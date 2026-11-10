Σε θρίλερ για γερά νεύρα εξελίσσεται η υπόθεση με την ανεύρεση ανθρώπινης σορού μέσα σε βαλίτσα στον Άγιο Παντελεήμονα, με το Τμήμα Ανθρωποκτονιών της ΕΛ.ΑΣ. να ερευνά προσεκτικά κάθε πτυχή προκειμένου να ρίξει φως στις συνθήκες θανάτου της 24χρονης γυναίκας από την Μπουρκίνα Φάσο.

Η ανατριχιαστική ανακάλυψη έγινε την Κυριακή 8 Νοεμβρίου στη συμβολή των οδών Αλκαμένους και Χαρίσσης, όταν ένας 29χρονος αλλοδαπός παρατήρησε μια βαλίτσα από την οποία αναδυόταν έντονη δυσοσμία και ειδοποίησε το τοπικό Αστυνομικό Τμήμα. Οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο άνοιξαν τη βαλίτσα, ερχόμενοι αντιμέτωποι με το μακάβριο θέαμα του πτώματος της νεαρής, το οποίο μάλιστα βρέθηκε δεμένο χειροπόδαρα.

Η εξαφάνιση της 24χρονης είχε δηλωθεί στις Αρχές μερικές ημέρες νωρίτερα, στις 29 Οκτωβρίου, από τον σύντροφό της, όταν η κοπέλα βγήκε για μια βόλτα και δεν επέστρεψε ποτέ. Μάλιστα, οι Αρχές τον κάλεσαν ήδη να δώσει κατάθεση για την υπόθεση.

Δύο σενάρια στο «μικροσκόπιο» των Αρχών

Παρότι το πτώμα βρέθηκε δεμένο, η πρώτη ιατροδικαστική εξέταση έδειξε πως η σορός δεν φέρει εμφανή τραύματα, κάτι που περιπλέκει την υπόθεση. Οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν πλέον δύο βασικά σενάρια:

Θάνατος από χρήση ναρκωτικών: Η νεαρή γυναίκα να έχασε τη ζωή της μετά από χρήση ουσιών και τα άτομα που βρίσκονταν μαζί της, προκειμένου να αποκρύψουν το γεγονός, να έδεσαν και να έκλεισαν τη σορό της στη βαλίτσα, εγκαταλείποντάς την στη συνέχεια στον δρόμο.

Εγκληματική ενέργεια: Να πρόκειται για ανθρωποκτονία, παρά την αρχική απουσία ορατών τραυμάτων που να υποδεικνύουν φονικό όπλο.

Για την ώρα, η απάντηση στον γρίφο των αιτιών θανάτου αναμένεται να δοθεί μέσα από την ολοκληρωμένη νεκροψία-νεκροτομή, η οποία θα φωτίσει τα ακριβή ιατροδικαστικά ευρήματα.

Παράλληλα, οι αναλυτές της ΕΛ.ΑΣ. «σαρώνουν» το βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής, επιχειρώντας να ανασυνθέσουν τις τελευταίες κινήσεις της άτυχης κοπέλας, αλλά και να εντοπίσουν τα άτομα που εγκατέλειψαν τη βαλίτσα στο συγκεκριμένο σημείο του Αγίου Παντελεήμονα.