Στα καταγάλανα νερά της Βουλιαγμένης, εκεί όπου το τοπίο θυμίζει καλοκαίρι και ανεμελιά, κρύβεται ένα από τα πιο σκοτεινά μυστήρια της ελληνικής θάλασσας.

Το λεγόμενο «Πηγάδι του Διαβόλου» στο δεύτερο λιμανάκι δεν είναι απλώς ένα σημείο κατάδυσης, είναι ένα υποθαλάσσιο λαβυρινθώδες σπήλαιο που για δεκαετίες προκαλεί δέος ακόμη και στους πιο έμπειρους δύτες.

Η είσοδος μοιάζει σχεδόν αθώα: μια κατακόρυφη τρύπα λίγων μέτρων, σε βάθος περίπου 10-11 μέτρων.

Όμως κάτω από την επιφάνεια ξεκινά μια διαδρομή που ελάχιστοι έχουν καταφέρει να χαρτογραφήσουν πλήρως.

Στενά περάσματα, απόλυτο σκοτάδι, απότομα βάθη και ένα δίκτυο στοών που εκτείνεται για χιλιόμετρα συνθέτουν ένα σκηνικό που θυμίζει περισσότερο παγίδα παρά φυσικό σχηματισμό.

Η διαδρομή που δεν συγχωρεί λάθη

Το βίντεο που συνοδεύει το ρεπορτάζ αποτυπώνει με ανατριχιαστική ακρίβεια αυτό που αντιμετώπισαν οι δύτες.

Η κάθοδος ξεκινά ομαλά, όμως λίγα μέτρα μετά την είσοδο, το τοπίο αλλάζει δραματικά. Το φως εξαφανίζεται και η ορατότητα μειώνεται. Οι στοές στενεύουν, σε ορισμένα σημεία τόσο πολύ που ο δύτης περνά οριακά.

Η παραμικρή λάθος κίνηση μπορεί να αποβεί μοιραία:

Ένα χτύπημα στα τοιχώματα σηκώνει ίζημα και μηδενίζει την ορατότητα

Ο προσανατολισμός χάνεται μέσα σε δευτερόλεπτα

Τα αποθέματα οξυγόνου γίνονται κρίσιμος παράγοντας επιβίωσης

Δεν πρόκειται για μια απλή κατάδυση. Είναι μια διαδρομή που απαιτεί απόλυτη ακρίβεια, εμπειρία και ψυχραιμία.

Ο 34χρονος πιλότος το πιο πρόσφατο θύμα του πηγαδιού

Το υποθαλάσσιο «πηγάδι του Διαβόλου» ήρθε ξανά στην επικαιρότητα, εξαιτίας του τραγικού χαμού του 34χρονου πιλότου που εντοπίστηκε αργά το βράδυ της Τετάρτης 25/3\ στα Λιμανάκια Βουλιαγμένης, κατά τη διάρκεια της τέταρτης ημέρας της έρευνας, από τη στιγμή που είχε δηλωθεί η εξαφάνισή του.

Θυμίζουμε πώς Ο 34χρονος αγνοούμενος πιλότος, που ήταν έμπειρος στις καταδύσεις, κολυμπούσε μαζί με έναν ακόμη φίλο του το μεσημέρι της Κυριακής 22 Μαρτίου, στη θαλάσσια περιοχή στα Λιμανάκια Βουλιαγμένης, σε θαλάσσιο πηγάδι, βάθους 28 μέτρων, σύμφωνα με το Λιμενικό.

Ο δεύτερος δύτης εντοπίστηκε και απεγκλωβίστηκε με τη συνδρομή δυνάμεων του Λιμενικού Σώματος, που έσπευσαν άμεσα στο σημείο και ενημέρωσε τις Αρχές, εκφράζοντας φόβους ότι ο 34χρονος είχε εγκλωβιστεί υποβρυχίως μέσα στην υποθαλάσσια σήραγγα.

Το μοιραίο 1978

Το 1978 Τρεις Αμερικανοί δύτες με εμπειρία στις καταδύσεις οι Ντόναλντ Μίσαντ (32), Μαρκ Γκράνφορντ (21) και Τζόαν Γκράνφορντ (20), αποφασίζουν να εξερευνήσουν το σπήλαιο. Κατεβαίνουν στο «πηγάδι» και εισέρχονται στο υποθαλάσσιο τούνελ.

Δεν επιστρέφουν ποτέ.

Οι αρχές κινητοποιούνται άμεσα. Στήνονται επιχειρήσεις εντοπισμού με τη συμμετοχή πολλών δυτών, ωστόσο οι προσπάθειες αποτυγχάνουν. Το σπήλαιο αποδεικνύεται απροσπέλαστο ακόμη και για διασώστες, ενώ η πολυπλοκότητα του βυθού καθιστά αδύνατο τον εντοπισμό τους.

Οι ειδικοί εκτιμούν ότι οι τρεις δύτες πιθανότατα έχασαν τον προσανατολισμό τους μέσα στο σπήλαιο. Σε τέτοιες συνθήκες, ακόμη και οι πιο έμπειροι μπορούν να παγιδευτούν: ένα λάθος γύρισμα, μια λανθασμένη εκτίμηση ή η παραμικρή καθυστέρηση αρκούν.

Το σπήλαιο λειτουργεί σαν λαβύρινθος χωρίς έξοδο.

Για χρόνια, η τύχη τους παραμένει άγνωστη.

Το 1990, σε μία ακόμη αποστολή ανάσυρσης, πέθανε και ένας Έλληνας δύτης, ενισχύοντας τον μύθο του «θανατηφόρου σπηλαίου».

Χρόνια αργότερα, άλλοι δύτες που κατάφεραν να διεισδύσουν βαθύτερα εντόπισαν τα λείψανα των Αμερικανών μέσα στις στολές τους, επιβεβαιώνοντας το τραγικό τέλος. Το σημείο που βρέθηκαν απέκτησε το προσωνύμιο: «Το δόντι του Διαβόλου»

Ένα σημείο με βαριά ιστορία

Η υπόθεση του 1978 δεν ήταν η μόνη. Στις επόμενες δεκαετίες σημειώθηκαν και άλλα περιστατικά, ενισχύοντας τη φήμη του σημείου ως ενός από τα πιο επικίνδυνα στην Ελλάδα.

Δεν είναι τυχαίο ότι σήμερα η είσοδος στο σπήλαιο είναι φραγμένη με προστατευτικά κάγκελα ώστε να αποτρέπονται νέες τραγωδίες.

Το μυστήριο παραμένει

Παρά τις χαρτογραφήσεις και τις σύγχρονες αποστολές, το σπήλαιο της Βουλιαγμένης δεν έχει αποκαλύψει όλα τα μυστικά του. Η πλήρης του έκταση παραμένει άγνωστη, ενώ κάθε νέα κατάδυση αντιμετωπίζεται με απόλυτη προσοχή.

Το «Πηγάδι του Διαβόλου» εξακολουθεί να προκαλεί δέος — όχι μόνο για τη φυσική του ομορφιά, αλλά και για την ιστορία που κουβαλά.

Και το βίντεο που καταγράφει τη διαδρομή μέχρι τα βάθη του, λειτουργεί ως μια σπάνια ματιά σε έναν κόσμο όπου το λάθος δεν συγχωρείται.