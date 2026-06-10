Στο επίκεντρο του διεθνούς ταξιδιωτικού ενδιαφέροντος βρίσκεται η Αττική, μέσα από μια νέα στρατηγική εκστρατεία προβολής που υλοποίησε η Νέα Μητροπολιτική Αττική. Στόχος της δράσης είναι η εδραίωση της ευρύτερης περιοχής της Αθήνας ως ενός πολυδιάστατου, παγκόσμιας κλάσης προορισμού, ικανού να προσφέρει μοναδικές εμπειρίες 12 μήνες τον χρόνο.

Το φημισμένο βρετανικό ταξιδιωτικό περιοδικό Wanderlust φιλοξενεί ένα πλούσιο, εκτενές αφιέρωμα με τίτλο: «Αρχαία κληρονομιά, η γοητεία της Ριβιέρας και η μαγεία των νησιών στην Ευρύτερη Περιοχή της Αθήνας». Το δημοσίευμα προσκαλεί το διεθνές κοινό να ανακαλύψει ξανά την Αττική, αναδεικνύοντας την τέλεια ισορροπία ανάμεσα στον αστικό πολιτισμό, τον θαλάσσιο τουρισμό, τις νησιωτικές αποδράσεις και τον οινοτουρισμό.

Η συγκεκριμένη ενέργεια εντάσσεται στο πλαίσιο του έργου «Οργανισμός Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού της Περιφέρειας Αττικής (DMMO)» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (Πρόγραμμα «Αττική 2021–2027»).

Αθηναϊκή Ριβιέρα, Σαρωνικός και Μεσόγεια σε πρώτο πλάνο

Το αφιέρωμα του Wanderlust εστιάζει στην εκπληκτική ικανότητα της Αττικής να συνδυάζει ετερόκλητες, υψηλού επιπέδου εμπειρίες σε απόσταση αναπνοής, σημειώνοντας: «Η Αθήνα είναι ένας από τους ελάχιστους ευρωπαϊκούς προορισμούς που καταφέρνει να συνδυάζει αστική ενέργεια και αποδράσεις ταυτόχρονα. Σε απόσταση μόλις μίας ώρας, διαθέτει μια υπέροχη ριβιέρα, νησιά και αμπελώνες παγκόσμιας κλάσης».

Το βρετανικό περιοδικό κάνει εκτενή αναφορά στο παραλιακό μέτωπο της Αττικής, το οποίο μαγνητίζει τους επισκέπτες:

«Εκτεινόμενη σε μήκος 72 χιλιομέτρων, η ειδυλλιακή Αθηναϊκή Ριβιέρα είναι το μέρος όπου οι ντόπιοι μπαίνουν αμέσως σε mood διακοπών. Νότια από εδώ, μια σειρά από ελκυστικές, παραθαλάσσιες περιοχές εκτείνονται μέχρι το Ακρωτήριο του Σουνίου, όπου ο Ναός του Ποσειδώνα, ηλικίας 2.400 ετών, δεσπόζει πάνω σε έναν βράχο. Δεν υπάρχει πιο μαγικό σημείο για να παρακολουθήσετε το ηλιοβασίλεμα».

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στα νησιά του Σαρωνικού Κόλπου, τα οποία χαρακτηρίζονται ως ιδανικά για μονοήμερες εκδρομές ή σύντομες διαμονές, καθώς η πρόσβαση σε αυτά γίνεται εύκολα από το κέντρο της Αθήνας, χωρίς την ανάγκη πτήσεων ή πολύωρων ταξιδιών. Το περιοδικό πλέκει το εγκώμιο της ιστορικής Αίγινας, του μικροσκοπικού Αγκιστρίου, της μποέμικης Ύδρας, των κοσμοπολίτικων Σπετσών και του ρομαντικού Πόρου.

Δείτε φωτογραφίες από τα νησιά του Αργοσαρωνικού:

Δείτε φωτογραφίες από την Αθηναϊκή Ριβιέρα:

Γαστρονομία και Οινοτουρισμός χιλιετιών

Πέρα από τον ήλιο και τη θάλασσα, το Wanderlust αναδεικνύει τη γαστρονομική ταυτότητα της Αττικής, εστιάζοντας στα Μεσόγεια.

«Σε απόσταση αναπνοής από το κέντρο της πόλης υπάρχουν επίσης περίπου 6.500 στρέμματα αμπελώνων. Πρόκειται για τα Μεσόγεια, όπου το κρασί παράγεται εδώ και χιλιετίες. Αρκετοί από τους περισσότερους από 40 αμπελώνες προσφέρουν ξεναγήσεις και γευσιγνωσίες για τους λάτρεις της γαστρονομίας.»

Στρατηγικός στόχος η βιώσιμη και ποιοτική ανάπτυξη

Με όχημα τη συγκεκριμένη διεθνή προβολή, ο Οργανισμός Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού της Περιφέρειας Αττικής (DMMO) Αττικής επιβεβαιώνει τη μοναδική γεωγραφική θέση της Περιφέρειας. Ο ταξιδιώτης έχει το σπάνιο προνόμιο να συνδυάζει την επίσκεψη σε κορυφαία αρχαιολογικά μνημεία παγκόσμιας εμβέλειας με θαλάσσιες δραστηριότητες, κοσμοπολίτικες βόλτες στα νησιά και γαστρονομικές περιηγήσεις, χωρίς τη χρονική πίεση και την κούραση των μεγάλων μετακινήσεων.

Η Νέα Μητροπολιτική Αττική συνεχίζει να υλοποιεί με συνέπεια το πλάνο τουριστικής προώθησης, εστιάζοντας σταθερά στην ποιότητα, την αυθεντικότητα και τη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη, καθιστώντας την Αττική έναν ελκυστικό προορισμό για κάθε εποχή του χρόνου.