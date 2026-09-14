Νέα ψηφιακά δεδομένα έρχονται στο φως από την ανάλυση του εξοπλισμού στο ιατρείο του Κολωνακίου, για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Το λογισμικό του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης αποτυπώνει το ακριβές χρονικό διάστημα της θεραπείας και τη στιγμή της κατάρρευσης του τραγουδιστή.

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στις έρευνες των Αρχών για τη διαλεύκανση των αιτιών θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη. Τα στελέχη των Εγκληματολογικών Εργαστηρίων της ΕΛ.ΑΣ., αναλύοντας το λογισμικό του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης που χρησιμοποιήθηκε από τους κατηγορούμενους γιατρούς, Ηλία Θεοδωρόπουλο και Μαρία Γάκα, κατάφεραν να εξαγάγουν κρίσιμα δεδομένα για τις τελευταίες στιγμές του καλλιτέχνη.

Τα ψηφιακά ίχνη και τα 42 κρίσιμα λεπτά

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, το μηχάνημα κατέγραψε χρόνο έναρξης της διαδικασίας στις 14:12, ενώ η λειτουργία του διήρκεσε συνολικά 42 λεπτά (ολοκληρώθηκε δηλαδή στις 14:54). Τα δεδομένα αυτά αποδεικνύουν ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης υπέστη την καρδιακή ανακοπή και έχασε τις αισθήσεις του κατά τη διάρκεια της θεραπευτικής συνεδρίας, τουλάχιστον μιάμιση ώρα πριν ειδοποιηθεί το ΕΚΑΒ (στις 16:21).

Το ψηφιακό αποτύπωμα του μηχανήματος ακυρώνει τους αρχικούς ισχυρισμούς των γιατρών περί ξαφνικής αδιαθεσίας κατά τη φλεβοκέντηση και αποκαλύπτει ένα τεράστιο χρονικό κενό, κατά το οποίο ο ασθενής παρέμενε χωρίς εξειδικευμένη νοσοκομειακή φροντίδα.

Στο «στόχαστρο» η καθυστέρηση και οι ενέργειες των γιατρών

Τα νέα αυτά στοιχεία θεωρούνται καθοριστικής σημασίας για την ποινική μεταχείριση των δύο κατηγορουμένων, καθώς ο αρμόδιος Ανακριτής εξετάζει την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου από θανατηφόρα έκθεση σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, αίτημα που αναμένεται να υποβάλει και η οικογένεια του εκλιπόντος.

Οι Αρχές εστιάζουν πλέον στο τι ακριβώς συνέβη στο διάστημα μεταξύ 15:00 και 16:20, εξετάζοντας αν οι γιατροί επιχείρησαν να επαναφέρουν τον τραγουδιστή με δικές τους ενέργειες (όπως με τη χορήγηση ενέσεων αδρεναλίνης) ή αν αναλώθηκαν σε προσπάθειες απόκρυψης στοιχείων και αλλοίωσης της εικόνας του ιατρείου, πριν καλέσουν τις πρώτες βοήθειες.