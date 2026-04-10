Με μειωμένο ωράριο θα λειτουργήσουν τη Μεγάλη Παρασκευή (10/4), τα εμπορικά καταστήματα για να εξυπηρετήσουν τους καταναλωτές.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το εορταστικό ωράριο, σήμερα μεγάλη Παρασκευή (10/4) τα καταστήματα θα παραμείνουν ανοιχτά από τις 13:00 το μεσημέρι έως τις 19:00 το απόγευμα, δίνοντας στους καταναλωτές τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν τις πασχαλινές αγορές.

Τις επόμενες ημέρες τα καταστήματα θα λειτουργήσουν ως εξής:

– Μεγάλο Σάββατο 11 Απριλίου: 09:00 – 15:00

– Την Κυριακή του Πάσχα (12 Απριλίου) καθώς και τη Δευτέρα του Πάσχα τα εμπορικά καταστήματα θα παραμείνουν κλειστά, λόγω αργίας.

Ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών καλεί το καταναλωτικό κοινό να αξιοποιήσει το εορταστικό ωράριο και να οργανώσει εγκαίρως τις αγορές του, τονίζοντας ότι η πασχαλινή περίοδος αποτελεί σημαντική ευκαιρία ενίσχυσης της εμπορικής δραστηριότητας και στήριξης της αγοράς.