O πυρομετεωρολόγος, Θεόδωρος Γιάνναρος, με μία ανάρτησή του στο Facebook, κάνει την μέχρι στιγμής αποτίμηση των πυρκαγιών της Βοιωτίας. Υπογραμμίζει το μέγεθος της καταστροφής, όπως και τις ανθρώπινες και πολιτικές ευθύνες αυτής της τραγωδίας.

«Θα το πω όσο πιο απλά γίνεται, ώστε να γίνει κατανοητό από όλους και όλες: Η κλιματική αλλαγή και ο καιρός στήνουν τη σκηνή επάνω στην οποία μπορεί να ανεβάσει το έργο της η φωτιά. Το εάν θα παιχτεί αυτό το έργο και εάν θα καταλήξει να είναι καταστροφικό, εξαρτάται σχεδόν αποκλειστικά από τον άνθρωπο. Γιατί; Διότι οι περισσότερες πυρκαγιές ξεκινούν από ανθρωπογενή δραστηριότητα και γιατί εδώ και δεκαετίες εφαρμόζουμε λάθος πολιτικές στο πεδίο της διαχείρισης του τοπίου και του κινδύνου.»

Οι αναλυτικές δηλώσεις του σχετικά με τις πυρκαγιές