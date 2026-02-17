Μετακινήσεις για… γερά νεύρα στο Λεκανοπέδιο, σήμερα 17/02 με ατελείωτες ουρές οχημάτων και αναμονές, λόγω των έργων που εκτελούνται στην Αττική Οδό, αλλά και των απεργιακών κινητοποιήσεων που εξήγγειλαν οι ιδιοκτήτες και οι οδηγοί ταξί.

Η Αττική Οδός θα είναι κλειστή έως και την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο από το ύψος του κόμβου Ασπροπύργου, έως τον κόμβο της Λεωφόρου Φυλής, γεγονός που επιτείνει την ταλαιπωρία στο οδικό δίκτυο της πρωτεύουσας.

Στην επιβαρυμένη κατάσταση προστίθεται και η απεργία των οδηγών ταξί, οι οποίοι έχουν τραβήξει χειρόφρενο για τρεις ημέρες στην Αττική, από τα ξημερώματα της Τρίτης έως και την Πέμπτη 19/02, η οποία αναμένεται να προκαλέσει ακόμα περισσότερα προβλήματα στην κίνηση των οχημάτων.

Οι προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις πραγματοποιούνται λόγω έκτακτης εκτέλεσης εργασιών συντήρησης της σήραγγας «Λιοσίων». Κλειστό θα παραμείνει το τμήμα στην κατεύθυνση προς Αεροδρόμιο, περιοχής Δήμων Μάνδρας-Ειδυλλίας, Ελευσίνας, Ασπροπύργου και Φυλής.

Η εκτροπή των οχημάτων στη Λεωφόρο Αθηνών έχει δημιουργήσει μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων, ενώ οι εργασίες συντήρησης στη σήραγγα των Λιοσίων έχουν ως επακόλουθο τον αποκλεισμό των εισόδων στον αυτοκινητόδρομο, από την Ελευσίνα μέχρι και την περιφερειακή Αιγάλεω.

Οι εναλλακτικές που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι οδηγοί είναι συγκεκριμένες. Τα οχήματα που κατευθύνονται προς το κέντρο της Αθήνας εκτρέπονται στην Λεωφόρο Αθηνών. Τα οχήματα με κατεύθυνση προς Λαμία, επίσης εκτρέπονται προς Λ. Αθηνών και στη συνέχεια στρίβουν αριστερά στον Κηφισό, στο ύψος των ΚΤΕΛ. Ενώ τα οχήματα με προορισμό το αεροδρόμιο κάνουν έναν μεγάλο κύκλο, ακολουθώντας την Λ. Αθηνών, στη συνέχεια στροφή στον Κηφισό και επανείσοδο στην Αττική Οδό από τον κόμβο Μεταμόρφωσης.

Η κυκλοφορία επιβαρύνεται ιδιαίτερα κατά τις ώρες αιχμής, καθώς μεγάλος αριθμός φορτηγών από τον Ασπρόπυργο, όπου δραστηριοποιούνται πολλές εταιρείες logistics, εκτρέπεται πλέον στη Λεωφόρο Αθηνών. Κατά τη διάρκεια των εργασιών στη σήραγγα των Λιοσίων, μόνο οχήματα έκτακτης ανάγκης θα διέρχονται κανονικά από το αποκλεισμένο τμήμα, με τη συνδρομή της Τροχαίας.

Η κίνηση τώρα

Μεγάλο μποτιλιάρισμα παρατηρείται το πρωινό της Τρίτης 17/02 στον Κηφισό, στο ρεύμα προς Κηφισιά, όπου τα οχήματα κινούνται με χαμηλές ταχύτητες από το Αιγάλεω έως το ύψος της Νέας Ιωνίας.

Μποτιλιάρισμα εντοπίζεται και στους δρόμους πέριξ του λιμανιού του Πειραιά, αλλά και στην Κηφισίας ανά διαστήματα.

Δείτε την εικόνα Live από την κάμερα της Ζούγκλας στο 17ο χιλιόμετρο Αθηνών – Λαμίας:

Δείτε την εικόνα από τον χάρτη της κίνησης: