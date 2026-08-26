Σε γρίφο για δυνατούς λύτες εξελίσσεται η υπόθεση εξαφάνισης του 66χρονου Ισπανού επιχειρηματία Χουάν Χοσέ Μουτίλμπα Ομπρεγόν, ο οποίος αγνοείται στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Σικελίας και Πελοποννήσου, όταν έπεσε στο νερό κατά τη διάρκεια ταξιδιού με το ιστιοφόρο του.

Όσο περνούν οι ημέρες, νέα στοιχεία που έρχονται στο φως γύρω από την πορεία του σκάφους, τις κηλίδες αίματος που βρέθηκαν στο κατάστρωμα, τα μέσα ασφαλείας που έμειναν άθικτα, αλλά και τα όσα διαδραματίστηκαν τις ημέρες που ακολούθησαν, εντείνουν τα ερωτήματα των αρχών.

Το χρονικό της πτώσης και οι τρεις ημέρες στην θάλασσα

Το ζευγάρι αναχώρησε στις 17 Αυγούστου από τις Συρακούσες με προορισμό την Πύλο. Σύμφωνα με την κατάθεση της 67χρονης συζύγου του, Κάρμεν -η οποία είναι και η μοναδική αυτόπτης μάρτυρας- το περιστατικό συνέβη το πρωί της 18ης Αυγούστου. Ο 66χρονος είχε μόλις ψαρέψει έναν τόνο και, την ώρα που τον καθάριζε, γλίστρησε στο κατάστρωμα από τα αίματα του ψαριού και βρέθηκε στο νερό.

Η 67χρονη ανέφερε πως άκουσε τον σύζυγό της να της φωνάζει να σβήσει τη μηχανή, ωστόσο εκείνη «πάγωσε» από το σοκ και δεν κατάφερε να αντιδράσει εγκαίρως, με αποτέλεσμα το σκάφος να συνεχίσει την πορεία του και να απομακρυνθεί. Η ίδια κατέθεσε πως παρέμεινε μόνη της στο ιστιοφόρο για περίπου τρία εικοσιτετράωρα, χωρίς να επικοινωνήσει με κανέναν, καθώς επικαλέστηκε παντελή έλλειψη σήματος κινητής τηλεφωνίας.

Τα ερωτήματα για τη διαδρομή και το περίεργο σημείωμα

Η πορεία που ακολούθησε το σκάφος μετά την εξαφάνιση του 66χρονου αποτελεί ένα από τα βασικά σημεία προβληματισμού. Σύμφωνα με εκτιμήσεις ειδικών, εάν το ιστιοφόρο παρέμενε εντελώς ακυβέρνητο επί τρεις ημέρες στη μέση του πελάγους, τα θαλάσσια ρεύματα και οι άνεμοι αναμενόταν να το παρασύρουν σε διαφορετική κατεύθυνση και όχι τόσο κοντά στον αρχικό του προορισμό.

Επιπλέον, νέα ερωτήματα γεννά η πληροφορία ότι στο ιστιοπλοϊκό εντοπίστηκε ένα σημείωμα, που έγραφε τη φράση «Όλα καλά», στοιχείο που εξετάζεται προσεκτικά από τις αρχές, προκειμένου να διαπιστωθεί πότε και υπό ποιες συνθήκες γράφτηκε. Παράλληλα, διερευνάται αν έγινε προσπάθεια χρήσης του ασυρμάτου VHF που διέθετε το σκάφος μετά το ατύχημα, καθώς και γιατί δεν χρησιμοποιήθηκαν τα σωστικά μέσα, όπως η βοηθητική λέμβος, τα σωσίβια ή οι φωτοβολίδες κινδύνου.

Ο εντοπισμός και οι έρευνες

Την Παρασκευή 21 Αυγούστου, η 67χρονη κατάφερε τελικά -κατά τα λεγόμενά της- να βρει τηλεφωνικό σήμα και να επικοινωνήσει με οικογενειακό φίλο με γνώσεις ναυσιπλοΐας, ο οποίος παρακολουθούσε την πορεία τους και είχε ήδη θορυβηθεί από την απόκλιση της διαδρομής.

Εκείνος ειδοποίησε την Ισπανική Θαλάσσια Διάσωση, η οποία με τη σειρά της κινητοποίησε τις ελληνικές και ιταλικές αρχές. Το ιστιοφόρο εντοπίστηκε από τις ελληνικές αρχές περίπου 18 ναυτικά μίλια ανοιχτά της Πύλου και οδηγήθηκε στη μαρίνα της περιοχής. Η 67χρονη έκτοτε παραμένει σε κατάσταση σοκ, με αποτέλεσμα τα παιδιά της χθες να την μεταφέρουν στην Ισπανία για να τεθεί υπό ιατρική φροντίδα.

Οι έρευνες για τον εντοπισμό του 66χρονου επιχειρηματία συνεχίζονται υπό τον συντονισμό των ιταλικών αρχών, με συνεχείς περιπολίες στην περιοχή, χωρίς ωστόσο να έχει βρεθεί μέχρι στιγμής κάποιο ίχνος του και με τις πιθανότητες -όσο περνούν οι ώρες- να μειώνονται για να βρεθεί ζωντανός.