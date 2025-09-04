Ένα από τα επιχειρησιακά μέλη της μαφίας των Χανίων, με το ψευδώνυμο «Μπίγκαλης», χρησιμοποιούσε ως βιτρίνα για τη διακίνηση ναρκωτικών ένα πάρκινγκ στο κέντρο των Χανίων, κοντά σε πιάτσα τοξικοεξαρτημένων.

Ο Σ.Β. πουλούσε ηρωίνη, κοκαΐνη και κάνναβη, ενώ «ξέπλενε» τα μαύρα χρήματα από τις αγοραπωλησίες μέσω του POS που διατηρούσε στον υπαίθριο μισθωτό χώρο στάθμευσης. Η πλειοψηφία των… νταλαβεριών γινόταν εντός του πάρκινγκ.

Σύμφωνα με την έρευνα της αστυνομίας, ο «Μπίγκαλης» πρώτα κανόνιζε το σημείο παράδοσης, την ποσότητα και την τιμή και έπειτα προχωρούσε σε συμφωνία για πώληση ή αγορά.

Το πάρκινγκ λειτουργούσε ως «πλυντήριο» του μαύρου χρήματος, καθώς οι πελάτες – αγοραστές ναρκωτικών ουσιών πλήρωναν το αντίτιμο μέσω κάρτας στο τερματικό ηλεκτρονικό σύστημα πληρωμών «POS» της νόμιμης επιχείρησής του.

Σε περίπτωση που χρειαζόταν να γίνει «διανομή» ναρκωτικών, ο Σ.Β. χρησιμοποιούσε μέχρι και σταθμευμένα οχήματα πελατών του.

Προμηθευτής και των «Street Dealers»

Πέρα από τη δική του «αυτόνομη» πελατεία, ο «Μπίγκαλης» φρόντιζε να καλύπτει και τις ανάγκες της υποομάδας των «Street Dealers» της εγκληματικής οργάνωσης, προμηθεύοντάς την με την απαραίτητη ποσότητα που χρειαζόταν για να πουλήσει σε ενδιαφερόμενους πελάτες.

Ο ίδιος, με τη σειρά του, προμηθευόταν την κάνναβη και την κοκαΐνη από δύο άλλα μέλη της οργάνωσης. Στις συνομιλίες μεταξύ τους λάμβαναν αυξημένα μέτρα αντιπαρακολούθησης και χρησιμοποιούσαν κωδικές – λέξεις για τα ναρκωτικά και τα χρηματικά ποσά. Ο «κοριός» της ΕΛ.ΑΣ. έχει καταγράψει τη χρήση λέξεων όπως «τιμολόγια», «φορτηγό» και «αμάξι», μεταξύ άλλων.

Κατά την επικοινωνία του με τα άλλα μέλη της μαφίας, ο Σ.Β. συνήθως παρέμενε λακωνικός, ενώ απέφευγε τις απευθείας αναφορές σε ναρκωτικές ουσίες, όμως στα τηλεφωνήματα που αντάλλαζε με τη μητέρα του μιλούσε απροκάλυπτα για το παράνομο εμπόριο στο οποίο έπαιρνε μέρος.

Η «Ζούγκλα» αποκαλύπτει μέρος των διαλόγων του «Μπίγκαλη» με τη μητέρα του:

«Μπίγκαλης» : Μαμά, άκου να δεις, μου λες εσύ και ο καθένας να κόψω τα ναρκωτικά να πεθάνουν οι άνθρωποι… ωραία

: Μαμά, άκου να δεις, μου λες εσύ και ο καθένας να κόψω τα ναρκωτικά να πεθάνουν οι άνθρωποι… ωραία Μητέρα Σ.Β.: Όχι όταν σκορπάς τον θάνατο…

«Μπίγκαλης» : Είμαι παράνομος το ξέρω, το ξέρω, καταστρέφω την κοινωνία σε όλους τους τομείς, ωραία το δέχομαι.

: Είμαι παράνομος το ξέρω, το ξέρω, καταστρέφω την κοινωνία σε όλους τους τομείς, ωραία το δέχομαι. Μητέρα Σ.Β. : Και τι κάνεις για αυτό;

: Και τι κάνεις για αυτό; «Μπίγκαλης» : Τι να κάνω; Να πάω να γραφτώ σε ένα ίδρυμα, να γραφτώ στον ΟΚΑΝΑ, να κάτσω σπίτι μου, αυτό μπορώ να κάνω. Αυτό πρέπει να κάνω; Δεν θα το κάνω.

: Τι να κάνω; Να πάω να γραφτώ σε ένα ίδρυμα, να γραφτώ στον ΟΚΑΝΑ, να κάτσω σπίτι μου, αυτό μπορώ να κάνω. Αυτό πρέπει να κάνω; Δεν θα το κάνω. Μητέρα Σ.Β. : Όχι.

: Όχι. «Μπίγκαλης»: Όχι, δεν ξαναπάω, ούτε στο ΚΕΘΕΑ πάω να με έχουν… δεν πάω, ας είμαι παράνομος, δεν με ενδιαφέρει, σου φτάνει αυτό; Ό,τι μπορώ κάνω, ό,τι μπορώ, γιατί ξέρεις τι μου λέτε όλοι; Να παρατήσω το πάρκινγκ, να πάω στην Πρόνοια. Αυτό μου λέτε, όχι δεν το παρατάω, ας με πάνε μέσα.

«Μπίγκαλης»: Ότι είμαι πρεζάκιας, ναρκομανής και αλκοολικός, το δέχομαι.

Μητέρα Σ.Β. : Γιατί έκλεισες το τηλέφωνο και…

: Γιατί έκλεισες το τηλέφωνο και… «Μπίγκαλης»: Γιατί με έπαιρνε η γκόμενα, μετά με έπαιρναν κάτι άλλοι που ήθελα να πουλήσω πρέζα.

Σε άλλη περίπτωση, ο Σ.Β. συνομιλεί με κάποιον που του ζητάει ναρκωτικά:

«Νίκος 104» : Μια ομελέτα, μια χωριάτικη και μια μπύρα…

: Μια ομελέτα, μια χωριάτικη και μια μπύρα… «Μπίγκαλης» : Τι; Δεν καταλαβαίνω τις μα@@κίες, εγώ δεν είμαι εστιατόριο, αδερφέ, ναρκωτικά πουλάμε εδώ πέρα, τι μου λες; Και μόνο πρέζα ε; Μόνο κόκα ε; Πες μου, ρε φίλε.

: Τι; Δεν καταλαβαίνω τις μα@@κίες, εγώ δεν είμαι εστιατόριο, αδερφέ, ναρκωτικά πουλάμε εδώ πέρα, τι μου λες; Και μόνο πρέζα ε; Μόνο κόκα ε; Πες μου, ρε φίλε. «Νίκος 104»: Δύο μηδέν, δύο μηδέν, γειά.

Η αστυνομία κατέγραψε και δύο συνομιλίες του Σ.Β. με ένα άλλο μέλος της οργάνωσης, τον Β.Κ.. Σε ερώτηση του δεύτερου για ποιο λόγο θέλει όχημα, ο «Μπίγκαλης» του απαντάει ευθέως ότι το θέλει για να το χρησιμοποιεί ως μέσο για τη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών:

«Μπίγκαλης» : Εγώ έχω ΑΦΜ και όλα ρε, αφού με παίρνουν εταιρείες και έχω. (Ακατάληπτο) Και μου λένε κύριε …, λέω: “παιδιά, εγώ έχω ένα πάρκινγκ που πουλάει ναρκωτικά, κάνω διάφορα”.

: Εγώ έχω ΑΦΜ και όλα ρε, αφού με παίρνουν εταιρείες και έχω. (Ακατάληπτο) Και μου λένε κύριε …, λέω: “παιδιά, εγώ έχω ένα πάρκινγκ που πουλάει ναρκωτικά, κάνω διάφορα”. «Β.Κ.» : (Ακατάληπτο) …μωρέ μα@@κα… (Ακατάληπτο)

: (Ακατάληπτο) …μωρέ μα@@κα… (Ακατάληπτο) «Μπίγκαλης» : Αλλά οικονομάω, φίλε, τα έχω όλα μαύρα.

: Αλλά οικονομάω, φίλε, τα έχω όλα μαύρα. «Β.Κ.» : Σε τι εταιρείες σε έχουν πάρει; (γέλιο) Έχεις τρελαθεί;

: Σε τι εταιρείες σε έχουν πάρει; (γέλιο) Έχεις τρελαθεί; «Μπίγκαλης»: Ρε μαλάκα, τι να τους πω; Ψέματα; “Αλλά οικονομάω” τους λέω, “πολλά λεφτά”.

