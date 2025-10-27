Το 22άρι πιστόλι, με το οποίο φέρεται να πυροβόλησε και να σκότωσε ο 23χρονος τον 51χρονο συγγενή του το απόγευμα της Κυριακής στο χωριό Έλος της Κισσάμου, βρέθηκε από τις αστυνομικές αρχές. Το φονικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια πανηγυριού που βρισκόταν σε εξέλιξη.

Ο νεαρός δράστης παραδόθηκε στην Αστυνομία και αναμένεται να απολογηθεί την Τρίτη, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το όπλο εντοπίστηκε πεταμένο σε χωράφι στο Ελαφονήσι, αρκετά μακριά από το σημείο του εγκλήματος. Πρόκειται για πιστόλι μικρού διαμετρήματος, το οποίο θεωρείται ιδανικό για πυροβολισμούς εξ επαφής, ενισχύοντας την εκτίμηση ότι ο 23χρονος πυροβόλησε το θύμα από κοντινή απόσταση.

Υπενθυμίζεται ότι στις Αρχές παραδόθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (27/10) ο 23χρονος δράστης της δολοφονίας του 52χρονου θείου του στο Έλος Κισσάμου, στα Χανιά, το απόγευμα της Κυριακής, κατά τη διάρκεια της Γιορτής Κάστανου.

Ο νεαρός πέρασε το κατώφλι της Αστυνομικής Διεύθυνσης Χανίων, συνοδευόμενος από τον συνήγορό του, ενώ οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν τη διερεύνηση των συνθηκών του εγκλήματος που συγκλόνισε την τοπική κοινωνία.

Μιλώντας στο MEGA, ο δικηγόρος του Απόστολος Λύτρας τόνισε ότι ο πελάτης του είναι 23 ετών και, σύμφωνα με πληροφορίες από το περιβάλλον του, είχε δεχθεί απειλές από το θύμα στο παρελθόν, με την ένταση μεταξύ των δύο να κορυφώνεται στο μοιραίο γλέντι:

«Αυτό που γνωρίζω από το περιβάλλον του κατηγορουμένου είναι ότι είχε δεχθεί απειλές και υπήρξαν και άλλα επεισόδια, με αποκορύφωμα αυτό που συνέβη στο γλέντι. Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο 52χρονος κινήθηκε απειλητικά προς το μέρος του, τον έβρισε, κυρίως για τη μητέρα του, και έκανε μια κίνηση σαν να πήγαινε να πάρει κάτι. Ο 23χρονος πίστεψε ότι απειλείται και πυροβόλησε».

Ο γνωστός ποινικολόγος σημείωσε πως, αν και δεν έχει ακόμη συναντήσει τον κατηγορούμενο, οι πρώτες πληροφορίες δείχνουν ότι ο νεαρός ενήργησε από φόβο.

«Ακόμη κι αν κάποιος έχει άδεια οπλοφορίας, δεν δικαιολογείται να χρησιμοποιεί το όπλο. Όμως στην Κρήτη, δυστυχώς, τα όπλα και οι μπαλωθιές παραμένουν μια πραγματικότητα. Δεν πρέπει να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Λύτρας πρόσθεσε ότι τα κακά έθιμα, όπως οι μπαλωθιές και οι βεντέτες, εξακολουθούν να υπάρχουν στην Κρήτη, επισημαίνοντας:

«Είναι υποκριτικό να λέμε ότι δεν υπάρχουν πια. Αυτά τα έθιμα πρέπει επιτέλους να σταματήσουν».

Ο 23χρονος θα οδηγηθεί αύριο στα Δικαστήρια Χανίων για να απολογηθεί.

Τι λένε ο αδερφός και η κόρη του θύματος

Ο αδελφός του θύματος ανέφερε στο Mega ότι “δεν υπήρχε ούτε διαμάχη, ούτε καυγάς, ούτε οικογενειακά”. Αναφέροντας ότι είναι ξαδέρφια με την οικογένεια του φερόμενου ως δράστη πρόσθεσε πως δεν ξέρει τι έχει συμβεί, εικάζοντας ότι ήταν “της ώρας”.

Η κόρη του θύματος σημειώνει ότι πριν από ένα χρόνο ο 23χρονος είχε πάει στο σπίτι του θύματος, τα είχε κάνει “γυαλιά καρφιά”, είχε βρίσει τη γιαγιά της και είχε φύγει. “Πέρυσι τέτοιο καιρό είχαν έρθει σπίτι και είχαν σπάσει τις πόρτες, τα είχαν σπάσει όλα. Ο μπαμπάς μου είχε φύγει όμως να πάει σε άλλο τραπέζι και φέτος ήταν σπίτι μαζί με το αγόρι μου και τον παίρνουν τηλέφωνο και του λένε “έλα κάτω στο μαγαζί να σου πούμε”.”.

Η κοπέλα αναφερόμενη στην επίμαχη στιγμή, είπε ότι ο 52χρονος με το αγόρι της κόρης του κατέβηκαν μαζί, ένας Γιώργος τον πήρε παράμερα επικαλούμενος την πρόθεσή του να του μιλήσει, ενώ το αμέσως επόμενο που αντιλήφθηκε η κοπέλα ήταν “ένας του ρίχνει δυο μπαλωτιές κι αυτό ήταν”. Η νεαρή γυναίκα ανέφερε πως “ούτε πείραξε κανέναν, ούτε φασαρία έγινε, τίποτα, απλά πέρυσι τέτοια ημέρα είχε ξαναγίνει περιστατικό”, όταν δύο άτομα πήγαν στο σπίτι της οικογένειας προκαλώντας ζημιές και βρίζοντας τη γιαγιά. Ο 52χρονος λίγο καιρό μετά “πέτυχε” τους δύο στα Χανιά και τους χτύπησε, ενώ η τελευταία πράξη του δράματος γράφτηκε χθες, όταν “ο αδελφός του χτυπημένου (σ.σ. ο 23χρονος) πήγε και τον σκότωσε”.

Φόβος για βεντέτα

Ο πρόεδρος της Κοινότητας Έλους, Νίκος Κυριτσάκης μιλώντας στον ΣΚΑΪ επιβεβαίωσε τη συγγένεια των δύο ανδρών, χωρίς ωστόσο να γνωρίζει αν είχε προηγηθεί κάποια αντιπαράθεση μεταξύ των δύο.

Περιέγραψε την αναστάτωση που επικρατεί στο μικρό χωριό της Κισσάμου, τόπο του φερόμενου ως δράστη όσο και του θύματος, ενώ δεν αρνήθηκε ότι υπάρχει φόβος για βεντέτα…

