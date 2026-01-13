Εδώ και 38 μέρες αγνοείται ο 33χρονος γιατρός, Αλέξης Τσικόπουλος, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν την Κυριακή 7 Δεκεμβρίου, σε περιοχή των Χανίων.

Οι προσπάθειες των Αρχών, τον διασωστών και των εθελοντών παραμένουν αδιάκοπες, αλλά δεν έχει βρεθεί το παραμικρό σημάδι ζωής. Παράλληλα, συγγενείς, φίλοι και συναδελφοί του από το Βενιζέλειο Νοσοκομείο δεν έχουν σταματήσει να αγωνιούν.

Την Τετάρτη κλιμάκιο εθελοντών από τη Θεσσαλονίκη φτάνει στην Κρήτη με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, 3 Drone, θερμικές και υποβρύχιες κάμερες, καθώς επίσης και 3 ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους από την ομάδα της Kyon Osfrisis.

Η εθελοντική διασωστική ομάδα Ο.Φ.Κ.Α.Θ. σε συνεργασία με την Γραμμή Ζωής Silver Alert Hellas, ανέλαβαν την υπόθεση του κ. Αλέξιου Τσικόπουλου κατόπιν εντολής της οικογένειας.

Μαζί τους θα είναι και η Κυνηγετική Ομοσπονδία Κρήτης Δωδεκανήσου διαθέτοντας τους Θηροφύλακες και κυνηγούς, που γνωρίζουν πολύ καλά την περιοχή.

Στην ανακοίνωση τους μεταξύ άλλων αναφέρουν: «Όλοι μαζί και σε συνεργασία με το Τμήμα Ασφάλειας Χανίων και το Α.Τ. Αποκορώνου θα προσπαθήσουμε να δώσουμε ένα τέλος στην αγωνία της οικογένειας, σε αυτήν την εξαφάνιση που κλείνει σήμερα 38 ημέρες!!!!

Καλούμε τους κάτοικους τις περιοχής που είδαν ή γνωρίζουν ή θυμηθούν οτιδήποτε, να συνεργαστούν μαζί μας ( με απόλυτη εχεμύθεια ) και να καλέσουν στο 6936806227 κινητό του Ο.Φ.Κ.Α.Θ. η στο 10-65 η στο 100».

Το χρονικό της εξαφάνισης

Ήταν Κυριακή 7 Δεκεμβρίου όταν ο 33χρονος Αλέξης, που εργαζόταν στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο, πήρε τηλέφωνο τον πατέρα του και του ανέφερε πως δεν ήταν καλά ζητώντας του να κατέβει στην Κρήτη.

Ο πατέρας του πήρε το αεροπλάνο από τη Θεσσαλονίκη και έφτασε στο Ηράκλειο ωστόσο τα ίχνη του είχαν χαθεί. Άμεσα ειδοποίησε τις αρχές και οργανώθηκε μία μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό του άτυχου άνδρα.

Λίγα 24ωρα αργότερα εντοπίστηκε το αυτοκίνητό του στην περιοχή Φρε των Χανίων με τις αρχές να διαπιστώνουν πως είχε υποστεί μηχανική βλάβη. Αμέσως οι έρευνες στράφηκαν στις γύρω περιοχές, χωρίς όμως κάποιο αποτέλεσμα.

Την ίδια ώρα, εκδόθηκε silver alert για τον 33χρονο γιατρό ενώ τόσο ο πατέρας του όσο και η μητέρα του απεύθυναν έκκληση σε όποιον ξέρει το οτιδήποτε να βοηθήσει ώστε να βρεθεί ο γιος τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Αλέξης, αντιμετώπιζε τα τελευταία χρόνια ένα προσωπικό ζήτημα, ενώ ακολουθούσε και φαρμακευτική αγωγή, την οποία όμως το τελευταίο διάστημα είχε διακόψει.

Πηγή: Patris