Στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων στη Βάρη Αττικής βρέθηκε ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού, Αντιστράτηγος Γεώργιος Κωστίδης, στο πλαίσιο προγραμματισμένης επίσκεψης.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στη Σχολή, ο Αρχηγός ενημερώθηκε αναλυτικά για το τρέχον εκπαιδευτικό πρόγραμμα, τις τρέχουσες δραστηριότητες και τους επιχειρησιακούς στόχους του ιδρύματος, ενώ είχε την ευκαιρία να ξεναγηθεί και να επιθεωρήσει τις κτιριακές και εκπαιδευτικές υποδομές.

Παράλληλα, μίλησε στα στελέχη της IVης Τάξης, υπογραμμίζοντας την καταλυτική σημασία που έχει η συνεχής και υψηλού επιπέδου εκπαίδευση στη διαμόρφωση των νέων στελεχών του Στρατού Ξηράς.

Στο κλείσιμο της ομιλίας του, ο Αρχηγός έδωσε σαφείς κατευθυντήριες οδηγίες ενόψει της επικείμενης υποδοχής και κατάταξης των πρωτοετών Ευέλπιδων, δίνοντας ουσιαστικά το σύνθημα για την προετοιμασία των νέων αξιωματικών.