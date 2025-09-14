Μια ιδιαίτερη εικόνα χάρισε στους Πατρινούς το πέρασμα του εντυπωσιακού mega yacht «This Is It» ανοιχτά της πόλης. Το σκάφος, με μήκος περίπου 43 μέτρα και φουτουριστική σχεδίαση που θυμίζει περισσότερο διαστημόπλοιο παρά παραδοσιακό γιοτ, έμοιαζε να ταξιδεύει από το μέλλον στον Πατραϊκό.

Το «This Is It» κατασκευάστηκε στην Ιταλία και θεωρείται μοναδικό στο είδος του, αφού πρόκειται για πολυτελές catamaran με καθαρές γραμμές και εντυπωσιακή αεροδυναμική. Μπορεί να αναπτύξει ταχύτητες πάνω από 20 κόμβους και να καλύψει χιλιάδες ναυτικά μίλια χωρίς ανεφοδιασμό, προσφέροντας την άνεση ενός πλωτού ξενοδοχείου με καμπίνες, σαλόνια και χώρους χαλάρωσης.

Περισσότερα στο idrones.gr