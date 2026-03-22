Με ένα ιδιαίτερα συγκινητικό μήνυμα από τον πιλότο της Ομάδας «Ζευς» ολοκληρώθηκε η αεροπορική επίδειξη στο Μεσολόγγι, στο πλαίσιο της επετειακής παρέλασης για τα 200 χρόνια από την Ηρωική Έξοδο.

«Τιμή και δόξα στους ελεύθερους πολιορκημένους», ήταν τα λόγια του πιλότου, τα οποία προκάλεσαν έντονη συγκίνηση στους παρευρισκόμενους.

Το κοινό αντέδρασε με παρατεταμένο χειροκρότημα, αποδίδοντας φόρο τιμής τόσο στον πιλότο της επίδειξης, όσο και σε όλους όσοι συμμετείχαν στη στρατιωτική παρέλαση που πραγματοποιήθηκε στην Ιερά Πόλη του Μεσολογγίου, σε μια ημέρα υψηλού συμβολισμού και ιστορικής μνήμης.