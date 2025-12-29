Ο Αρχηγός ΓΕΝ Αντιναύαρχος Δημήτριος-Ελευθέριος Κατάρας , πραγματοποίησε επίσκεψη στο Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών στο πλαίσιο ανταλλαγής ευχών εν όψει της Πρωτοχρονιάς.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του, ο Αρχηγός συνοδευόμενος από τον Διευθυντή Διεύθυνσης Υγειονομικού του ΓΕΝ Υποναύαρχο Σωτήριο Μωραΐτη και τον Διευθυντή του, Αρχιπλοίαρχο Ιωάννη Σταυριανόπουλο, αντάλλαξε ευχές με ασθενείς του νοσοκομείου και το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, συγχαίροντάς τους για το σημαντικό έργο που επιτελούν.