινής» ή «προστίμου» για υπέρβαση ορίου ταχύτητας από την Τροχαία έχει φτάσει σε πολλά κινητά τηλέφωνα.

Οι επιτήδειοι στέλνουν έναν «σύνδεσμο (link) για άμεση πληρωμή μικρού χρηματικού ποσού, με αναφορές σε ανύπαρκτες διαδικασίες και πλατφόρμες πληρωμών».

Το κείμενο του μηνύματος έχει πολλά ορθογραφικά, συντακτικά και νοηματικά λάθη, καθώς ο συντάκτης του χρησιμοποίησε την τεχνολογία αλλά όχι το… μυαλό του.

Από την Ελληνική Αστυνομία ενημερώνουν τους πολίτες:

να μην ανταποκρίνονται στο μήνυμα,

να μην πατούν τον σύνδεσμο,

να μην καταχωρούν προσωπικά ή τραπεζικά στοιχεία,

να το αγνοούν και να το διαγράφουν.

Υπενθυμίζεται ότι παρόμοιες πρακτικές αποσκοπούν στην υποκλοπή χρημάτων ή προσωπικών δεδομένων (phishing). Σε περίπτωση που κάποιος πολίτης έχει ήδη ακολουθήσει τον σύνδεσμο ή έχει καταχωρίσει στοιχεία, συνιστάται η άμεση επικοινωνία με την Τράπεζά του και η ενημέρωση των αρμόδιων αστυνομικών Αρχών.