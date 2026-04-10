Αύριο, Μεγάλο Σάββατο (11/4) αναμένεται να δικαστεί στο αυτόφωρο η εγγονή του παλιού υπουργού του ΠΑΣΟΚ Άκη Τσοχατζόπουλου, η οποία συνελήφθη τα ξημερώματα της Μεγάλης Παρασκευής (10/4) για κατοχή ναρκωτικών μαζί με έναν φίλο της.

Η 26χρονη παραμένει κρατούμενη, όπως και ο φίλος της, καθώς έχει σχηματιστεί δικογραφία σε βάρος τους.

Στην κατοχή της βρέθηκε πολύ μικρή ποσότητα κάνναβης, βάρους 3,11 γραμμαρίων, ενώ στην κατοχή του φίλου της βρέθηκαν ένα στιλέτο, ένα φυσίγγιο και ποσότητα ναρκωτικών ουσιών.