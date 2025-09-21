Το ναυάγιο του τορπιλοφόρου πλοίου «Demir Hisar» βρίσκεται στην παραλία της Κώμης της Χίου σε μικρή απόσταση από την ακτή και σε βάθος 5 μέτρων.

Πρόκειται για το σκαρί ενός Τουρκικού πολεμικού πλοίου του Α’ παγκοσμίου πολέμου.

Το μήκος του έφτανε τα 40,2 μέτρα, το πλάτος του τα 4,40 και το βύθισμα του το 1,90.

Η θεωρητικά μέγιστη ταχύτητα των 26 κόμβων στις επιχειρήσεις του Α΄Παγκοσμίου Πολέμου δεν ξεπερνούσε τους 11 κόμβους.

Το πλοίο παραγγέλθηκε το 1906 στα ναυπηγεία Schneider στο Chalons-sur-Saône της Γαλλίας και παραδόθηκε το 1907 ως το πρώτο από τα τέσσερα τορπιλοβόλα που απέκτησε το οθωμανικό ναυτικό.

Σύμφωνα με μαρτυρία του Γεώργιου Δαμαλά κατοίκου της Καλαμωτής ένα ανοιξιάτικο πρωινό του 1916 το Τουρκικό τορπιλοβόλο καταδιώχθηκε και βομβαρδίστηκε από τα συμμαχικά πλοία στα ανοικτά της παραλίας της Κώμης και έτσι αναγκάστηκε να προσαράξει με ορμή στην ακρογιαλιά.

Το πλήρωμα του ήταν Τούρκοι και Γερμανοί αξιωματικοί, κάποιοι από τους οποίους σκοτώθηκαν ενώ οι υπόλοιποι διέφυγαν από τη στεριά.

Πηγή: www.chiosphotos.gr