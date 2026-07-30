Η 30ή Ιουλίου, Παγκόσμια Ημέρα κατά της Εμπορίας Ανθρώπων, δεν αποτελεί απλώς μια ημερομηνία υπενθύμισης ενός παγκόσμιου εγκλήματος. Είναι μια διαρκής αφύπνιση του χρέους της πολιτείας και της κοινωνίας να προστατεύουν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, την σωματική και ψυχική ελευθερία του κάθε ατόμου.

Με αφορμή την σημερινή ημέρα, όπως έχει οριστεί από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, η ηγεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης προχώρησε σε μια σημαντική θεσμική παρέμβαση για την αντιμετώπιση της σύγχρονης αυτής μάστιγας.

Ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης, και ο Υφυπουργός, Ιωάννης Μπούγας, παρουσίασαν στο Υπουργικό Συμβούλιο τη νέα νομοθετική πρωτοβουλία της κυβέρνησης, η οποία αφορά την ενσωμάτωση στο Εθνικό Δίκαιο της ευρωπαϊκής Οδηγίας (ΕΕ) 2024/1712 για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων (trafficking).

Τι προβλέπει το νέο νομοθετικό πλαίσιο

Η ενσωμάτωση της Οδηγίας 2024/1712 εστιάζει τόσο στην αυστηροποίηση της καταστολής όσο και στην ουσιαστική προστασία των θυμάτων. Ειδικότερα, οι βασικοί πυλώνες του νομοσχεδίου περιλαμβάνουν:

Αντιμετώπιση του ψηφιακού εγκλήματος, ενίσχυση της προστασίας έναντι των ψηφιακών μορφών εκμετάλλευσης.

Ενίσχυση της προστασίας των θυμάτων, κατά την ποινική διαδικασία τόσο με την ενίσχυση των εγγυήσεων αποφυγής δευτερογενούς θυματοποίησης, όσο και με τη διεύρυνση της δυνατότητας παροχής ψυχολογικής υποστήριξης κατά την εξέτασή τους.

Πρόληψη και ευαισθητοποίηση: Η διεύρυνση της έννοιας της εκμετάλλευσης, ώστε να αποτυπώνει με μεγαλύτερη ακρίβεια τις σύγχρονες μορφές trafficking, όπως η οικιακή δουλεία, ο εξαναγκασμός σε εγκληματικές πράξεις, η αναγκαστική επαιτεία.

Ενίσχυση της πρόσβασης στη δωρεάν νομική βοήθεια και στην αποζημίωση, ενώ προβλέπεται στενότερη συνεργασία των αρμόδιων υπηρεσιών αρωγής με τους αντίστοιχους ευρωπαϊκούς φορείς για τη διασυνοριακή παραπομπή και προστασία των θυμάτων.