Η υπόθεση του νεκρού βρέφους, που βρέθηκε σε βαλίτσα σε διαμέρισμα της Κυψέλης, συνεχίζει να συγκλονίζει, με τις αποκαλύψεις για τη ζωή της οικογένειας να προκαλούν αποτροπιασμό. Κεντρικό πρόσωπο στην τραγωδία αποτελεί η 38χρονη Γερμανίδα, η οποία, μιλώντας για το νεκρό αγοράκι που βρισκόταν σε κατάσταση ψύξης, προέβη σε ανατριχιαστικούς ισχυρισμούς.

«Και τα τρία παιδιά είναι δικά μου. Τώρα είμαι έγκυος 7 μηνών σε άλλο παιδί. Η κόρη μου είναι επίσης έγκυος, αλλά δεν είμαι σίγουρη ποιος είναι ο πατέρας. Νομίζω ότι είναι ο 25χρονος Αφγανός», φέρεται να δήλωσε η 38χρονη.

Αναφερόμενη στον 43χρονο Έλληνα και στο μακάβριο εύρημα, πρόσθεσε: «Με τον σύντροφό μου δεν είμαστε παντρεμένοι. Μένουμε μαζί, αγαπιόμαστε. Ο σύντροφός μου είχε ποινικό παρελθόν για ναρκωτικά. Είχε συλληφθεί. Το βρέφος ήταν στην κατάψυξη από το 2023, δεν ήθελα να το αποχωριστώ για συναισθηματικούς λόγους. Γεννήθηκε και είχε προβλήματα υγείας».

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο 43χρονος, ο οποίος προσπάθησε να αποσείσει τις ευθύνες για τον θάνατο του 8-9 μηνών αγοριού, λέγοντας: «Το παιδί ήταν άρρωστο. Δεν ήταν ότι το σκοτώσαμε εμείς. Είχε μια αρρώστια με το έντερό του και κήλη. Κήλη είχε. Εκείνη την ημέρα είχε πυρετό. Είχαν πάει στον γιατρό».

Η ιατροδικαστική έκθεση που ανατρέπει τα πάντα

Οι ισχυρισμοί περί παθολογικών αιτιών καταρρίπτονται παταγωδώς από τα ευρήματα του ιατροδικαστή. Το άτυχο βρέφος έφερε 18 τραύματα από μαχαίρι στην πλάτη (3 προθανάτια και 15 μεταθανάτια), καταδεικνύοντας ξεκάθαρη εγκληματική ενέργεια. Λόγω της παραμονής της σορού στην κατάψυξη, ο ακριβής χρόνος θανάτου δεν έχει προσδιοριστεί.

Η Αστυνομία διεξάγει έρευνες και εξετάσεις DNA για να απαντηθούν κρίσιμα ερωτήματα, με κυριότερο το ποιοι είναι οι βιολογικοί γονείς. Εξετάζεται σοβαρά το ενδεχόμενο το βρέφος να μην είναι της 38χρονης, αλλά να το έφερε στον κόσμο η 15χρονη κόρη της.

Ο εφιάλτης των ανήλικων παιδιών

Μέσα στο διαμέρισμα της οδού Θάσου, εκτός από το ζευγάρι, διέμεναν τα τρία ανήλικα παιδιά (15, 12 και 9 ετών) και ο 25χρονος Αφγανός, σύντροφος της ανήλικης. Οι συνθήκες διαβίωσης κρίνονται τραγικές. Τα δύο μικρότερα αγόρια διαγνώστηκαν με σοβαρό σεξουαλικώς μεταδιδόμενο νόσημα (χωρίς, ωστόσο, να προκύπτουν ενδείξεις σεξουαλικής κακοποίησης μέχρι στιγμής).

Η 15χρονη κοπέλα, η οποία νοσηλεύεται, είναι έγκυος και εθισμένη στα ναρκωτικά. Ειδικοί παιδοψυχολόγοι από το «Σπίτι του Παιδιού» αναμένεται να ρίξουν φως στα όσα βίωναν τα ανήλικα πίσω από τις κλειστές πόρτες.

Γνώριμος των Αρχών ο 43χρονος – Οι καταγγελίες στο «Χαμόγελο»

Ο 43χρονος είχε προφυλακιστεί το 2020 με την κατηγορία της μαστροπείας, καθώς φέρεται να κρατούσε αιχμάλωτη και να εξέδιδε άλλη γυναίκα από τη Γερμανία. Αποφυλακίστηκε το 2022 λόγω έλλειψης στοιχείων, καθώς το θύμα δεν εμφανίστηκε στο δικαστήριο.

Το ίδιο διάστημα (Απρίλιος 2020), το «Χαμόγελο του Παιδιού» είχε δεχτεί ανώνυμη καταγγελία για την οικογένεια, η οποία ανέφερε παραμέληση, χρήση ουσιών και οικονομική εκμετάλλευση της ανήλικης κόρης, ενημερώνοντας άμεσα την Εισαγγελία. Μια δεύτερη κλήση τον Δεκέμβριο του 2024 δεν προωθήθηκε λόγω ελλιπών στοιχείων.

Προς το παρόν, στους τρεις συλληφθέντες έχει ασκηθεί δίωξη για διακίνηση ναρκωτικών (κακούργημα) και μη ανακοίνωση ανεύρεσης νεκρού (πλημμέλημα) και αναμένεται να απολογηθούν. Ο φάκελος της ανθρωποκτονίας βρίσκεται υπό διαρκή έρευνα.