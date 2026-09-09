Το τέταρτο εστιατόριο Παπαϊωάννου άνοιξε τις πόρτες του στο Νέο Ψυχικό, φέρνοντας τη γαστρονομική φιλοσοφία και την υπογραφή του Γιώργου Παπαϊωάννου σε μία ακόμη γωνιά της Αθήνας.

Μετά το Μικρολίμανο, την Κηφισιά και τη Βουλιαγμένη, το νέο Παπαϊωάννου συνεχίζει μια διαδρομή δεκαετιών, παραμένοντας πιστό στις αξίες που χαρακτηρίζουν το όνομα: εξαιρετική πρώτη ύλη, σεβασμός στη θάλασσα, καθαρές γεύσεις και αυθεντική ελληνική φιλοξενία.

Φρέσκα ψάρια και θαλασσινά, εποχικές πρώτες ύλες και προσεκτικά επιλεγμένα ελληνικά προϊόντα συνθέτουν ένα μενού που αναδεικνύει την ουσία και τον αυθεντικό χαρακτήρα κάθε υλικού.

Ο νέος χώρος διαθέτει επίσης private αίθουσα, σχεδιασμένη για ιδιωτικά γεύματα και δείπνα, εταιρικές συναντήσεις και ξεχωριστές εκδηλώσεις, προσφέροντας την εμπειρία Παπαϊωάννου σε ένα πιο προσωπικό περιβάλλον.

Το Νέο Ψυχικό αποτελεί πλέον τον τέταρτο προορισμό Παπαϊωάννου στην Αθήνα και το επόμενο κεφάλαιο μιας γαστρονομικής ιστορίας με σταθερό σημείο αναφοράς τη θάλασσα.

Σχετικά με τον Όμιλο S|OneHospitality

Ο Όμιλος S|OneHospitality δραστηριοποιείται στον τομέα της φιλοξενίας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, διαχειριζόμενος μια συλλογή από 30 εστιατόρια και 3 ξενοδοχεία. Οραματίζεται ιδέες και concept πέρα από τα σύνορα, ώστε να συνεχίσει να γράφει ένα αξιοθαύμαστο ιστορικό στον τομέα της φιλοξενίας και της γαστρονομίας, εισάγοντας γνώση και εμπειρίες σε International προορισμούς και προσφέροντας μια συνεπή και αξιέπαινη εμπειρία επισκεπτών, πάντα με γνώμονα την παγκοσμίως γνωστή «Ελληνική Φιλοξενία».

Επικοινωνία

Δημ. Βασιλείου 14, Νέο Ψυχικό

Ωράριο λειτουργίας: Δευτέρα – Κυριακή, 13:00 – 00:00

Τ: 210 265 0200

E: psychiko@papaioannou-restaurant.gr