Στο φως έρχονται σοβαρά ερωτήματα σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας του ιατρείου στην οδό Καρνεάδου 11 στο Κολωνάκι, όπου δραστηριοποιούνταν οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Δύο ιστοσελίδες και το ερώτημα του κρυφού χώρου

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία, η συγκεκριμένη διεύθυνση προβαλλόταν μέσα από δύο διαφορετικές ιστοσελίδες. Η πρώτη, με την ονομασία Stem Cell Clinic, επικεντρωνόταν στον κατηγορούμενο παθολόγο και την προβολή των υπηρεσιών του.

Η δεύτερη ιστοσελίδα, υπό τον τίτλο Inuspheresis, παρουσίαζε την κατηγορούμενη γιατρό που πραγματοποίησε την πλασμαφαίρεση στον τραγουδιστή.

Ωστόσο, οι εσωτερικοί χώροι που απεικονίζονται στη δεύτερη ιστοσελίδα δεν παρουσιάζουν καμία ομοιότητα με το πραγματικό ιατρείο της Καρνεάδου. Το γεγονός αυτό εγείρει εύλογες υπόνοιες για την ύπαρξη κάποιας μη δηλωμένης προέκτασης ή πρόσθετου χώρου, στον οποίο ενδεχομένως παρέχονταν οι διαφημιζόμενες υπηρεσίες.

Στο στόχαστρο ο χώρος με το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης

Με βάση τα νέα δεδομένα, οι αρμόδιες αρχές καλούνται να διερευνήσουν το ενδεχόμενο μεταφοράς των παράνομων μηχανημάτων πλασμαφαίρεσης σε κάποιον αποκρυπτόμενο χώρο, ώστε να μην εντοπίζονται κατά τους ελέγχους του Συλλόγου.

Το ενδεχόμενο αυτό επιβεβαίωσε και η νομική σύμβουλος του ΙΣΑ, Κατερίνα Φραγκάκη, δηλώνοντας πως είναι πιθανό να υπάρχει κάποιος άλλος χώρος στην Καρνεάδου που εμπόδισε την επιτροπή να εντοπίσει τον εξοπλισμό της πλασμαφαίρεσης, ξεκαθαρίζοντας ότι το ζήτημα θα διερευνηθεί διεξοδικά.

Τα ολοκληρωμένα «ιατρικά πακέτα» και ο χώρος στην Καρνεάδου χωρίς σήμανση ιατρείου

Στην ιστοσελίδα της γιατρού εμφανίζεται παράλληλα μια ευρύτερη ομάδα συνεργατών, η οποία αποτελείτο από κλινική διατροφολόγο, νοσοκόμα, φυσιοθεραπευτή και γραμματέα.

Επιπλέον, οι δύο γιατροί φαίνεται πως προωθούσαν ολοκληρωμένα «ιατρικά πακέτα» φροντίδας για τους πελάτες τους, αναλαμβάνοντας τα πάντα: από την έκδοση των εισιτηρίων μέχρι τη διαμονή σε ξενοδοχεία και τις μετακινήσεις τους.

Εντύπωση προκαλεί επίσης το γεγονός ότι στο κουδούνι της πολυκατοικίας αναγράφονταν μόνο τα ονόματα των γιατρών, χωρίς καμία απολύτως ένδειξη που να μαρτυρά την ύπαρξη ιατρείου.

Οι έλεγχοι του ΙΣΑ και τα ευρήματα

Από την πλευρά του, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών διενήργησε έλεγχο στο ιατρείο στις 25 Ιουλίου 2025, διαπιστώνοντας δομικές αλλαγές στη διαμόρφωση του χώρου. Για το λόγο αυτό, ζητήθηκαν και τελικά κατατέθηκαν από τους γιατρούς οι νέες, ορθές κατόψεις για τον φάκελό τους.

Κατά τον ίδιο έλεγχο εντοπίστηκε στον χώρο και μια συσκευή φυγόκεντρου. Ο ΙΣΑ ζήτησε την άμεση απομάκρυνσή της, καθώς ο κατηγορούμενος δεν είχε το δικαίωμα να τη χρησιμοποιεί με την ειδικότητα του παθολόγου.

Οι πληροφορίες στο σάιτ της Inuspheresis για τα… οφέλη της πλασμαφαίρεσης

Η κ. Γάκα δε δίσταζε να διαφημίζει τη θεραπεία της πλασμαφαίρεσης μέσα από την ιστοσελίδα της Inuspheresis:

«Η INUSpheresis® είναι μια μέθοδος κάθαρσης του πλάσματος του αίματος για την απομάκρυνση παθογόνων ουσιών και περιβαλλοντικών τοξινών. Αποφορτίζοντας τον ανθρώπινο οργανισμό, η INUSpheresis® συμβάλλει στην ενίσχυση του ανοσοποιητικού συστήματος και των φυσικών μηχανισμών αυτοΐασης του σώματος.

Η χρήση των πιο σύγχρονων, έξυπνων συστημάτων φιλτραρίσματος εγγυάται μια ήπια αποτοξίνωση, η οποία είναι εξατομικευμένη για τον ασθενή και ταυτόχρονα αποτελεσματική. Η μέθοδος που χρησιμοποιείται έχει το πλεονέκτημα να εξαλείφει όχι μόνο τις τοξίνες που απορροφώνται από το εξωτερικό περιβάλλον, αλλά και αλλεργιογόνα, παραπροϊόντα του μεταβολισμού, φλεγμονώδεις αγγελιοφόρους (μεσολαβητές), τοξίνες λοιμώξεων και επιβλαβείς πρωτεΐνες. Από το πλάσμα φιλτράρονται μόνο τα παθογόνα συστατικά, ενώ τα υπόλοιπα υγιή στοιχεία επιστρέφουν στον οργανισμό.

Η θεραπεία είναι ήπια, με ελάχιστες παρενέργειες, και μπορεί να πραγματοποιηθεί σε εξωτερική βάση (διαρκεί περίπου 2-3 ώρες). Μετά την πρώτη συνεδρία, αυτοί οι παθογόνοι παράγοντες μειώνονται σημαντικά, ενώ με την επανάληψή της μπορούν να απομακρυνθούν πλήρως.»

«Η INUSpheresis® απαιτεί ειδική τεχνολογία και ως εκ τούτου πραγματοποιείται στην κλινική μας σε μια ειδικά εξοπλισμένη αίθουσα. Κάθε κύκλος INUSpheresis® αποτελείται από 2 συνεδρίες με μεσοδιάστημα 48 ωρών. Η διαδικασία διαρκεί περίπου 2-3 ώρες και ο ασθενής συνοδεύεται πάντα από το εξειδικευμένο υγειονομικό προσωπικό μας.»

Οι ευεργετικές ιδιότητες της Inuspheresis:

Απομάκρυνση παθογόνων ουσιών και περιβαλλοντικών τοξινών από το αίμα

Διατήρηση ζωτικών πρωτεϊνών, ηλεκτρολυτών και αντισωμάτων

Ήπια μέθοδος με λίγες παρενέργειες

Μπορεί να ενταχθεί στο πλαίσιο της ολιστικής ιατρικής.

Η διαδικασία της πλασμαφαίρεσης και η κλινική εικόνα

Ένας καθετήρας θα τοποθετηθεί στο ένα χέρι για να τραβήξει αίμα προς το μηχάνημα, ενώ ο άλλος θα επιστρέφει το αίμα πίσω σε εσάς. Αυτή είναι η πιο συχνά επιλεγμένη επιλογή, καθώς είναι εύκολη στην τοποθέτηση, και την αφαίρεση.

Οι περισσότεροι άνθρωποι αισθάνονται καλά μετά τη θεραπεία. Επιστρέφουν στο σπίτι αυτόνομα. Συνιστάται ιδιαίτερα να ξεκουραστείτε και να αποφύγετε τη δραστηριότητα για 24 ώρες μετά τη θεραπεία, καθώς το σώμα σας προσαρμόζεται στη νέα σύνθεση του αίματος. Όσον αφορά τη διατροφή, δεν υπάρχουν περιορισμοί σε συγκεκριμένα είδη τροφίμων.